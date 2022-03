Ações voláteis enquanto aperto monetário dos EUA

Março 23, 2022 22:46

As ações globais foram voláteis nas negociações durante a noite depois da Reserva Federal sinalizar uma restrição monetária mais evidente para controlar a alta inflação. À medida que a economia dos EUA vai recuperando da crise COVID-19, a inflação atingiu 7,9% em fevereiro numa base anual, o maior aumento anual em 40 anos.

Os índices dos EUA e da Ásia subiram devido ao melhor sentimento em relação às ações bancárias como JP Morgan e Bank of America. De um modo geral, as perspectivas para os rendimentos das taxas de juro melhoraram para os bancos e outras acções do sector financeiro.

Por enquanto, os receios sobre os riscos geopolíticos acalmaram quando os investidores se concentraram em gigantes das ações como a Nike, que registou forte procura trimestral e receitas e lucros acima do esperado.

Noutras notícias, a volatilidade nos preços spot do ouro e do petróleo diminuiu em relação ao início da semana. O sentimento do mercado é cauteloso e sensível aos riscos geopolíticos, já que o conflito na Ucrânia atinge a marca de um mês. Os preços spot do petróleo podem reagir fortemente a novos choques de mercado decorrentes de receios na oferta no curto prazo.

Todos os olhos postos na Fed

Após a recente retórica agressiva, a Reserva Federal pode aumentar a sua orientação de taxa básica em 0,50 pontos-base na sua próxima reunião em maio, enquanto luta contra os efeitos da inflação, um dos quais é a erosão do valor dos títulos. Durante os períodos de flexibilização quantitativa (QE), a Reserva Federal compra ativos para apoiar a economia e, no momento da redação, detém cerca de 5,7 triliões de dólares em Títulos do Tesouro. Um aumento nas taxas de juro poderia reduzir os efeitos inflacionários ao mesmo tempo em que aumenta a atração por títulos por causa dos rendimentos mais altos.

Próximos eventos financeiros

Os eventos financeiros a serem observados hoje são os gastos do consumidor e os números da inflação no Reino Unido que – dependendo dos resultados – podem ter um efeito indireto nos pares de GBP. Um discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, poderia movimentar os instrumentos de USD, ouro, financeiros e títulos. Finalmente, o Banco do Japão divulga as suas minutas de reuniões e perspectivas de política com um possível impacto nos pares de moedas JPY.

FAQ

O que é a Volatilidade? A Volatilidade é o movimento rápido dos preços fora da sua faixa esperada em curtos períodos de tempo. Os preços podem subir ou descer de maneira volátil devido a choques de mercado ou notícias excepcionalmente boas.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: