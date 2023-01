3 Cenários a Considerar em Tecnologia

Janeiro 06, 2023 01:20

Este blog discute notícias de trading e investimento para iniciantes e o valor de filtrar informações com base em nas suas metas financeiras. O que acontece quando há uma enxurrada de informações sobre uma inovação que chama a atenção do mercado? Mesmo os traders e investidores mais experientes podem encontrar as suas conclusões abafadas pelo entusiasmo.

É fácil deixar-se levar quando um produto, empresa ou serviço viraliza e parece que todo mundo está falando sobre isso. Antes de operar ou investir em ativos virais, aqui estão três cenários a serem considerados ao ponderar os prós e contras.

1. A tecnologia mais recente (que poucos entendem ainda)

O projeto de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT levou apenas cinco dias para reunir um milhão de utilizadores, muitos dos quais ainda se perguntam o que fazer com ele.

Por mais divertido que seja em canais como o TikTok, o fundador do ChatGTP, Sam Altman, disse que não tinha a certeza de como os seus investidores seriam reembolsados ​​e que, eventualmente, este pediria ao ChatGPT respostas para esta pergunta. Monetizar o chatbot é outra questão. De momento é gratuito e Sam Altman disse que pode haver uma taxa por chat no futuro. Enquanto isso, os custos do chatbot de IA são incrivelmente altos, um fato que pode passar despercebido em toda a conversa sobre como ele mudará o mundo.

A IA parece estar a caminho da massa crítica e está sendo moldada pela interação com milhões de pessoas. Ao julgar pelos rumores, este é um desenvolvimento emocionante. Há um porém - o verdadeiro potencial para investidores e traders pode estar no futuro, não no presente.

O metaverso e a realidade mista são mais exemplos de tecnologias potencialmente inovadoras que podem ser tão grandes quanto os sites de redes sociais agora – em algum momento no futuro.

A história volátil de moedas digitais como o Bitcoin é outro bom exemplo do caminho incerto para instrumentos financeiros inovadores. Uma pergunta a fazer é qual é o nível de risco com inovações como estas e quão confortável está com este nível de risco?

Embora seja essencial observar os desenvolvimentos em IA e outros produtos inovadores, como iniciante nos mercados, é fundamental lembrar das incertezas.

2. O mais novo avanço médico (e jargão incompreensível)

Anúncios de avanços médicos parecem ser seguidos por uma enxurrada de especialistas e não especialistas compartilhando suas opiniões sobre como a história médica será alterada.

Como visto durante a pandemia, um balão de desinformação e controvérsia pairou sobre os sistemas de administração de vacinas de MRNA, por exemplo. Nessas situações, é aconselhável certificar-se de que a fonte de informação realmente tenha experiência na área médica.

Dado que os estoques farmacêuticos são um setor significativo, cada novo medicamento tem o potencial de se tornar viral, possivelmente devido a desinformação ou interesse do público em saúde ou uma combinação de ambos. A natureza das notícias virais é de curto prazo e pode ter um efeito relâmpago nos preços das ações, que podem desaparecer com a mesma rapidez. Avaliar as informações no contexto de suas metas financeiras é uma etapa fundamental antes de tomar ações de investimento.

3. Gurus, líderes e figuras de negócios pop cult

O impacto da tecnologia inovadora e de outros produtos é ampliado por gurus, líderes e figuras de negócios pop cult que têm uma grande presença nas mídias sociais de massa. Um único tweet de um líder de pensamento ou influenciador pode resultar em uma onda de reações que se espalha ainda mais devido à natureza viral da web.

Quando todo mundo presta atenção a tweets e postagens virais, é uma oportunidade para traders e investidores experientes se concentrarem nos fundamentos da empresa. Poucas coisas são mais reveladoras do que os números que mostram lucros, perdas, custos e responsabilidades. É difícil para uma demonstração financeira se tornar viral, mas as informações nela contidas contam a história mais ampla do desempenho da empresa.

Em conclusão, as inovações que se tornam virais podem desaparecer nas notas de rodapé da história ou se tornar a próxima tendência visionária nos mercados financeiros. Sacudir as pepitas de informações sólidas pode parecer menos emocionante do que pegar as últimas notícias quentes, mas sua linha de fundo pode agradecer no futuro.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.