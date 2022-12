OPEP+ mantém a produção de petróleo estável antes de semana tranquila

Desta vez, na semana passada, escrevemos sobre um período decisivo para os preços do petróleo. Esta semana podemos começar a ter uma ideia do impacto que os acontecimentos recentes terão no mercado.

Ontem, os membros da OPEP+ reuniram-se num cenário de novas medidas iminentes da UE e do G7 destinadas a limitar os ganhos do petróleo da Rússia. No entanto, apesar de provocar a ira das nações ocidentais ao cortar a produção na sua última reunião em outubro, desta vez a OPEP+ decidiu manter a produção estável.

De volta a estas novas medidas, que entraram em vigor hoje, segunda-feira, 5 de dezembro. A UE iniciou uma proibição total de todas as importações de petróleo bruto russo transportado por via marítima, sendo que, um teto de preço imposto pelo G7 de $60 para cada barril de petróleo russo também entrou em jogo.

Moscovo já indicou que não venderá seu petróleo abaixo do limite, com o vice-primeiro-ministro Alexander Novak a afirmar no domingo que a Rússia prefere cortar a produção do que aderir à venda do seu petróleo a um preço ditado pelo Ocidente.

Muito provavelmente, a OPEP+ optou por uma abordagem de “esperar para ver”, a fim de entender o efeito dessas novas medidas no mercado do petróleo. Além disso, com a China aparentemente pronta para reverter as restrições da Covid, é provável que as perspectivas de procura por petróleo mudem.

Podemos, portanto, esperar que o petróleo seja um grande assunto nos próximos dias, e será interessante ver como tudo se desenrola no mercado. Então, o que mais está a acontecer esta semana?

Inventários de petróleo bruto dos EUA

A primeira semana de dezembro deverá ser relativamente tranquila no que diz respeito aos principais acontecimentos económicos. No entanto, continuando o nosso tema sobre petróleo bruto, os traders de petróleo devem prestar atenção à atualização dos inventários de petróleo bruto dos EUA na quarta-feira.

Este indicador semanal mede a variação dos barris de petróleo bruto detidos por empresas norte-americanas, o que pode indicar a procura de produtos petrolíferos nos Estados Unidos.

Se os inventários de petróleo descerem mais do que o esperado, ou subirem menos do que o esperado, isso sugere uma forte procura por derivados de petróleo. No entanto, se os inventários aumentarem ou caírem menos do que o esperado, isso indicará uma fraca procura. Qualquer resultado pode ter um efeito indireto sobre os preços do petróleo.

Na semana passada, estes inventários de petróleo caíram quase 13 milhões de barris, muito mais do que o previsto, contribuindo para o aumento dos preços do petróleo no dia. Esta semana, os inventários de petróleo devem cair cerca de 2,8 milhões de barris.

Discursos de Lagarde, presidente do BCE

Após o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, na semana passada, os decisores de políticas da Reserva Federal entraram no seu período de preparação para a sua última reunião de política monetária de 2022, na qual deverão aumentar as taxas em 50 pontos-base.

Na quinta-feira, os olhos irão voltar-se para a Europa, onde a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará dois discursos antes do período de 'blackout' do próprio BCE.

A próxima reunião de política do BCE está marcada para 15 de dezembro e, depois da inflação da zona do euro cair mais do que o esperado na semana passada, os mercados estão à espera de um aumento de 50 pontos base. No entanto, os investidores examinarão ambos os discursos em busca de novas dicas sobre como o BCE agirá na próxima semana.

Espere que as ações europeias e os pares de moedas envolvendo o euro sejam voláteis no período de tempo em que Lagarde decida fazer as suas declarações.

Índice de Preços do Produtor dos EUA (IPP)

Voltando a atenção para o outro lado do Atlântico, na sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics divulgará os seus dados mais recentes do Índice de Preços do Produtor (IPP) de novembro.

Ao contrário do Índice de Preços do Consumidor (IPC), o IPP, como o nome sugere, acompanha a inflação do ponto de vista das empresas produtoras de bens. O IPP é considerado um indicador da trajetória futura do IPC, devido ao fato de que os aumentos nos preços de produção geralmente são repassados ​​ao consumidor sempre que possível.

Consequentemente, leituras mais baixas do IPP podem ser interpretadas como precursoras de leituras mais baixas do IPC nos próximos meses. Por outro lado, leituras de IPP mais altas podem ser interpretadas de maneira oposta.

Na sexta-feira, o IPP deverá ter subido 0,2% mensalmente pelo terceiro mês consecutivo, enquanto, em base anual, o índice deverá ter desacelerado para 7,2%, ante 8% no mês anterior.

Lembre-se, as declarações de dados económicos geralmente causam um aumento na volatilidade do mercado na época do seu lançamento. Portanto, traders e investidores devem acompanhar os principais acontecimentos de mercado e ter mais cuidado ao planear operar ou investir nesses horários.

