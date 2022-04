20% potencjał wzrostu FedEx w wyniku testów dostaw za pośrednictwem dronów oraz autonomicznych ciężarówek EV

Kwiecień 07, 2022 16:40

Akcje firmy przewozowej FedEx wzrosły o ponad 250% podczas pandemii. Po osiągnięciu rekordów w czerwcu 2021 roku, akcje spadły o prawie 40%.

Podczas gdy wyniki firmy kształtowały się na wysokim poziomie w 2020 i 2021 roku, ostatni raport okazał się rozczarowujący z powodu wzrostu cen paliw i niedoboru pracowników, na co miał wpływ Covid.

Jednak, co pokażemy w dalszej części artykułu, fundusze inwestycyjne zwiększały swoje pozycje w firmie w ciągu ostatniego kwartału.

Poniżej przedstawiamy, jak handlować akcjami FedEx.

Akcje: FedEx Corp Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: FDX Data powstania pomysłu: 7 kwietnia 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

242 USD Cel: 295 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Dlaczego warto kupić akcje FedEx?

FedEx to amerykańska międzynarodowa firma logistyczna najbardziej rozpoznawalna dzięki swoim usługom przesyłek lotniczych. Jest również znana z tego, że była jedną z pierwszych dużych firm przewozowych oferujących dostawy z dnia na dzień. Firma jest jednym z głównych kontrahentów rządu USA i posiada spółki zależne świadczące szereg innych usług w zakresie transportu i e-commerce.

W zeszłym miesiącu firma opublikowała gorszy od oczekiwań raport kwartalny. Wpływ miały na to problemy z pracownikami na skutek nowej fali zakażeń wariantem Omikron. Na dodatek założyciel firmy FedEx, Fred Smith, ogłosił, że ustępuje ze stanowiska dyrektora generalnego po 50 latach pracy.

Nie przeszkodziło to jednak analitykom spojrzeć na długofalowe perspektywy FedExu i w ciągu ostatniego miesiąca wydać rekomendacje kupna dla akcji. Tylko w ostatnim kwartale fundusze inwestycyjne powiększyły swoje pozycje w FedEx, kupując ponad 3,4 miliona akcji.

Globalne trendy makroekonomiczne dotyczące zakupów powinny zwiększyć popyt na usługi FedEx

W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej zglobalizowane, światowe trendy w zakupach i handlu elektronicznym prawdopodobnie sprawią, że na usługi firmy FedEx wciąż będzie utrzymywał się popyt. Ponieważ coraz więcej osób kupuje w Internecie towary z całego świata, operatorzy, którzy zapewniają szybką globalną wysyłkę, powinni na tym skorzystać.

Oczywiście FedEx nie jest jedynym graczem na rynku, UPS to kolejna duża spółka w sektorze. Jednak w swoich ostatnich komentarzach na temat wyników spółki, dyrektor generalny Raj Subramaniam stwierdził, że firma jest „maksymalnie skupiona na poprawie marż”.

Świeża energia, jaką wnosi nowy dyrektor generalny, może przyczynić się w ożywieniu nierentownych działów i z czasem doprowadzić do wzrostu cen akcji, zwłaszcza że celem jest osiągnięcie 8,3% rocznego wzrostu na rynku e-commerce.

FedEx ma rozpocząć testowanie autonomicznych dronów oraz ciężarówek EV w dostawach

FedEx i jego konkurencja od dawna starają się wprowadzać innowacje w swoich usługach, aby osiągnąć większe zyski i marże. FedEx nawiązał współpracę z firmą Elroy Air, oferującą Chaparral – autonomiczny elektryczny dron pionowego startu i lądowania (VOTL).

Testy mają się rozpocząć w 2023 roku. W początkowej fazie przesyłki będą przemieszczane między punktami sortowania firmy FedEx. Drony są w stanie samodzielnie podnosić ładunki o wadze od 300 do 500 funtów (136 – 226 kg) i dostarczać je do miejsc oddalonych nawet o ok. 500 km.

FedEx podjął również współpracę z Neolix, firmą logistyczną związaną z autonomicznymi autami z siedzibą w Chinach, aby przygotować się na nowy trend związany z wprowadzaniem dostaw autonomicznymi samochodami ciężarowymi.

Fundusze inwestycyjnie aktywnie zwiększają swoje pozycje w firmie FedEx

Według TipRanks, z ostatniego raportu 13F złożonego przez 203 fundusze hedgingowe do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wynika, że fundusze te zwiększyły swoje udziały w FedEx o 3,4 mln akcji w ostatnim kwartale.

Nie tylko wiele funduszy hedgingowych zwiększa swoje dotychczasowe zaangażowanie, pojawiają się też nowe, które zaczynają dopiero budować swoje pozycje w udziałach firmy. Podkreśla to bardziej optymistyczny ton w długoterminowych perspektywach dla kursu akcji FedEx.

Źródło: TipRanks, 6 kwietnia 2022 roku

Przewidywania analityków wobec akcji FedEx

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, FedEx posiada obecnie 18 ocen „kupuj” i 3 oceny „trzymaj”. Nikt nie wydał oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 343,00 USD, a najniższy to 250,00 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji FedEx wynosi 295,75 USD, co oznacza prawie 38% wzrost w stosunku do obecnego poziomu (w momencie pisania tego tekstu).

Analitycy UBS i Barclays wydali swoje oceny „kupuj” dopiero ok. 3 tygodni temu, a ich ceny docelowo to odpowiednio 310 i 320 dolarów.

Źródło: TipRanks, 6 kwietnia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach FedEx

Kupno akcji na wybiciu powyżej 242 USD

Cel zgodny ze średnią prognozą analityków - 295 USD

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji FedEx Po osiągnięciu celu potencjalny zysk wyniesie 530 dolarów: (295-242) ×10 akcji



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji FedEx Platforms wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje FedEx w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje FedEx (FDX) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje FedEx będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje FedEx będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

