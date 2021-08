eBay rozczarowuje wynikami przychodów, ale zaskakuje EPS

Sierpień 12, 2021 15:09

Wczoraj zaprezentowane zostały wyniki kalifornijskiego giganta handlu internetowego eBay.

W ciągu ostatniego tygodnia cena akcji eBay znajdowała się pod silną presją, spadając o ponad 11% od czasu ogłoszenia rozczarowujących wyników Amazona, 29 lipca - co wywołało negatywny efekt domina na innych akcjach e-commerce.

W kwietniu eBay ostrzegł, że spodziewa się spowolnienia działalności w miarę postępu programów szczepień, ponownego otwarcia firm i zakończenia ograniczeń socjalnych.

Analitycy mieli powody, aby zwrócić uwagę na wyniki spółki po procesie konsolidacji, którą firma przechodzi, koncentrując się na swojej podstawowej działalności i odrywając się od innych inicjatyw biznesowych, takich jak:

Sprzedaż StubHub, wtórnego rynku biletów na imprezy sportowe, muzyczne i wydarzenia na żywo, za ponad 4 miliardy dolarów w 2019 roku.

Sprzedaż większości swoich operacji w Korei Południowej za około 3 miliardy dolarów.

Strategia wykorzystywana przez prezesa eBay Jamie Iannone w celu zahamowania spadku przychodów polegała na próbie zwiększenia generowania przychodów poprzez reklamy i prowizje od płatności online.

Efektem końcowym w tym kwartale był swoisty paradoks.

Pomimo odnotowania przychodów na poziomie 2,67 mld USD, czyli o 10% mniej niż prognozowano, dzięki redukcji kosztów, zysk na akcję (EPS) wzrósł i wyniósł 0,99 USD wobec 0,96 USD przewidywanych przez analityków.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. EBAY, wykres dzienny. Zakres danych: 10 marca 2020 - 12 sierpnia 2021. Sporządzono 12 sierpnia 2021 o godzinie 10:00. Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Powyższy wykres przedstawia kształtowanie się ceny akcji spółki eBay od 10 marca 2020 roku w ujęciu dziennym.

Na wykresie widać, jak od połowy listopada 2020 r. cena akcji eBay porusza się bokiem w ramach byczego kanału o szerokości około 14 USD.

Traderzy respektowali tę formację, wykorzystując wskaźnik RSI do realizacji zysków, a w cyklach wzrostowych wykorzystując 10-okresową wykładniczą średnią kroczącą (kolor pomarańczowy) do ponownego wejścia na rynek.

W ostatnich dniach cena akcji eBay dotknęła oporu tego byczego kanału, a wskaźnik RSI wszedł do strefy wykupienia, co traderzy zinterpretowali jako sygnał do realizacji zysków i ponownego wejścia na rynek przy 100-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (kolor czerwony).

Interesujące będzie zachowanie rynku w pierwszych godzinach handlu dzisiaj, ponieważ mogą wystąpić silne wahania cen akcji eBay. Poprawa EPS mogłaby zostać wykorzystana jako impuls dla ceny na rynku, który już zdyskontował spadek przychodów, wyzwalając ruch powrotny do góry w kierunku oporu kanału.

