Pedido de Opinião no Twitter de Elon Musk Origina Onda de Vendas

Novembro 11, 2021 23:26

Depois de passar grande parte das últimas semanas no noticiário devido à sua incrível subida no mercado de ações, a Tesla está mais uma vez nas manchetes, desta vez graças às ações pouco usuais do excêntrico CEO Elon Musk.

Ontem, a fabricante de veículos elétricos sofreu o seu pior desempenho diário no mercado de ações em mais de um ano, com o preço das ações a cair mais de 12% durante a sessão. Isto significa que, em apenas dois dias, o preço das ações da Tesla caiu mais de 16% - reduzindo cerca de $200 biliões da capitalização de mercado da empresa no processo.

Estes dias de queda vêm depois de Musk postar uma votação na sua conta do Twitter, no fim de semana, questionando os seus seguidores se estes achavam que ele deveria vender 10% das suas ações na empresa. A pesquisa fechou com 58% dos utilizadores a apoiar a venda.

Sem surpresa, em resposta ao questionário, ocorreu uma queda ainda maior pela notícia de que vários outros membros do conselho, incluindo o irmão de Musk, Kimbal, recentemente entraram com um pedido de venda de quase $1 bilião em ações da Tesla entre eles.

Além de causar um impacto negativo no preço das ações, a saga também levanta questões sobre se a atividade de Musk no Twitter está a violar um acordo anterior com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) - em que Musk foi multado em $20 milhões de dólares e forçado a renunciar como Chairman da Tesla.

Apesar da queda drástica do preço das ações, a Tesla permanece em alta com cerca de 45% no acumulado do ano. No entanto, os investidores provavelmente permanecerão preparados para mais turbulência, enquanto observam de perto quaisquer pistas sobre o próximo movimento de Musk. Entretanto, podemos esperar mais volatilidade no preço das ações da Tesla e, potencialmente, mais quedas, especialmente se - e quando - a venda das ações de Musk concretizar.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Diário. Intervalo: 30 novembro 2020 – 9 novembro 2021. Data Registo: 10 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução do preço das ações da Tesla nos últimos cinco anos:

2020 = +742,62%

2019 = +27,21%

2018 = +5,89%

2017 = +46,38%

2016 = -11,38%

