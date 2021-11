Os resultados da Disney destacam os desafios que existem

Novembro 12, 2021 02:27

As ações da Disney deslizaram quase 5% fora de horas na última noite, após resultados que ficaram aquém das expectativas em várias áreas-chave, incluindo receita total e earnings per share (EPS). No entanto, a Disney+ e a divisão de Parques, Experiências e Produtos ocuparão a maior parte das manchetes.

O serviço de streaming da Disney - Disney+, que prosperou enquanto outras fontes de receita fracassaram durante a pandemia - relatou uma desaceleração significativa no crescimento de assinaturas durante o trimestre. Mas essa desaceleração não deverá surpreender. No início da semana, a notícia de que a Disney estava a oferecer aos novos e antigos assinantes, nos EUA e outros países, um mês de Disney+ por apenas $1,99 (geralmente $7,99 nos EUA), revelou a preocupação com a falta de crescimento nesta parte do negócio.

A reabertura das economias em todo o mundo significa que a Disney+ agora encontra-se não apenas a enfrentar a concorrência de outros serviços de streaming, mas também de fontes de entretenimento presencial.

Noutro lugar, a divisão de Parques, Experiências e Produtos da Disney proporcionou um aumento bem-vindo na receita, ficando acima das expectativas dos analistas em $5,45 biliões para o trimestre, um aumento de quase 100% em termos homólogos.

No entanto, a receita operacional desta divisão ficou aquém das previsões em $640 milhões, que a Disney atribuiu ao aumento dos custos, em grande parte devido à implementação das medidas de segurança da Covid-19. Apesar do lucro operacional não atender às expectativas dos analistas, é importante notar que, no mesmo trimestre do ano passado, a Disney reportou um prejuízo de $945 milhões.

Esses resultados destacam alguns dos principais problemas que a Disney ainda enfrenta devido à pandemia e a incerteza resultante pode fazer com que o preço das ações da Disney caia ainda mais nas próximas sessões.

No entanto, olhando para o futuro, a Disney estará confiante de que o novo conteúdo de streaming agendado para lançamento em 2022 ajudará a aumentar as assinaturas. Além disso, a reabertura das fronteiras dos EUA para turistas europeus provavelmente aumentará as receitas de parques temáticos e resorts no trimestre atual.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – The Walt Disney Co. Diário. Intervalo: 4 setembro 2020 – 10 novembro 2021. Registo: 11 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução do preços das ações da Disney nos últimos cinco anos:

2020 = +25,51%

2019 = +31,97%

2018 = +1,39%

2017 = +3,80%

2016 = -1,94%

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: