Akcje Tesli nadal spadają, gdy JP Morgan podejmuje działania prawne

Listopad 16, 2021 13:05

Wyprzedaż Tesli trwa już drugi tydzień, po tym jak prezes firmy Elon Musk opublikował na Twitterze ankietę dotyczącą sprzedaży swoich akcji, a firma nie może zniknąć z nagłówków gazet.

W niedzielę Musk ponownie pojawił się na Twitterze, tym razem decydując się na rozpoczęcie walki z amerykańskim senatorem Bernie Sandersem, który wcześniej napisał, że bogaci powinni płacić swój "sprawiedliwy udział" w podatkach. Musk odpowiedział senatorowi, mówiąc: “Wciąż zapominam, że jeszcze żyjesz” ("I keep forgetting you're still alive"), a następnie kontynuował: "Chcesz mi sprzedać więcej akcji, Bernie?" (“Want me to sell more stock, Bernie?”).

W zeszłym tygodniu Musk sprzedał 934 000 akcji za łączną kwotę 1,1 miliarda dolarów, a wczoraj amerykańskie rejestry papierów wartościowych wykazały, że w poniedziałek sprzedał kolejne 934 091 akcji za około 930 milionów dolarów. Obydwie te sprzedaże miały miejsce we wrześniu i nie jest jasne, czy Musk zamierza pozbyć się jeszcze większej liczby akcji zgodnie z ankietą przeprowadzoną na Twitterze.

Od czasu ankiety w dniu 6 listopada, akcje producenta samochodów elektrycznych spadły o 17,31% i nadal traciły wczoraj wieczorem w handlu posesyjnym.

Ten posesyjny spadek cen akcji nastąpił po informacji, że w poniedziałek JP Morgan Chase pozwał Teslę o 162,2 mln dolarów.

W swojej skardze bank twierdził, że Tesla "rażąco zignorowała swoje wyraźne zobowiązanie umowne do zapłaty JPMorgan" w odniesieniu do warrantów na akcje zakupionych przez JP Morgan w 2014 roku, które wygasły w czerwcu i lipcu tego roku.

Skarga JP Morgan stwierdzała dalej, że warranty "wymagały od Tesli dostarczenia JPMorgan akcji albo gotówki, jeśli w momencie wygaśnięcia warrantów cena akcji Tesla znajdowała się powyżej umownej 'ceny wykonania'."

Będziemy musieli poczekać i przekonać się, jak rynek zareaguje podczas dzisiejszego otwarcia, ale nie będzie zaskoczeniem, jeśli wyprzedaż Tesli będzie kontynuowana. Niezależnie od tego, co wydarzy się dzisiaj, możemy spodziewać się dalszej zmienności na akcjach producenta samochodów elektrycznych w nadchodzących sesjach.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres dzienny. Zakres dat: 1 kwietnia 2021 - 15 listopada 2021. Data sporządzenia: 16 listopada 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji Tesla w ciągu ostatnich 5 lat:

2020 = +742,62%

2019 = +27,21%

2018 = +5,89%

2017 = +46,38%

2016 = -11,38%

