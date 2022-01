Previsão Semanal do Mercado: Lucros e Inflação em destaque

Janeiro 18, 2022 01:02

Todas as atenções estão voltadas para o período de ganhos desta semana. Com os índices do mercado de ações dos EUA a sofrerem algumas dificuldades neste ano, os investidores estão a olhar para os ganhos corporativos para ajudar a levantar o sentimento de mercado. Algumas das empresas reportadas esta semana incluem a Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble e Netflix, entre outras.

O calendário económico também está repleto de dados importantes nesta semana, incluindo o relatório do índice de preços do consumidor (IPC) do Reino Unido e Canadá na quarta-feira. Ambas as moedas tiveram os melhores desempenhos este ano até agora, portanto espere um grau elevado de volatilidade nestas.

O iene japonês sofreu uma forte queda no final do ano passado, o que torna o relatório de perspectivas do Banco do Japão desta semana mais importante. É provável que o banco central observe a reviravolta na economia japonesa, mas ainda mantenha as taxas de juro onde estão.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma Metatrader 5 oferecida pela Admirals.

Radar do Trader - Dados do IPC no Reino Unido

Na quarta-feira, 19 de janeiro, às 19:00 GMT, o Office for National Statistics divulgará o último valor do índice de preços do consumidor (IPC) do Reino Unido. Os analistas estão a prever um aumento nos dados homólogos do IPC para 5,2%.

Os números do IPC são considerados um dos dados mais importantes para o Reino Unido, uma vez que a política monetária do banco central se baseia em atingir uma meta inflacionária de 2%. De fato, a inflação é um dos fatores mais significativos dos fluxos de moeda, pois a maioria dos bancos centrais usa uma meta de inflação para governar sua política monetária.

Como os números da inflação do Reino Unido estão com um nível alto há algum tempo, os traders estão a comprar libra esterlina em antecipação ao Banco da Inglaterra aumentar as taxas de juro em breve. É apenas uma das razões pelas quais a libra britânica foi uma das moedas mais fortes deste ano.

Atualmente, a probabilidade implícita de um aumento da taxa de juro extraída dos dados futuros está acima de 75%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Monthly - Data range: from 1 Aug 2013 to 16 Jan 2022, performed on 16 Jan 2022 at 7:00 pm GMT. Please note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

O gráfico mensal do GBPUSD acima mostra uma tendência de alta de longo prazo na maior parte do segundo semestre de 2021, com um aumento recente da taxa de câmbio nos últimos dois meses. Curiosamente, esse aumento começou em um nível significativo de suporte horizontal mostrado pela linha horizontal preta em torno de 1,3350.

Se o preço puder ficar acima desse nível, há um caso para uma possível mudança para a próxima grande linha de resistência horizontal em torno de 1,4220. Vale lembrar que este é um gráfico mensal e é provável que haja algumas oscilações de preço significativas nos prazos mais baixos, como o gráfico diário.

Muitos traders usarão indicadores de análise técnica, como médias móveis e ação de preço, para ajudar a identificar possíveis pontos de virada que estejam alinhados com a tendência geral. Poderá encontrar muitos desses indicadores nas plataformas de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 fornecidas pela Admirals.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Os índices do mercado de ações dos EUA tiveram um início de ano lento, com o índice Nasdaq 100 sendo um dos piores desempenhos até agora. A preocupação com o crescimento das empresas norte-americanas se baseia nos próximos aumentos das taxas de juros este ano, o que torna o empréstimo de capital mais caro e faz com que os consumidores economizem um pouco mais.

Os índices do mercado de ações europeu se saíram muito melhor nas primeiras semanas de janeiro, mas também experimentaram alguma fraqueza na semana passada. Portanto, cabe à temporada de ganhos dos EUA elevar o sentimento geral.

Algumas das empresas relatadas nesta semana incluem Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble e Netflix, entre outras.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: 12 abril 2021 a 16 janeiro 2022, registada a 16 janeiro 2022 às 18:30 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Performance dos últimos cinco anos do S&P 500: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

Embora o índice do mercado de ações S&P 500 permaneça em uma tendência geral de alta, a ação do preço tem sido muito instável desde novembro de 2021. Embora tenha havido algumas grandes oscilações de preço no gráfico, eles não estão exibindo a tendência como os recursos do início do ano passado.

Atualmente, o preço está entre a média móvel exponencial de 50 dias e a média móvel exponencial de 100 dias. Se o preço puder ficar acima dessas médias móveis, o quadro geral ainda permanecerá otimista, mas o preço precisará fazer novos ciclos altos mais altos para confirmar a intenção do comprador.

Uma quebra abaixo da média móvel exponencial de 100 dias pode ver uma correção maior de volta aos mínimos de setembro de 2021.

