Handel akcjami Meta po wynikach za pierwszy kwartał

Kwiecień 07, 2023 12:31

Meta Platforms była najlepiej radzącą sobie spółką technologiczną FAANG w pierwszym kwartale 2023 roku. FAANG jest akronimem od Facebook (obecnie Meta), Apple, Amazon, Netflix i Google (obecnie Alphabet) i został stworzony przez gospodarza programu CNBC „Mad Money” Jima Cramera. Ostatnio prowadzący program zaktualizował akronim do MAMAA: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon i Apple.

Akcje Meta spadły o ponad 75% od szczytów w lipcu 2021 roku do wieloletniego minimum w październiku 2022 roku. Jednak w pierwszym kwartale 2023 roku cena akcji w pierwszym kwartale wzrosła aż o 76%. Sprawdź, co doprowadziło do takiego zachowania kursu i jakie są prognozy analityków na kolejne miesiące.

Akcje: Meta Platforms Inc Symbol dla rachunku Invest.MT5: META Data powstania pomysłu: 4 kwietnia 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

218 USD Cel: 307 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Handel akcjami Meta po wynikach za pierwszy kwartał

Akcje Meta wzrosły o 76% w pierwszym kwartale 2023 roku, znacznie powyżej następnego najlepiej radzącej sobie aktywa FAANG - spółki Apple, która wzrosła o około 26%. Jest to ogromny zwrot w porównaniu do olbrzymich spadków, z którymi akcje Meta mierzyły się w 2022 roku.

Za ostatnie odbicie odpowiada kilka czynników. Meta – podobnie jak inni giganci technologiczni - zapowiedziała dużą redukcję zatrudnienia. Ponad 21 tysięcy pracowników ma stracić pracę podczas dwóch etapów restrukturyzacji. Redukcja zatrudnienia ma pozytywny wpływ dla akcjonariuszy spółki, ponieważ uzyskane oszczędności mogą zostać przeznaczone na rozwój firmy.

W ciągu ostatnich kilku lat Meta straciła swoją pozycję w przestrzeni platform społecznościowych na rzecz TikToka. Jednak TikTok będzie musiał zmierzyć się z kontrolą prawną ze stronu USA i Wielkiej Brytanii, które pod znakiem zapytania stawiają długoterminową przyszłość tego portalu. Inwestorzy widzą w tym potencjał dla Facebooka.

W swoim ostatnim raporcie o wynikach za czwarty kwartał Meta rozminęła się z szacunkami analityków, ale ogłosiła skup akcji własnych o wartości 40 miliardów dolarów. Odebrano to jako pozytywny sygnał, który wzmocni wartość akcji spółki.

CEO Mark Zuckerberg stwierdził, że 2023 będzie dla firmy „rokiem wydajności”. Wciąż jest jednak sporo wątpliwości. Meta straciła w zeszłym roku około 10 miliardów dolarów przychodów z reklam z powodu nowej polityki prywatności Apple wprowadzonej dla iPhone'ów. Meta korzysta teraz z AI, aby skuteczniej targetować użytkowników reklamami, pytanie brzmi, czy strategia ta okaże się w dłuższej perspektywie skuteczna i nadrobi utracone zyski na tym polu.

Kolejnym zmartwieniem jest pochłaniający środki projekt Metaverse, który w zeszłym roku stracił 13,7 mld dolarów, a rok wcześniej 10,2 mld dolarów. Inwestorzy mogą liczyć, że do poprawy firmy przyczyni się AI. Akcje Nvidia zyskały na rozwoju sztucznej inteligencji aż 90% w pierwszym kwartale.

Wiele pozytywnych wiadomości dotyczących Mety może być już w cenach, ale nadal istnieje szansa na kontynuację wzrostowego trendu.

Przewidywania analityków wobec akcji Meta

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Meta posiada obecnie 38 ocen „kupuj”, 7 ocen „trzymaj” oraz 3 oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 307 USD, a najniższa to 110 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 231,38 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 231,38 USD.

Źródło: TipRanks , 4 kwietnia 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Meta

Kupno akcji na wybiciu powyżej 218 USD

Cel zgodny ze średnią prognozą analityków - 307 USD

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Meta: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 890 dolarów: (307-218) ×10 akcji



Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Meta Platforms wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Meta w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Meta Platforms (FB) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Meta już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że akcje Meta będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Meta będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: