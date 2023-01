Microsoft inwestuje w ChatGPT, inwestorzy czekają na inflację z Australii

Styczeń 24, 2023 15:06

We wtorek rano rynki Azji i Pacyfiku odnotowały wzrosty. Nikkei 225 wzrósł o 1,46%, podczas gdy japoński jen zyskał 0,42% w stosunku do dolara amerykańskiego. Rynki w Chinach, Hong Kongu, Tajwanie, Korei Południowej, Malezji i Singapurze są zamknięte z powodu świętowania Nowego Roku.

Euro utrzymywało się w pobliżu 9-miesięcznego maksimum w stosunku do dolara amerykańskiego. Wczoraj walucie europejskiej pomogły komentarze Christine Lagarde na temat możliwych podwyżek stóp procentowych i pozytywnych danych o zaufaniu konsumentów ze strefy euro.

Raport Wall Street Journal (WSJ) zasugerował, że „urzędnicy amerykańskiej Rezerwy Federalnej przygotowują się do spowolnienia podwyżek stóp procentowych na drugim z rzędu spotkaniu i debatują, o ile wyżej je podnieść po uzyskaniu większej pewności, że inflacja będzie dalej ustępować w tym roku”.

Prognozowany spadek inflacji CPI w Nowej Zelandii w 4 kwartale 2022

Dzisiaj Statistics New Zealand opublikuje swój raport o inflacji CPI za czwarty kwartał 2022 roku. Niektórzy ekonomiści sugerują, że nowozelandzka inflacja spowolniła w ostatnim kwartale do 7,1% w ujęciu rocznym. Bank centralny zasugerował jednak, że spodziewa się, iż inflacja osiągnęła poziom 7,5%, co byłoby 32-letnim szczytem.

Komentując politykę monetarną RBNZ, analitycy Kiwibank uważają, że „RBNZ uzyskał wystarczający efekt dzięki dotychczasowym podwyżkom stóp, a końcowa stopa pieniężna na poziomie 5% (lub niższym) powinna być wystarczająca, aby spełnić wymagania RBNZ. Podkreślamy, że podniesienie poziomu do 5,5% będzie prawdopodobnie pójściem o krok lub nawet o dwa kroki za daleko”.

Publikacja danych o CPI z Australii

Również dzisiaj ekonomiści będą mieli okazję przeanalizować dane dotyczące inflacji CPI za IV kwartał 2022 roku opublikowane przez Australijskie Biuro Statystyczne (ABS). Oczekuje się, że inflacja CPI osiągnęła szczyt w grudniu i wyniosła 7,7% w ujęciu rocznym.

Podczas listopadowego posiedzenia rada zarządzająca Banku Rezerwy Australii (RBA) zasugerowała, że inflacja mogła osiągnąć 8% pod koniec 2022 r. przed cofnięciem się na początku tego roku. Grudniowe dane o zatrudnieniu pokazały, że stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie 3,5%, co sugeruje, że gospodarka może spowalniać.

Analitycy Commonwealth Bank prognozują, że inflacja w ciągu kwartału skoczyła o 1,7%, wobec wzrostu o 1,3% w tym samym okresie rok wcześniej. Politycy RBA monitorują inflację i inne ważne dane gospodarcze, aby sprawdzić, czy w przyszłym miesiącu powinni podnieść stopy procentowe po raz dziewiąty z rzędu.

Raport o wynikach Microsoft i ChatGPT

Tuż po zamknięciu rynku w USA inwestorzy i traderzy będą oczekiwać na raport o wynikach Microsoftu za 4 kwartał 2022 roku. Cena akcji spadła o 22% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co jest gorszym wynikiem od S&P 500 w tym samym okresie.

Microsoft ogłosił w poniedziałek nową wielomiliardową inwestycję związaną z laboratorium sztucznej inteligencji OpenAI. Microsoft odmówił podania konkretnej kwoty w dolarach dotyczącej swojej inwestycji. Analitycy Semafora kilka dni temu informowali, że Microsoft prowadzi rozmowy w sprawie zainwestowania nawet 10 mld dolarów.

Umowa oznacza trzecią fazę partnerstwa między obiema firmami po wcześniejszych inwestycjach Microsoftu w 2019 i 2021 roku. Przedstawiciele Microsoftu podkreślili, że współpraca na tym polu przyspieszy przełomowe odkrycia w dziedzinie AI.

Bitcoin odzysukje grunt pod nogami, ale…

Bitcoin zanotował wzrosty w zeszłym tygodniu, zyskując około 7% na wartości i zbliżając się do poziomu 23000 USD. W niedzielę 22 stycznia Bitcoin przebił nawet na chwilę poziom 23 tysięcy dolarów po raz pierwszy w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Część traderów widzi potencjalną falę wzrostów na Bitcoinie, analitycy sugerują jednak, że najbardziej popularna kryptowaluta podąża po prostu za wahaniami rynku.

Strategowie ds. towarów w Bloomberg zauważyli, że „na świecie chylącym się ku recesji i większością banków centralnych zacieśniających politykę monetarną, Bitcoin i inne kryptowaluty będą głównie musiały stawiać czoła czynnikom makroekonomicznym”. Od początku roku Bitcoin poszedł górę o 37%.

