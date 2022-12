3 maneiras acompanhar notícias de trading em redes sociais

Dezembro 23, 2022 05:07

As plataformas de redes sociais são fontes confiáveis ​​de notícias de trading?

Esta é uma grande questão, considerando o alcance e a influência das plataformas de redes sociais no século XXI. O Twitter tem 400 milhões de utilizadores e o Facebook, uns impressionantes 2,9 biliões de utilizadores ativos na última contagem. A rede de negócios LinkedIn possui 756 milhões de utilizadores e o YouTube tem 2,3 biliões. Quase metade dos americanos lê notícias nas redes sociais. Isto diz muito sobre a enorme quantidade de informação disponível e a necessidade de nos mantermos informados.

A maioria dos portais de notícias financeiras estabelecidos estão ativos nas redes sociais e não é pouco comum os traders ouvirem as notícias que movimentam o mercado primeiro no Twitter ou no Facebook. Ainda assim, não importa a rapidez com que as informações viajam nas redes sociais por meio de partilhas e comentários, há grandes diferenças entre uma fonte de notícias qualificada e uma fonte de notícias não qualificada.

Tão importante quanto a notícia em si é a reação do mercado à notícia. As reações do mercado podem ocorrer em plataformas de redes sociais em tempo real, oferecendo informações vitais sobre o fator humano e as emoções desencadeadas por mudanças repentinas.

Como as redes sociais se tornaram uma parte integrante da comunicação social em massa e algumas delas, como a Meta Platforms, que são ações de mega capitalização, aqui estão três formas possíveis de seguir notícias financeiras nestas plataformas como iniciante.

1. Considere a qualidade da fonte

É fundamental considerar a qualidade da fonte, perguntando-se se a informação vem de uma publicação financeira fidedigna ou de uma outra fonte confiável. Quando a notícia for significativa o suficiente para se tornar viral, esta será partilhada em milhares de contas conectadas. Verifique o artigo para ter certeza de que é qualificado, porque estes são obrigados a verificar suas histórias para confirmar se os fatos são precisos.

Depois de encontrar o artigo original, verifique as fontes citadas para entender o quão bem fundamentadas elas estão em relação aos factos. Por exemplo, num artigo sobre se Elon Musk deixará o Twitter, a fonte primária seria uma citação direta de Elon Musk sobre a sua decisão.

Atualmente, Elon Musk é CEO do Twitter e possui uma conta seguida por mais de 100 milhões de utilizadores, o que significa que os tweets são a principal fonte de informações sobre o líder empresarial. Um dos problemas é garantir que a conta que está a seguir seja a conta genuína de Elon Musk, já que existem muitas paródias e imitadores. Este é um problema comum em plataformas de redes sociais e algo para verificar novamente ao ler notícias financeiras. Afinal, este líder empresarial também lidera outra ação de primeira linha - a Tesla Motors, tornando importante seguir o autêntico feed do Twitter.

2. Bias - espelho ou janela?

Existem dois lados ao visualizar informações. De um lado, são as opiniões dos utilizadores de redes sociais, do outro lado encontra-se o espectador. Filtrar os fatos através da consciência sobre os seus próprios preconceitos e os dos outros pode ser útil para descobrir as pepitas de informações relevantes para o mercado.

Por exemplo, uma história em andamento sobre a visão do metaverso do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, tem inúmeras opiniões de observadores, especialistas em realidade virtual e publicações que lidam com tecnologia. É provável que essas opiniões sejam partilhadas nas contas de redes sociais das publicações, algumas das quais podem ser influentes. Embora as opiniões possam ser válidas, elas podem ser verificadas verificando a conta do Facebook de Mark Zuckerberg para obter informações diretas da fonte.

Mark Zuckerberg também publica sobre os outros canais de redes sociais da Meta Platform – WhatsApp e Instagram. Os cargos são uma janela para a estratégia da empresa e um espelho dos seus objetivos como CEO. Algumas das publicações de Mark Zuckerberg podem ser significativas o suficiente para mover o preço das ações da empresa, então vale a pena ficar de olho nas suas atualizações no Facebook.

3. Eventos geo-políticos e de saúde pública

Os acontecimentos geo-políticos e de saúde pública podem movimentar os mercados e, na era das redes sociais, as notícias geralmente vêm de fontes populares, das pessoas que vivem no país afetado. O impacto do COVID-19 em diferentes comunidades foi amplamente partilhado nas redes sociais, por exemplo. A escassez de alimentos foi destacada quando as cadeias de abastecimento foram interrompidas. A distribuição de vacinas foi partilhada por grandes empresas farmacêuticas, em outro exemplo.

As informações que existem nas redes sociais podem ser verificadas no Google News e confirmadas pela leitura de pelo menos uma outra fonte confiável. Isto pode incluir o comunicado de imprensa original de uma empresa farmacêutica ou um artigo de uma empresa de comunicação social bem estabelecida.

Em conclusão, as plataformas de redes sociais são uma fonte significativa de notícias de trading, desde que verifique outras fontes fiáveis ​​e tenha em mente a consciência da possibilidade de informações enganosas e de contas falsas.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.