Queda do rublo e ganhos no petróleo enquanto as companhias aéreas tremem

Março 02, 2022 23:15

Ontem, o rublo russo continuou a sua trajetória descendente ao cair mais de 6,6% em relação ao dólar americano e, esta manhã, continuou a cair, atingindo mais 5,6% no momento da redação deste artigo.

Em apenas três dias, o rublo caiu quase 30% em relação ao dólar.

No entanto, à medida que o rublo cai, o petróleo move-se inexoravelmente noutra direção. O petróleo Brent, que passou vários dias a oscilar perto dos $100 por barril, disparou ontem 9,5% e, esta manhã, subiu acima de $110 por barril.

No mercado de ações, Wall Street fechou retumbantemente em baixa ontem, com a incerteza contínua a fazer sentir a sua presença. O S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam com cerca de 1,6% mais baixos, e o Dow Jones caiu quase 1,8%.

Entre os muitos setores que registaram perdas no mercado de ações ontem, as companhias aéreas foram mais atingidas do que a média.

Já abordámos um dos fatores que pesam sobre o setor da aviação no momento, os preços do petróleo. Com o petróleo atualmente em máximo de oito anos, os preços altos dos combustíveis para as companhias aéreas provavelmente afetarão os lucros num futuro próximo.

Também pesa sobre o setor a atual situação geopolítica. Ontem à noite, os EUA anunciaram que iriam fechar o seu espaço aéreo para voos russos, seguindo os passos do Reino Unido, Canadá e União Europeia. Para cada país que tenha fechado o seu espaço aéreo para voos russos, o Kremlin respondeu da mesma forma, proibindo os voos dos mesmos países no espaço aéreo russo.

Estes movimentos resultaram em algumas companhias aéreas serem forçadas a considerar rotas mais longas e sinuosas para operar os mesmos serviços. A United Airlines, por exemplo, cancelou dois voos com destino à Índia nesta semana, não havendo alternativa de poder continuar a viajar para este destino sem se cruzar com o espaço aéreo russo.

Tudo isso ocorre num momento em que o setor da aviação começou a mostrar sinais de recuperação depois de suportar dois anos difíceis nas mãos da pandemia. Os recentes aumentos no número de passageiros fizeram com que muitos se sentissem bastante otimistas sobre os próximos meses de verão no hemisfério norte. No entanto, enquanto o conflito continua na Europa Oriental e os preços do petróleo permanecem em níveis tão altos, é difícil encontrar um caso positivo para o setor da aviação em geral.

Ontem, a United Airlines, a Delta e a American Airlines caíram mais de 5,5%, enquanto, no Reino Unido, a International Consolidated Airlines (IAG) e a easyJet caíram 8,4% e 9,4%, respectivamente, embora a IAG tenha recuperado algumas dessas perdas nesta manhã.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – United Airlines Gráfico Diário. Período: 21 de outubro de 2020 a 1 de março de 2022. Data da captura: 2 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – United Airlines Gráfico Semanal. Período: 16 de agosto de 2015 – 1 de março de 2022. Data da captura: 2 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

