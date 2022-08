RBA podniósł poziom stóp procentowych, czy Bank Anglii zrobi to samo?

Sierpień 02, 2022 13:52

Bank Rezerwy Australii podniósł poziom stóp procentowych z 1,35% do 1,85% zgodnie z oczekiwaniami. Balansowanie przez bank centralny pomiędzy ograniczaniem inflacji za pomocą rosnących stóp procentowych a utrzymaniem wzrostu gospodarczego jest trudnym zadaniem.

„Perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego zostały obniżone z powodu presji na realne dochody ze strony wyższej inflacji, zacieśnianie polityki pieniężnej w większości krajów...” stwierdził gubernator RBA Philip Lowe.

Ponadto dodał on, że inflacja w Australii jest najwyższa od lat 90. i bank centralny zrobi wszystko, co konieczne, aby powrócić do swojego normalnego docelowego przedziału 2 do 3 procent. Mimo to gospodarka kraju rośnie, a prognozy PKB na ten rok wskazują na 3,25%. Bank centralny oparł swoje założenia na stabilnym zatrudnieniu i wydatkach konsumenckich - czytamy w oświadczeniu. Wzrost aktywności przemysłowej w Chinach również pomaga gospodarce australijskiej.

Kolejnym bankiem centralnym, który wyda swoją analizę polityki pieniężnej i decyzję w sprawie stóp procentowych, jest Bank Anglii (BoE) – jego kolejne posiedzenie odbędzie się w czwartek, 4 sierpnia. Oczekuje się, że BoE podniesie poziom stóp procentowych, aby opanować inflację, osiągającą w czerwcu wysoki poziom 9,4%. Ponieważ inflacja jest znacznie powyżej typowego docelowego poziomu około 2 procent, prawdopodobieństwo bardziej jastrzębiej polityki banku wywołało obawy o techniczną recesję w Wielkiej Brytanii. Podobna sytuacja występuję teraz w Stanach Zjednoczonych, notujących ostatnio dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu.

Oczekuje się, że BoE podniesie poziom stóp procentowych z 1,25% do 1,5%. Jednak biorąc pod uwagę wysoką inflację, spekuluje się, że podwyżka stóp może sięgnąć 1,75 proc. To prawdopodobnie będzie wywierało presję na wydatki konsumpcyjne na tle wynagrodzeń, nie nadążających za tempem inflacji.

Ostatnim głównym wydarzeniem tego tygodnia jest raport o stanie zatrudnienia w USA (Non-Farm Payrolls), który zobaczymy w piątek 5 sierpnia. Obecnie, gdy Stany Zjednoczone znajdują się w technicznej recesji, wszelkie oznaki słabości na rynku pracy mogą wpłynąć na zaufanie do USD. Oczekuje się, że odczyt NFP spadł z 372K do 250K i wszelkie niespodzianki na plus lub minus mogą poruszyć pary walutowe z USD.

Czy raport NFP za lipiec zakończy ostatnie miesiące silnego dolara? Na to pytanie na pewno szukają odpowiedzi inwestorzy na złocie, dla których pojawienie się efektów recesji w gospodarce amerykańskiej powinno przełożyć się na podniesienie wsparcia dla aktywów związanych ze złotem - od cen spot złota po akcje spółek wydobywczych. Jeśli raport NFP pokryje się z oczekiwaniami lub je przewyższy, osoby nastawione prowzrostowo do złota będą prawdopodobnie musiały jeszcze trochę poczekać na nową falę wzrostów.

