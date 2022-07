Inflação dos EUA chega a dois dígitos, aumento de taxa de juro em breve?

Julho 19, 2022 00:17

Neste artigo, leia as previsões para:

os principais impulsionadores da economia global em meados de julho,

aumentos das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE) e Reserva Federal,

as perspectivas para o EURUSD,

e destaques do período de ganhos.

A economia global está num estado de excesso de procura e oferta limitada de petróleo bruto. Os principais impulsionadores são o conflito na Ucrânia, o segundo maior país da Europa, combinado com um aumento na atividade económica e nas viagens, agora que as restrições do COVID-19 foram levantadas em muitos países. Os custos de combustível aparecem direta ou indiretamente na maioria das atividades económicas, de modo que a inflação nos mercados de energia se enraizou noutros setores, como o retalho, a construção e viagens.

Os EUA podem estar a caminhar para taxas de inflação de dois dígitos depois da leitura do IPC de junho chegar a 9,1%. Isto significa uma maior probabilidade de que a Reserva Federal não 'pare' os aumentos das taxas de juro em setembro e o banco central possa aumentar a sua orientação principal de taxa de juro em 0,75% durante a reunião marcada para 26 e 27 de julho.

Em desenvolvimentos relacionados, o BCE atualiza a sua política monetária a 21 de julho.

A divergência entre as políticas monetárias do BCE e da Reserva Federal resultou na perda de valor do euro em relação ao dólar, a ponto de o par de moedas EURUSD pairar em torno dos níveis de paridade no momento da redação.

Fonte: Gráfico diário Admirals MetaTrader EURUSD. Período: 7 de abril de 2022 a 15 de julho de 2022. Capturado em 15 de julho de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

EURUSD

Assim que o BCE começar a elevar as taxas de juro, o euro poderá ter mais suporte. Sem taxas de juro mais altas na Europa, a moeda única da zona do euro pode cair para níveis historicamente baixos, com possíveis impactos no poder de compra do consumidor, na balança comercial e nos preços de exportação e nos rendimentos dos títulos.

A contabilização de altas taxas de inflação complica ainda mais o atual cenário económico. Com um valor monetário mais baixo e despesas diárias mais altas, será difícil para os salários acompanhar o custo de vida, principalmente quando os europeus viajam para fora da zona do euro ou compram mercadorias estrangeiras.

Período de Ganhos

O segundo trimestre de 2022 foi estranhamente complexo, mesmo para tempos de COVID-19. A extensão total de seu impacto nos lucros da empresa será revelada nas próximas duas semanas de relatórios de lucros.

Já, o JP Morgan Chase reportou resultados de EPS abaixo do esperado de 2,76 USD para o segundo trimestre contra os 2,90 USD esperados. A receita com taxas de juro do gigante bancário foi 19% maior em relação ao mesmo período do ano passado, mas o sentimento de baixa em relação a investimentos em expansão, como IPOs, pesou nas receitas.

Destaques nos ganhos:

Bank of America – segunda-feira, 18 de julho.

Johnson & Johnson – terça-feira, 19 de julho.

Tesla – quarta-feira, 20 de julho.

Roche Holding AG – quinta-feira, 21 de julho.

American Express – sexta-feira, 22 de julho.

Microsoft, Visa e Coca-Cola – terça-feira, 26 de julho.

Maçã – quinta-feira, 28 de julho.

Isto encerra a nossa previsão de mercado. Para um conjunto completo de notícias e análises de última hora, inscreva-se na Premium Analytics da Admirals.

A Admirals oferece uma ampla gama de informações educativas e analíticas. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

