Ações sobem mas os problemas da China com COVID pesam

Maio 17, 2022 23:26

As ações, no geral, subiram quando no inicio da semana de trading e investimento, mas os problemas da política de zero COVID da China pesaram no sentimento de mercado.

Os confinamentos no gigante asiático pressionaram a atividade de retalho e industrial para o nível mais baixo em dois anos, desencadeando mais estímulos fiscais e monetários à economia. Em abril, as vendas anuais no retalho caíram 11,1%, enquanto a produção industrial anual caiu 2,9%.

A queda no crescimento da China pode alimentar as economias de seus parceiros comerciais no curto prazo. Os EUA, a UE e o Reino Unido negoceiam fortemente com a China. Estas economias já estão a lutar contra a alta inflação e o aumento das taxas de juro, com os problemas da COVID na China a adicionar mais um desafio.

Os retalhistas de luxo na UE podem sentir o aperto porque a China é um grande centro de produção e de vendas de produtos de alta qualidade, como bolsas, cosméticos, roupas e sapatos. Fabricantes de automóveis como Tesla e Toyota também provavelmente serão afetados pelos confinamentos.

Relatórios de ganhos de ações hoje

Várias empresas listadas de grande capitalização devem divulgar os resultados do primeiro trimestre hoje, incluindo o Home Depot (HD) e Walmart (WMT).

Espera-se que o lucro por ação na Home Depot esteja no nível de 3,66 USD e o preço da ação pode mudar dependendo se os investidores estão satisfeitos com o desempenho da empresa. O EPS do Walmart é estimado em 1,46 USD. Ambos os retalhistas estão a enfrentar ventos contrários à inflação e os relatórios de hoje devem lançar alguma esperança sobre a situação económica nos EUA.

Notícias de trading de commodities

Os preços spot do petróleo bruto assumem a liderança nas notícias de trading de commodities de hoje. Houve um aumento de 10 dólares americanos no espaço de 24 horas, pois os eventos geopolíticos na Ucrânia causaram tensões nos mercados de petróleo. Além disso, a OPEP recentemente sinalizou a sua intenção de manter a oferta apertada depois de cortar as suas perspectivas de crescimento mundial e procura de petróleo. A OPEP prevê um crescimento mundial no nível de 3,5 por cento contra 3,9 por cento anteriormente. O grupo vê a procura por petróleo crescer no nível de 3,36 mbd em 2022 em relação a 2021.

Notícias do mercado monetário

O Reino Unido anunciou a taxa de desemprego trimestral para março. O consenso era de um nível de desemprego de 3,8% numa base anual num cenário de alta inflação e crescimento relativamente baixo. Os receios de recessão estão a ferver, o que significa que qualquer situação inesperada pode ter um impacto nos cruzamentos dos pares da GBP. O resultado atual foi de 3,7%.

O euro ganha destaque esta manhã com a divulgação dos resultados do PIB do primeiro trimestre da zona do euro. Espera-se que estejam no nível de 5% numa base anual e 0,2% numa base trimestral. Os traders avaliaram suficientemente os efeitos do conflito na Ucrânia e os ventos contrários inflacionários? Os resultados logo nos dirão mais.

