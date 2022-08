Perspectivas da inflação global no quarto trimestre – melhor ou pior?

Agosto 16, 2022 00:20

À medida que o final do terceiro trimestre se aproxima, traders e investidores estão a perguntar-se se as perspectivas de inflação serão melhores ou piores no próximo trimestre. Diferentes peças do quebra-cabeça da inflação global influenciarão os desenvolvimentos à medida que nos aproximamos do final de um ano desafiador.

As taxas de crescimento e inflação no Reino Unido seguiram a direção oposta depois da economia contrair 0,1% no segundo trimestre, em comparação com uma expansão de 0,8% no primeiro trimestre. A taxa de inflação atingiu uma subida de 9,4 por cento em junho, mas o mercado de trabalho está a manter-se forte e a manter a estagflação sob controle. Parece que os consumidores e as empresas continuarão a enfrentar o aperto da política monetária na forma de taxas de juro mais altas no quarto trimestre.

O quadro é diferente para os EUA, onde a inflação diminuiu para 8,5% em julho, de 9,1% em junho. Enquanto o Reino Unido está à beira de uma recessão técnica, os EUA já estão em recessão. Há uma semelhança entre os mercados de trabalho do Reino Unido e dos EUA, ambos com bom desempenho no segundo e terceiro trimestres, considerando tudo. Outra semelhança é uma política agressiva do banco central e um ambiente de taxas de juro crescentes que provavelmente prevalecerão até o final do ano.

A economia da UE parece ter menos riscos negativos para o crescimento do PIB em comparação com os EUA e o Reino Unido, mas a inflação atingiu 9,6% em julho. O Banco Central Europeu (BCE) ainda é o menos agressivo dos três bancos centrais, preferindo proteger o crescimento pós-COVID e avançando mais lentamente em direção a taxas de juro mais altas. No entanto, o BCE provavelmente está no seu percurso de aperto monetário no quarto trimestre e o mercado de trabalho do bloco é relativamente robusto, o que significa que o banco central pode tornar-se mais agressivo.

Enquanto a Europa, os EUA e o Reino Unido estão no seu ciclo inflacionário mais alto, a China está apenas a começar a experimentar taxas de inflação acima do nível de segurança de 2%. A inflação subiu para 2,7 por cento em julho contra 2,5 por cento em junho, mas a taxa de desemprego é relativamente baixa em 5,5 por cento. O crescimento é fraco, tendo caído de 4,8 por cento no primeiro trimestre para 0,4 por cento no segundo trimestre. Se o crescimento da China continuar a cair enquanto a inflação cresce, isto poderá pressionar os gastos do consumidor e o investimento.

Olhando para o quadro geral, parece que os ventos contrários inflacionários levarão mais tempo para diminuir. O apetite ao risco de investimento é atenuado durante cada ronda de aumentos das taxas de juro e leva algum tempo para recuperar. Nos mercados cambiais, o sentimento dos investidores provavelmente continuará cauteloso e centrado no trading 'safe haven' do dólar e do iene até que a inflação represente menos risco.

Por último, mas não menos importante, o papel da geopolítica está fortemente em jogo à medida que os EUA caminham para as eleições e o conflito na Ucrânia não mostra sinais de diminuir. Os riscos geopolíticos aumentam as perspectivas económicas mistas, o que significa que investidores e traders terão que ficar alertas a quaisquer tendências negativas nos principais indicadores de inflação, crescimento e emprego.

A Admirals oferece uma ampla variedade de webinars educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.