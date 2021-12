Previsão Semanal do Mercado: RBA, BOC e IPC em foco

Dezembro 07, 2021 09:39

As moedas de commodities foram as mais atingidas nas últimas semanas, com os investidores a procurar segurança no dólar americano com o aumento das expectativas das taxas de juro. O dólar australiano tem sido uma das moedas mais atingidas.

O comunicado desta semana do Reserve Bank of Australia (RBA) na terça-feira será acompanhado amplamente. Embora não sejam esperadas grandes mudanças nas taxas de juro, os traders irão procurar pistas para descobrirem o timing de mudanças futuras.

As declarações sobre as taxas do Bank of Canada (BOC) e a conferência de imprensa de quarta-feira, também podem ser um catalisador de movimento do mercado, já que o mercado está a estimar cinco aumentos de taxas de juro no próximo ano. A economia está a apresentar um bom desempenho com um forte mercado de trabalho, mas os traders querem ouvir que efeito a queda dos preços do petróleo terá.

O relatório de sexta-feira da Índice dos Preços do Consumidor (IPC) do EUA também é possível que mova o mercado. O dólar dos EUA subiu recentemente com a "bomba" do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre a possibilidade de acelerar a retirada das suas medidas de estímulo muito mais rápido do que o esperado.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader - Dados do IPC norte-americano

Na sexta-feira, 10 de dezembro, às 13:30 GMT, o Bureau of Labor Statistics divulgará os dados mais recentes do Índice dos Preços do Consumidor (IPC). Este mostra a mudança no preço dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores, que é responsável pela inflação generalizada dos preços.

Os números da inflação são importantes porque o banco central ajustará as taxas de juro para conter a inflação num nível a determinado pelo governo. Como a inflação ainda está a subir nos EUA a um ritmo muito rápido, as expectativas de um aumento nas taxas de juro aumentaram - até o presidente da Fed, Jerome Powell, sugeriu que esse poderia ser o caso.

Com a previsão da inflação nos EUA atingir quase 7% até ao final do ano, o mercado está precificando as taxas de juro aumentando mais cedo ou mais tarde para reduzir a inflação para a meta de 2%. Isso causou uma enorme corrida aos dólares americanos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo: de 1 ago 2013 a 4 dez 2021, registado a 4 dez 2021 às 19:00 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de preços de longo-prazo do índice do dólar dos EUA mostra um alcance de negociação que se desenvolveu desde 2014. Como o preço recentemente se recuperou do nível de suporte inferior da faixa de negociação, o dólar dos EUA recuperou.

Ainda há potencial para mais altas por vir e, eventualmente, o preço pode voltar ao topo da faixa de negociação. No entanto, o momentum tem sido forte, portanto, esteja ciente de que um recuo aconteça primeiro.

Enquanto o euro e a libra esterlina tenham enfraquecido em relação ao dólar norte-americano, as moedas das commodities foram as mais atingidas, a razão pela qual esta é uma grande semana para AUDUSD e USDCAD.

Se está a sentir-se inspirado e pronto para negociar em termos reais, no mercado financeiro, poderá abrir uma conta de negociação real clicando no banner abaixo e acedendo a uma gama variada de ferramentas de negociação para apoiá-lo nesta jornada.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Os mercados de ações globais tiveram um ano estelar até agora. No entanto, a reação do mercado de ações à ameaça da variante Omicron mostrou que muitos investidores podem ter bancado alguns lucros.

O CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu mais $1 bilião de ações na última semana enquanto o CEO da Microsoft, Satya Nadella vendeu metade das suas ações da Microsoft recentemente. Alguns bancos de investimento, como o Bank of America, acreditam que a correção ainda está a começar.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: de 2 mar 2021 a 4 dez 2021, registado a 4 dez 2021 às 6:30 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Performance dos últimos cinco anos da S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

A semana passada destacou a queda potencial do índice do mercado de ações S&P 500 para a média móvel exponencial a 100 dias. Agora estamos neste nível. A ação do preço que se desenvolve aqui será interessante.

Os investidores irão aproveitar a queda ou serão mais cautelosos e veremos o preço a mover-se em direção à média móvel exponencial de 200 dias? Enquanto os traders podem esperar o impulso que se segue, os investidores de longo prazo podem usar isso para procurar ações subvalorizadas.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: