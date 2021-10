Podczas gdy inflacja w Hiszpanii mocno wzrasta, dane makroekonomiczne z Chin i Japonii nadal wskazują na spowolnienie.

Zarówno podczas wczorajszej, jak i dzisiejszej sesji kalendarz makroekonomiczny obfitował w ważne informacje, które w dalszym ciągu potwierdzają problemy, jakie dostrzegaliśmy w ostatnich tygodniach. Mianowicie, wzrost inflacji oraz spowolnienie gospodarcze spowodowane m.in. kryzysem energetycznym oraz skutkami pandemii.

Jak wspominaliśmy we wczorajszej analizie, rynek oczekiwał na wynik negocjacji w Stanach Zjednoczonych pomiędzy Demokratami i Republikanami w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia, aby uniknąć niespłacenia długu. Choć w niektórych mediach pojawiały się komentarze, że porozumienie to było trudne do osiągnięcia, to w rzeczywistości w Izbie Reprezentantów USA większość stanowią Demokraci, więc nie można było oczekiwać innego wyniku. Szczególnie biorąc pod uwagę, że gdyby nie doszło do zawarcia tego porozumienia, Stany Zjednoczone naraziłyby na szwank własną naprawę gospodarczą. Mimo to inicjatywa otrzymała 212 głosów sprzeciwu.

Jeśli chodzi o dane makro, podczas wczorajszej sesji dowiedzieliśmy się, że wstępne dane dotyczące inflacji w Hiszpanii znacznie przekroczyły oczekiwania rynku i wyniosły 4%, osiągając poziom nienotowany od 13 lat. Ten gwałtowny wzrost inflacji jest wyraźną konsekwencją gwałtownego wzrostu kosztów energii i jak komentowaliśmy we wtorkowej analizie, ten kryzys energetyczny może być czarnym łabędziem, który spowoduje spadki na rynku, więc będziemy musieli być bardzo uważni na jego rozwój.

Podczas dzisiejszej sesji byliśmy świadkami publikacji różnych ważnych danych makro z Azji i Europy. Jeśli skupimy się na Europie, możemy zobaczyć, że niemiecka stopa bezrobocia była gorsza niż oczekiwano i wyniosła 5,5% w porównaniu z oczekiwanymi 5,4%. Dowiedzieliśmy się również, że w Wielkiej Brytanii, PKB w drugim kwartale wzrósł o 5,5%, czyli o 0,7% więcej niż prognozowano, ustalając wzrost PKB rok do roku na poziomie 23,6%.

Jeśli skupimy się na Azji, powinniśmy przyjrzeć się danym z Chin i Japonii, zwracając uwagę na wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego z Chin oraz indeks produkcji przemysłowej i sprzedaż detaliczną z Japonii.

Trzeci miesiąc z rzędu wskaźnik PMI dla przemysłu w Chinach jest nie tylko gorszy niż w poprzednim miesiącu, ale również gorszy niż oczekiwany przez konsensus rynkowy. W tym przypadku PMI wkroczył na terytorium kontrakcji, schodząc poniżej 50 pkt. (osiągając poziom 49,6 pkt).

Po stronie japońskiej, zarówno wstępny indeks produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej były również gorsze niż w zeszłym miesiącu, a także gorsze niż oczekiwał konsensus rynkowy (na poziomie -3,2%). Oczekiwano, że indeks produkcji przemysłowej wyniesie -0,5%, po tym jak w zeszłym miesiącu wyniósł -1,5%. Sprzedaż detaliczna spadła z 2,4% do -3,2% w porównaniu do oczekiwanego -1%.

Po tych wynikach, indeks Nikkei kontynuował korektę ostatniego impulsu wzrostowego, który doprowadził go do osiągnięcia rocznych maksimów, spadając o 0,31% podczas dzisiejszej sesji.

Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że japoński indeks doświadczył silnego impulsu wzrostowego, który doprowadził go do osiągnięcia maksimów, reprezentowanych przez zieloną wstęgę oporu, gdzie rozpoczął korektę formując podwójny szczyt.

Korekta ta doprowadziła cenę do zmierzenia się z poziomem 38.2% zniesienia Fibonacciego, po przebiciu w dół 18-sesyjnej średniej kroczącej w kolorze białym, wychodząc tym samym z poziomu wykupienia skumulowanego po silnych rajdach na początku miesiąca.

Ważne jest, by mieć oko na ten ważny poziom wsparcia, ponieważ jego przełamanie może wywołać dalszą korektę w poszukiwaniu zbieżnego obszaru linii trendu spadkowego, przełamanej na początku miesiąca, oraz poziomu 50% zniesienia Fibonacciego.

Jednakże, jeśli cena zdoła utrzymać obecne poziomy, może to być dobry punkt wyjścia do nowego impulsu w górę do obszaru podwójnego szczytu, który działa jako główny poziom oporu.

Zmiana kursu indeksu Nikkei225 w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +16.01%

2019: +18.20%

2018: -12.08%

2017: +19.10%

2016: +0.42%

