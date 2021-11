Análise Semanal de Mercado: RBNZ, FOMC e PMIs no palco central

Novembro 23, 2021 13:29

É uma grande semana para o euro, com o lançamento dos números do PMI (Purchasing Managers Index) de manufactura e serviços da Zona Euro na terça-feira. A moeda tem apresentado um dos desempenhos mais fracos nas últimas semanas, com medo de que novas restrições de lockdown venham a afetar o crescimento económico.

Na quarta-feira, os investidores esperam que o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) aumente as taxas de juro de 0,50%. A questão é se será um aumento regular de 25 pontos-base ou de 50 pontos-base - a incerteza provavelmente causará alguns grandes movimentos no dólar da Nova Zelândia.

Outros assuntos importantes desta semana incluem o lançamento das atas de reunião do FOMC na quarta-feira, bem como o feriado público dos EUA na quinta-feira.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader - PMIs Europeus

Na terça-feira, 23 de novembro, a Markit divulgará os últimos dados do PMI de França, Alemanha e Zona Euro. Os números da manufactura e serviços estão definidos para declínios em todas as três regiões calculadas.

Compreende-se que, o euro tem sido uma das moedas com pior desempenho nas últimas semanas. Um aumento das infeções por coronavirus e novas restrições de confinamento na Áustria e Holanda causarão impacto no crescimento económico - ainda mais se a Alemanha seguir o exemplo.

O maior parceiro comercial da Europa, a China, também está a passar por uma desaceleração no crescimento económico. A combinação desses fatores não é um bom presságio para as perspectivas de longo prazo da moeda, especialmente porque a economia dos EUA continua a crescer.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Mensais - Intervalo: de 1 maio 2005 a 21 nov 2021, registado em 21 nov 2021 às 7:00 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Para os traders intra-day baseados em tendência, o par cambial EURUSD estará nas suas listas de observação. Com a Fed a pensar aumentar as taxas de juros e o BCE sabendo que a economia não pode lidar com nenhum aumento, uma tendência clássica de força versus fraqueza está a desenvolver-se.

A linha de tendência descendente de longo prazo desde os máximos de 2008, 2011, 2014 e 2018 foi rompida em 2020. Esta foi uma oportunidade para os compradores assumirem o controlo do mercado. Após um breve impulso de alta, o preço não continuou e agora criou ciclos de baixa e alta mais baixos.

Se o preço voltar abaixo da linha de tendência longa, muitos traders começarão a concentrar-se nos mínimos alcançados pouco antes da pandemia. Está muito longe desses níveis, mas certamente é uma tendência a observar.

Novidades de Corporate Trading e Índice de Ações

Os índices globais do mercado de ações continuaram em níveis recorde na semana passada, antes de recuar ligeiramente na sexta-feira. Os índices europeus ainda encerraram a semana em alta, mesmo com o sentimento negativo em torno da economia europeia devido às novas restrições de lockdown.

O NASDAQ 100 tem sido o índice do mercado de ações mais forte, à medida que os investidores continuam a abrir posições em tecnológicas. Os gestores de fundos estão perplexos com os níveis elevados dos índices de ações, mas, atualmente, o mercado está focado na negociação TINA - There Is No Alternative ("Não há alternativa").

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: de 16 fev 2021 a 21 nov 2021, registado a 21 nov 2021 às 6:30 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Performance da S&P 500 nos últimos cinco anos: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Embora o índice do mercado de ações S&P 500 tenha atingido novos níveis máximos de preços na semana passada, o preço voltou a ficar abaixo de 4710. Isto provou ser uma área de resistência principal, onde os compradores não podem fechar acima - embora tenham tentado várias vezes.

Uma quebra e um fecho acima deste nível de preço mostrará um forte nível de compromisso dos compradores em manter a abertura de posições nesses níveis elevados. No entanto, se o preço puder romper o mínimo da semana passada, poderemos ver uma correção adicional para o lado negativo de volta à média móvel exponencial de 50 dias (linha vermelha no gráfico acima).

