Wzrosty na złocie – co warto wiedzieć

Styczeń 13, 2023 16:48

Prawdopodobnie już wiele razy słyszałeś, że złoto jest bezpieczną przystanią dla inwestorów i traderów. Wydaje się, że wysokie wskaźniki inflacji odnotowane w większości głównych gospodarek spowodowały wzrost popytu na złoto, co odbiło się na cenie kruszcu.

12 stycznia cena złota znalazła się w okolicach 1,884 USD za uncję. Kruszec jest wyceniany o 8,3% wyżej niż 6 miesięcy temu. Towar odzyskuje grunt utracony w sierpniu i wrześniu 2022 roku. Teraz pytanie brzmi, czy fala wzrostowa będzie kontynuowana, czy też jakieś zmiany w globalnym środowisku gospodarczym przystopują ostatni ruch.

Złoto kontra waluty fiat: co uważają doświadczeni analitycy

„Złoto nigdzie się nie wybiera, złoto będzie miało wartość, kiedy dolar, euro, juan i ringgit zostaną tylko wspomnieniami” na tego typu cytat mogłeś się natknąć, przeglądając strony internetowe w poszukiwaniu informacji na temat metalu szlachetnego. Autorem powyższego cytatu jest Richard Russell, autor „Dow Theory Letters” z 1958 roku.

Richard Russell jest osobą, która przewidziała szczyt hossy z lat 1946-1966 i początek wielkiej hossy, rozpoczętej w grudniu 1974 roku, więc być może warto zwrócić uwagę na jego opinie. W dalszym tekście podzielimy się kilkoma ważnymi informacjami na temat złota, które początkujący traderzy mogą uznać za pomocne oraz spostrzeżeniami pochodzącymi od najlepszych instytucji bankowych i analityków.

Złoto: bezpieczna przystań i sposób na dywersyfikację aktywów?

Złoto przez całą swoją długą historię było używane jako pieniądz i środek przechowywania wartości. W czasach zawirowań na rynku, inwestowanie lub handel złotem może pomóc w zarządzaniu ryzykiem, zmniejszając straty portfela. Złoto służy jako zabezpieczenie przed inflacją na wielu głównych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inne.

Złoto jest jednym z najważniejszych i najpowszechniej handlowanych towarów. Rynek złota jest ceniony ze względu na swoje historyczne znaczenie i służy do handlu i wymiany towarów. Obecnie jest on wyceniany na blisko 2,4 biliona dolarów. Wartość złota stale się zmienia, ponieważ jest ono przedmiotem obrotu na giełdach, a jego cena zależy od popytu i podaży.

Złoto ma większe prawdopodobieństwo utrzymania swojej wartości przez dłuższy czas w porównaniu do innych aktywów. W rezultacie może być stosowane jako zabezpieczenie przed inflacją, która pojawia się, gdy siła nabywcza ludzi spada z powodu wzrostu cen towarów i usług. Początkujący traderzy powinni jednak pamiętać, że czasami rynki mogą poruszać się wbrew ich oczekiwaniom. Mając to na uwadze, świeży uczestnicy rynku powinni postępować ostrożnie, wykorzystując dostępne narzędzia zarządzania ryzykiem.

Ceny złota rosną, ale czy momentum się utrzyma?

Wydaje się, że w 2023 roku ceny złota utrzymują tempo z zeszłego roku. 5 stycznia cena kruszcu wynosiła 1 839 dolarów, podczas gdy tydzień później mogliśmy już zobaczyć 1 884 dolarów. Niektórzy analitycy sugerują, że ceny metali szlachetnych mogą przekroczyć poziomy notowane w połowie 2020 roku.

Źródło Admirals MetaTrader5 – XAUUSD – dzienny wykres 12 stycznia 2023 roku. Zakres: 8 września 2022 r. – 12 stycznia 2023 roku. Utworzono: 12 stycznia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Niektóre banki oczekują, że ceny złota wzrosną jeszcze bardziej w 2023 r.

Przykładowo, raport opublikowany przez Credit Suisse nie wyklucza wzrostu do 2300 dolarów. W raporcie banku opublikowanym 10 stycznia zauważono, że „gdyby wzrosty kiedykolwiek rozciągnęły się powyżej rekordowych maksimów z 2020 i 2022 roku na poziomie 2 070/2 075 dolarów, byłoby to postrzegane jako znaczące i długoterminowe przełamanie, otwierające naszym zdaniem drogę do 2 300 dolarów i prawdopodobnie wyżej”.

Ekonomiści Commerzbanku zauważają, że dane o inflacji w USA odgrywają istotną rolę, jeśli chodzi o ceny złota. Ponieważ uczestnicy rynku oczekują na grudniową publikację danych o CPI w USA 12 stycznia, analitycy Commerzbanku ds. surowców sugerują, że może ona przyczynić się do dalszego wzrostu cen żółtego metalu. „Rynek oczekuje, że inflacja spadła z 7,1% do 6,5% - nasi ekonomiści przewidują nawet spadek do 6,4%”. Ostatni raz niżej było ponad rok temu. Dane o inflacji w USA mogą dać dalszy impuls do wzrostu cen złota, biorąc pod uwagę, że spowolnienie inflacji obserwowane od lata prawdopodobnie utrzymało się w ubiegłym miesiącu" - napisano w raporcie.

Źródło: Admirals MetaTrader5 – XAUUSD – dzienny wykres 12 stycznia 2023 roku. Zakres: 1 września 2015 r. – 12 stycznia 2023 roku. Utworzono: 12 stycznia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Inni analitycy nie są tak optymistyczni, choć oczekują, że ceny złota zakotwiczą w okolicach 1 890 dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku. Ostatni raport Erste Group Research, opublikowany 9 stycznia, sugeruje, że „realna rentowność pozostanie na ujemnym terytorium w 1Q 2023 pomimo podwyżek stóp Fed”. Jest to czynnik sprzyjający wzrostowi cen złota. Spodziewane spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego i malejące tempo wzrostu zysków korporacyjnych zwiększy bezpieczne przepływy w złocie. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu cen do około 1 890 dolarów w I kwartale 2023 roku”.

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne w handlu

Jeśli chodzi o handel i inwestowanie, zawsze istnieje ryzyko. Jeśli cena aktywa porusza się niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami, Twoja strategia może się nie powieść, powodując utratę środków. Budowanie strategii handlowej powinno wiązać się z dokładnym badaniem rynku. Ponadto powinieneś wiedzieć, jak korzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem dostarczanych przez Twojego brokera.

Kiedy skutecznie zarządzasz ryzykiem, kontrolujesz kwotę pieniędzy, która może zostać utracona na danej transakcji.

