Previsão semanal do mercado: FOMC e BOE em destaque

Março 15, 2022 00:44

Todas as atenções voltam-se para Federal Reserve dos EUA e o Banco da Inglaterra nesta semana. Com os preços da energia a subir e a inflação a atingir níveis recordes, ambos os bancos centrais devem agir esta semana e aumentar as taxas de juro.

Pode esperar outra semana volátil tanto no dólar americano quanto na libra esterlina devido a possíveis ações da Federal Reserve na quarta-feira durante a declaração do FOMC e a conferência de imprensa, bem como a libra esterlina durante a divulgação oficial da taxa bancária do Banco da Inglaterra na quinta-feira.

O sentimento nos mercados de ações globais ainda é fraco e provavelmente será ainda mais afetado pelo aumento das taxas de juro nesta semana. Espere que a volatilidade seja alta, com divergências em alguns índices, que devem continuar. Por exemplo, na semana passada, os índices europeus terminaram em alta, enquanto os índices dos EUA terminaram em baixa.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader - Conferência de Imprensa do FOMC

Na quarta-feira, 16 de março, às 18:00 GMT, a Federal Reserve divulgará a sua última declaração do FOMC e a decisão sobre a taxa de juro. É amplamente esperado que o Fed aumente as taxas de juro em mais 25 pontos base, de 0,25% para 0,50%.

No entanto, com a alta do dólar americano nas últimas semanas, a expectativa já pode estar refletida do preço. Os traders estarão mais focados na conferência de imprensa do FOMC às 18:30 GMT. A questão-chave é se o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizará um aumento no ritmo de aumento das taxas de juro para o resto do ano.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo de dados: de 1º de julho de 2005 a 13 de março de 2022, realizado em 13 de março de 2022 às 19:00 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de preços mensal de longo prazo do índice do dólar americano mostrado acima destaca que um intervalo se desenvolveu entre as duas linhas horizontais pretas por volta de 103,00 e 89,00. O preço tem subido mais desde que saiu do fundo da faixa no início do ano passado.

Com a economia europeia e do Reino Unido a lutar contra o aumento dos preços da energia e as sanções ocidentais à Rússia, o dólar americano tornou-se um porto seguro. Isso, juntamente com a probabilidade de taxas de juro mais altas, provavelmente manterá o dólar americano apoiado no longo prazo.

Portanto, os traders podem estar atentos ao dólar americano para atingir o topo da faixa de negociação a qualquer momento. O tom desta semana do presidente do Fed, Jerome Powell, provavelmente definirá a tendência e deve ser observado.

Se está a sentir-se inspirado e pronto para negociar ao vivo no mercado, pode abrir uma conta de negociação ao vivo clicando no banner abaixo e aceder a uma impressionante variedade de recursos de negociação para apoiá-lo na sua jornada.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

O sentimento nos índices do mercado de ações global ainda é muito fraco. Com muitos países ocidentais decidindo interromper ou retirar suas operações na Rússia, a lucratividade corporativa provavelmente será afetada. No entanto, os investidores estarão focados nas taxas de juros dos EUA nesta semana e seu efeito nas empresas americanas e no mercado de ações em geral.

Índices europeus como os índices DAX 40 e CAC 40 já estão sendo negociados abaixo de onde estavam antes do início da pandemia. Quaisquer ganhos com a reabertura das economias evaporaram. No entanto, algumas ações, como as do setor de energia, ainda estão encontrando impulso para o lado positivo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo de dados: de 19 de agosto de 2021 a 13 de março de 2022, realizado em 13 de março de 2022 às 18h30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

O índice do mercado de ações S&P 500 vem lutando por direção desde que atingiu o nível de suporte horizontal de longo prazo por volta. 4.268,00 (a linha horizontal preta no gráfico acima). Esta pode ser uma semana chave para este índice, pois um compromisso do Fed com um ritmo mais rápido de aumentos das taxas de juros pode fazer com que esse nível de preços finalmente seja quebrado.

Os comerciantes também podem notar o cruzamento da média móvel de baixa, onde a média móvel exponencial de 50 está agora abaixo da média móvel exponencial de 100. A última vez que isso aconteceu foi na pandemia de 2020, sugerindo que – tecnicamente – o sentimento ainda é muito fraco.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: