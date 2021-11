Sondaż na Twitterze - Elon Musk wywołuje wyprzedaż Tesli

Listopad 10, 2021 11:08

Po spędzeniu dużej części ostatnich kilku tygodni w wiadomościach ze względu na niesamowitą hossę na giełdzie, Tesla ponownie trafia na pierwsze strony gazet, tym razem dzięki wybrykom ekscentrycznego prezesa Elona Muska.

Wczoraj producent pojazdów elektrycznych zanotował najgorszy dzienny wynik na giełdzie od ponad roku, a cena akcji spadła w trakcie sesji o ponad 12%. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch dni cena akcji Tesli spadła o ponad 16% - w tym samym czasie z kapitalizacji rynkowej firmy ubyło około 200 miliardów dolarów.

Kolejne dni spadków nastąpiły po tym, jak w weekend Musk opublikował na swoim koncie na Twitterze ankietę, w której zapytał swoich zwolenników, czy ich zdaniem powinien sprzedać 10% swoich akcji firmy. Ankieta zakończyła się poparciem 58% głosujących dla proponowanej sprzedaży.

Nie jest zaskoczeniem, że w odpowiedzi na sondaż nastąpiła wyprzedaż, którą dodatkowo pogłębiła wiadomość, że kilku innych członków zarządu, w tym brat Muska, Kimbal, złożyło ostatnio wnioski o sprzedaż akcji Tesli o wartości prawie 1 mld USD.

Oprócz negatywnego wpływu na cenę akcji, saga rodzi również pytania o to, czy aktywność Muska na Twitterze nie narusza wcześniejszej ugody z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) - w ramach której został on ukarany grzywną w wysokości 20 milionów dolarów i zmuszony do ustąpienia ze stanowiska prezesa Tesli.

Pomimo drastycznego spadku cen akcji, Tesla pozostaje na plusie o około 45% od początku roku. Inwestorzy będą jednak przygotowani na dalsze zawirowania i będą uważnie wypatrywać wskazówek co do kolejnych posunięć Muska. W międzyczasie możemy spodziewać się większej zmienności cen akcji Tesli i potencjalnie dalszych spadków, szczególnie jeśli - i kiedy - sprzedaż akcji Muska dojdzie do skutku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres dzienny . Zakres dat: 30 listopada 2020 - 9 listopada 2021. Data sporządzenia: 10 listopada 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji Tesla w ciągu ostatnich 5 lat:

2020 = +742.62%

2019 = +27.21%

2018 = +5.89%

2017 = +46.38%

2016 = -11.38%

