Tesla dispara acima de $1000 por ação, Facebook reporta resultados parcialmente positivos

Outubro 28, 2021 00:46

Ontem não houve qualquer dúvida quanto aos dois protagonistas que chamaram a atenção dos mercados: os resultados trimestrais da Facebook e a alta no preço das ações da Tesla.

No início de outubro, a Facebook foi notícia pela maior quebra dos serviços que presta e ontem, o gigante tecnológico presidido por Mark Zuckerberg, voltou a ser destaque pela divulgação dos seus resultados. Se olharmos para estes, podemos observar que apesar de todas as polémicas em que se envolveu nas últimas semanas, a Facebook tem visto o seu número de utilizadores e lucros a aumentar, embora a receita tenha sido inferior ao esperado pelo consenso de mercado.

Especificamente, a Facebook obteve um Earnings per Share (EPS) de 3,22 dólares e receitas de 29.010 milhões de dólares comparado com 3,19 dólares por ação e 29.580 milhões esperados respectivamente, portanto a receita foi 570 milhões de dólares abaixo do esperado.

De momento, estes resultados estão a ser recebidos de forma positiva pelos investidores, já que durante a pré-abertura as ações da Facebook subiram cerca de 2,4%, após uma alta de 1,26% na sessão de ontem.

Como podemos ver no gráfico diário, após quebrar no importante canal de alta que o preço tem seguido durante a maior parte do ano, o preço está a sofrer uma forte retração que o levou ao nível Fibonacci e 50% em torno da sua média móvel na sessão 200 no vermelho, que atuam como os principais níveis de suporte. A perda desse nível de suporte abriria a porta para uma nova correção de preço em busca de $300 por ação.

Pelo contrário, se o preço for capaz de formar um piso neste nível de suporte, pode ser um bom ponto de partida para uma possível recuperação em alta. No entanto, no momento este deve enfrentar várias resistências e possíveis problemas jurídicos que podem surgir das últimas polémicas.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Facebook Gráfico Diário. Intervalo: 1 setembro 2020 – 26 outubro 2021. Captura: 26 outubro 2021. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução nos últimos cinco anos:

2020: 33,09%

2019: 56,57%

2018: -25,71%

2017: 53,38%

2016: 9,93%

O segundo protagonista da sessão de ontem foi, sem dúvida, a Tesla. A empresa presidida por Elon Musk, conseguiu ultrapassar a barreira psicológica dos $1000 por ação, juntando-se assim, com este feito, a empresas como a Apple, Amazon, Microsoft e Google.

Na última semana, a Tesla foi notícia pelos seus excelentes resultados trimestrais e, durante a sessão de ontem, as ações dispararam 12,66% para o valor de 1024,86 dólares por ação. Este aumento deve-se ao forte momento observado nas últimas semanas no mercado de ações e aos fortes dados de vendas e pedidos. Como foi recentemente perceptível, a famosa empresas locadora de automóveis Herts anunciou a compra de 100 mil veículos Tesla para renovar a sua frota de aluguer numa operação que custará cerca de 4,2 biliões de dólares.

Todos estes fatores fizeram com que empresas como a Morgan Stanley aumentassem o preço-alvo da Tesla para $1200 por ação, de modo que esta ainda poderá ter um potencial de subida. Se olharmos para o gráfico diário, podemos observar que, depois de fazer uma double bottom formation na banda vermelha mais baixa, o preço formou um importante canal de alta que vinha seguindo nos últimos meses até quebrar acima da banda superior deste canal a 15 de outubro e começou uma forte subida.

Desde o início de setembro, o preço das ações subiu 39,30%, embora o maior aumento tenha ocorrido desde a quebra do canal de alta, já que em apenas 10 dias o preço subiu 25,24%.

Se olharmos aos indicadores técnicos, podemos ver que a tendência de subida continua forte. No entanto, o preço está a ser negociado longe das suas médias móveis e os seus principais níveis de suporte, então é possível que possamos ver algum tipo de retração na realização de lucros para continuar a sua tendência de subida. Desde que o preço não perca o nível de 900 dólares por ação, o sentimento geral continuará a ser de alta.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Gráfico Diário. Intervalo: 1 setembro 2020 – 26 outubro 2021. Data Captura: 26 outubro 2021. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução dos últimos cinco anos:

2020: 743.40%

2019: 25.71%

2018: 6.89%

2017: 45.69%

2016: -10.96%

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.

Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente, enquanto a Admirals não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, com ou sem base na Análise.

Para garantir que os interesses dos clientes sejam protegidos e a objetividade da Análise não seria prejudicada, a Admirals estabeleceu procedimentos internos relevantes para a prevenção e gestão de conflitos de interesse.

Cada uma das Análises é preparada por um analista independente, Roberto Rojas (Freelance Contributor),(doravante "Autor"), com base em estimativas pessoais.

Embora todos os esforços razoáveis sejam feitos para garantir que todas as fontes da Análise sejam fiáveis e que todas as informações sejam apresentadas, tanto quanto possível, de uma forma compreensível, oportuna, precisa e completa, a Admirals não garante a exatidão ou integridade de qualquer Análise ou informações contidas na Análise. Os números apresentados referem que qualquer desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O conteúdo da Análise não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação por parte da Admirals de que o cliente lucrará com as estratégias aqui contidas ou que as perdas em relação a elas serão limitadas.

Produtos alavancados (incluindo contratos por diferença) são de natureza especulativa e podem resultar em perdas ou lucros. Antes de começar a negociar, certifique-se de que compreende todos os riscos.