Czy brytyjskie akcje zyskają na inflacji i podwyżkach stóp procentowych w 2022 roku?

Luty 17, 2022 13:27

Przez ostatnią dekadę londyński indeks akcji blue-chip FTSE 100 nie cieszył się przychylnością inwestorów i regularnie osiągał gorsze wyniki niż rynek.

Zależność tego indeksu od wzbudzających wiele często nienajlepszych emocji branż, takich jak bankowość, tytoń, górnictwo i ropa naftowa, sprawiła, że był on wielokrotnie odrzucany przez inwestorów, a tendencja ta dodatkowo pogłębiła się po Brexicie. Po co inwestować w stare, oklepane akcje, skoro po drugiej stronie Atlantyku giełdy są pełne ekscytujących akcji new tech, takich jak Apple, Tesla i Amazon.

Jednak w momencie, gdy wchodzimy w rok niepewności, gdzie inflacja szaleje, a stopy procentowe mają zostać podniesione do najwyższego poziomu od lat, akcje technologiczne osłabły i wydają się wypadać z łask.

FTSE 100, z drugiej strony, zyskał 2,8% do tej pory w 2022 roku. Może to nie brzmieć zbyt imponująco na pierwszy rzut oka, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że DAX 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 i Nasdaq spadły o 3,03%, 3,74%, 6,11% i 9,72% w ujęciu rok do roku, wynik FTSE 100 zaczyna się wyróżniać.

Dlaczego więc akcje technologiczne są na minusie? Główną winę ponosi kombinacja rosnącej inflacji i oczekiwanych podwyżek stóp procentowych, które sprawiają, że drogie, ryzykowne akcje stają się mniej pożądaną inwestycją. W takim środowisku inwestorzy skłaniają się ku mniej ryzykownym spółkom, które są w stanie przenieść podwyżki cen na swoich klientów, mają wiarygodne przepływy pieniężne i wypłacają dywidendy.

Na szczęście dla Wielkiej Brytanii, FTSE 100 jest pełen tego typu spółek, które są mniej wrażliwe na podwyżki stóp procentowych, a wiele z nich jest niezawodnymi dystrybutorami dywidend. Indeks ten może się obecnie pochwalić stopą dywidendy w wysokości ponad 3% w porównaniu do 1,2% w przypadku S&P 500.

Co więcej, kilka z głównych branż w FTSE 100 ma w tym roku solidne perspektywy. Akcje banków będą bezpośrednio korzystać z wyższych stóp procentowych, spółki naftowe już zbierają plony rosnących cen ropy naftowej, a akcje spółek wydobywczych powinny skorzystać na popandemicznym ożywieniu gospodarczym na świecie.

Zatem, czy rok 2022 będzie rokiem brytyjskiego indeksu benchmarkowego? Obecne okoliczności sprawiają, że FTSE 100 jest obecnie kuszący dla inwestorów, ale jeśli ostatnie kilka lat czegoś nas nauczyło, to tego, że należy oczekiwać nieoczekiwanego. Podczas gdy FTSE 100 z pewnością rozpoczął rok pozytywnie, perspektywy na przyszłość będą w dużej mierze zależeć od tego, jak gospodarka zareaguje na podwyżki stóp procentowych i czy inflacja zostanie opanowana.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - FTSE 100, wykres tygodniowy. Zakres dat: 23 sierpnia 2015 - 17 lutego 2022. Data sporządzenia: 17 lutego 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Inwestuj z Admirals

Z kontem Invest.MT5 od Admirals, możesz inwestować w Exchange-Traded Funds (ETFy), które śledzą wyniki niektórych z najlepszych indeksów giełdowych na świecie, w tym FTSE 100 i S&P 500! Kliknij w baner poniżej, aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: