Cena ropy Brent przekracza 80 dolarów

Wrzesień 28, 2021 16:01

Jak już komentowaliśmy w naszych poprzednich analizach, wzrost inflacji jest prawdopodobnie jednym z największych problemów, z jakimi borykają się obecnie rynki finansowe. Różne banki centralne starają się uspokoić rynki optymistycznymi komunikatami, że ta inflacja jest tylko tymczasowa i nie będzie miała poważniejszego wpływu na rynki w przyszłości, ale co jeśli czarnym łabędziem, na którego czekają rynki, nie jest inflacja, ale kryzys energetyczny?

Oczywiste jest, że rosnący koszt energii jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost inflacji, ale w miarę upływu tygodni i zbliżania się okresu jesienno-zimowego na półkuli północnej, nie tylko koszt energii i elektryczności jest coraz wyższy, ale cena ropy naftowej powoli wspina się na poziomy niewidziane od października 2018 roku.

Pomijając długie kolejki na stacjach benzynowych w Wielkiej Brytanii, koszty cen energii w Europie eskalują do rekordowo wysokich poziomów. Wynika to z rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej, spowodowanych m.in. gwałtownym wzrostem cen gazu ziemnego, ropy naftowej oraz postępującą rezygnacją z węgla.

Chociaż Unia Europejska stara się stopniowo zmniejszać swoją zależność od paliw kopalnych, to na dzień dzisiejszy wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych nie jest w stanie zaspokoić obecnego zapotrzebowania. Dlatego ta transformacja powoduje kryzys energetyczny, który nie tylko wpływa na rynki finansowe, ale także na rodziny, a zatem i na konsumentów.

Jednak w tym momencie największym zmartwieniem w związku z kryzysem energetycznym są oczywiście Chiny. W ostatnich dniach ten azjatycki gigant zaczął odczuwać skutki globalnego kryzysu energetycznego, a rząd w Pekinie zaczął racjonować zużycie energii elektrycznej, próbując obniżyć ceny i emisje.

Chiny przeprowadzają szereg reform, aby spróbować osiągnąć bardziej zrównoważoną i egalitarną gospodarkę i w tym celu koncentrują się na kontroli energii. W chwili obecnej niektóre z obszarów najbardziej dotkniętych racjonowaniem energii to obszary Jiangsu, Zhejiang i Guangdong, które są ważnymi ośrodkami przemysłowymi. Doprowadziło to do zamknięcia niektórych fabryk, co wpłynęło na dostawców takich gigantów jak Apple i Tesla oraz przyczyniło się do pogłębienia istniejącego kryzysu spowodowanego niedoborem mikroprocesorów.

Wydaje się więc, że na najbliższe miesiące tworzy się idealna burza, która wspiera wzrosty cen ropy. Baryłka Brent, jak widzimy na wykresie tygodniowym, przekroczyła poziom 80 dolarów, kontynuując tym samym podążanie w ważnym kanale wzrostowym, który rozpoczął się od minimów na początku pandemii, pomimo prób powstrzymania ceny przez Chiny i Stany Zjednoczone.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Brent, wykres tygodniowy. Zakres dat: 6 marca 2016 - 28 września 2021. Data sporządzenia: 28 września 2021 roku. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Jeśli skupimy się na wykresie dziennym, możemy zauważyć, że po odbiciu się od strefy zbieżności dolnej wstęgi kanału i dołków reprezentowanych przez czerwoną wstęgę oraz uformowaniu podwójnego dna, cena doświadczyła silnego impulsu wzrostowego, który doprowadził ją do pokonania kilku poziomów oporu, aż do przekroczenia psychologicznej bariery 80 dolarów za baryłkę.

Możemy zauważyć, że cena jest notowana bardzo daleko od swoich średnich kroczących a oscylator stochastyczny wykazuje silne wykupienie. Dlatego też nie możemy wykluczyć, że w nadchodzących sesjach możemy zobaczyć pewną konsolidację, chociaż na razie trend jest wyraźnie byczy i cena może kontynuować wspinaczkę do 90 dolarów, jak prognozuje Goldman Sachs.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Brent, wykres dzienny. Zakres dat: 14 sierpnia 2020 - 28 września 2021. Data sporządzenia: 28 września 2021 roku. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu Brent w ciagu ostatnich pięciu lat:

2020: -21.52%

2019: +22.68%

2018: -19.55%

2017: +17.69%

2016: +52.41%

