Ano de Trading, 'Non-Farm Payrolls' dos EUA

Janeiro 04, 2023 01:41

O início do ano de trading traz notícias de trading importantes, incluindo as Non-farm Payrolls dos EUA (NFP) e atualizações de produtividade global.

No ano passado, a resiliência no mercado de trabalho percorreu um longo caminho para proteger a economia dos EUA de taxas de juro agressivas e ventos contrários à inflação. No futuro, os receios da recessão global ofuscarão o otimismo em relação ao crescimento do mercado de trabalho?

O relatório de NFP de dezembro será divulgado na sexta-feira com mais informações sobre a situação. É visto no nível de 200K em comparação com o resultado de novembro de 263K, já indicando expectativas mais baixas. Se o relatório for melhor do que a opinião consensual, pode apoiar o USD. No cenário em que as NFP estão em linha com as expectativas ou pior do que o esperado, pode desencadear volatilidade nos pares de moedas USD e ativos anexados ao ouro.

A força do USD foi a história principal no ano passado e os movimentos do mercado centraram-se no relatório NFP emitido na primeira sexta-feira do mês. Se o dólar americano permanecerá relativamente forte no curto prazo, depende em grande parte da próxima decisão sobre a taxa de juro da Reserva Federal e do crescimento do mercado de trabalho, entre outros fatores, como o crescimento da China.

A incerteza sobre a contribuição da China para o crescimento global aprofundou-se depois que o Caixin Manufacturing PMI enfraqueceu para 49 em dezembro, em comparação com 49,4 em novembro. Os dados de produtividade da China podem ter um efeito ampliado no sentimento, dadas as expectativas de uma desaceleração mundial. As fraquezas podem afetar as ações de empresas multinacionais com centros de produção na China e os cruzamentos da moeda Yuan.

Produtividade da UE

Como muitas outras economias, a produtividade da UE está entrelaçada com a da China. O S&P Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) para a Europa permaneceu em território negativo em dezembro, de acordo com os números mais recentes. O PMI foi registado no patamar de 47,8 no último mês do ano, ante o patamar de novembro de 47,1, em linha com as expectativas. Qualquer coisa abaixo do nível de 50 indica uma contração.

Produtividade no Reino Unido

O S&P Global/CIPS Manufacturing PMI final para o Reino Unido será divulgado ainda hoje. Antes no patamar de 46,5, o consenso para dezembro é de 44,7. As principais pressões na economia do Reino Unido são a alta inflação e o aumento das taxas de juro, prejudicando o investimento e as vendas. Se estas pressões pesarem sobre a manufatura mais do que o esperado, pode haver uma reação nos cruzamentos cambiais da GBP.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.