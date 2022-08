Inwestorzy obawiają się o globalną recesję – co pokaże europejski odczyt PKB?

Sierpień 17, 2022 14:33

Rynek poświęci dzisiaj zapewne sporo uwagi europejskiemu PKB, zwłaszcza że mamy już do czynienia z techniczną recesją w USA oraz jednym kwartałem negatywnego wzrostu i rekordową inflacją w Wielkiej Brytanii. Inflacja brytyjska wzrosła w lipcu do 10,1% w ujęciu rocznym, czyli więcej niż oczekiwano, co może skutkować dalszymi podwyżkami stóp procentowych przez Bank Anglii.

Sytuacja w pozostałej części Europy wygląda podobnie. EBC rozpoczął już cykl podwyżek stóp, ponieważ inflacja wystrzeliła w ostatnim okresie. Wzrost PKB mógłby jednak pokazać pewną odporność europejskiej gospodarki.

Według oczekiwań kraje Unii miały zanotować wzrost o 0,7% kwartał do kwartału i 4% rok do roku – czyli takie same wartości, jak w ostatnim analogicznym okresie.

W porównaniu z USA i Wielką Brytanią, Unia Europejska wydaje się być na ścieżce wzrostu - pod warunkiem, że dzisiejsze dane nie zawiodą inwestorów. Pary walutowe z euro mogą dzisiaj mocniej zareagować, jeżeli odczyt pokaże znaczne odchylenie od prognoz.

Innym istotnym odczytem ekonomicznym, na który warto dzisiaj zwrócić uwagę, jest sprzedaż detaliczna w USA.

Przewiduje się, że sprzedaż detaliczna spadła z 1% w czerwcu do 0,1% w lipcu, co odzwierciedla słabsze wydatki spowodowane wysoką inflacją i ostrożnością wobec rosnących stóp procentowych. Dodatkowo FOMC opublikuje dzisiaj swój protokół, co prawdopodobnie ustawi oczekiwania odnośnie do nadchodzącej decyzji w sprawie stóp procentowych we wrześniu. Rezerwa Federalna jest dość agresywna w swojej polityce mającej na celu kontrolę wysokiej inflacji, ale ponieważ presja inflacyjna w USA nieco osłabła, mogą pojawiać się przewidywania względem niższego odczytu PKB we wrześniu.

Za to jutro warto sprawdzić australijski odczyt na temat bezrobocia za lipiec. Oczekuje się, że pozostanie ono na poziomie 3,5%, bez zmian w stosunku do wyniku czerwcowego.

