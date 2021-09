Chiny bohaterami rynku: Złe dane o PMI dla przemysłu i ograniczenia na gry wideo

Podczas wtorkowej sesji Chiny pojawiają się w wiadomościach z dwóch powodów: gier wideo oraz opublikowanych danych makroekonomicznych. W związku z grami wideo - chiński rząd ogłosił, że aby walczyć z uzależnieniem, jakie tego typu gry online wywołują wśród najmłodszych, postanowiono ograniczyć korzystanie z nich wśród osób poniżej 18 roku życia do maksymalnie 3 godzin tygodniowo w godzinach 20:00-21:00 w weekend (piątki, soboty i niedziele) oprócz świąt.

Ten ruch może wydawać się bardzo dziwny i kontrowersyjny. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, iż Chiny uważają, że to uzależnienie od gier wideo może być niebezpieczne dla gospodarki kraju, biorąc pod uwagę, że młodzi ludzie wolą grać w gry wideo niż kontynuować naukę lub dostęp do rynku pracy w pełnym wymiarze godzin. W ten sposób rząd pod przewodnictwem Xi Jinpinga kontynuuje działania przyjęte w 2019 r., w których ograniczył czas gry dla nieletnich do półtorej godziny dziennie, do godziny 22:00.

Może to być ciosem dla platform online oferujących tego typu rozrywkę, ponieważ Chiny są jednym z największych konsumentów. Firmy takie jak Tencent, będą zmuszone do wprowadzenia zmian w swoich usługach, aby przyjąć te nowe ograniczenia dodając, na przykład, systemy rozpoznawania twarzy, aby uniemożliwić grę przez nieletnich w nocy, poza ustalonymi godzinami.

Z drugiej strony, Chiny są również w centrum uwagi po tym, jak dziś rano poznaliśmy dane dotyczące PMI dla przemysłu za sierpień, które nie tylko były gorsze od tych z zeszłego miesiąca, ale również gorsze od oczekiwań konsensusu rynkowego.

Chociaż jak wspominaliśmy w naszej analizie z lipca, w związku ze wzrostem bilansu handlowego dzięki eksportowi w pierwszej połowie roku, w miesiącach lipcu i sierpniu możemy zaobserwować spowolnienie w chińskim przemyśle wytwórczym po tym jak obie dane okazały się gorsze od oczekiwań.

Konkretnie, w lipcu wskaźnik PMI dla przemysłu wytwórczego wyniósł 50,4 pkt. wobec oczekiwanych 50,8 pkt., natomiast dane za sierpień wyniosły 50,1 pkt. wobec oczekiwanych 50,2 pkt.

Ten spadek aktywności w przemyśle wytwórczym może być częściowo wyjaśniony problemami generowanymi przez szybką ekspansję wariantu delta koronawirusa oraz przez powodzie zarejestrowane w kraju azjatyckim w ciągu ostatnich tygodni.

Jeśli, jak wspomnieliśmy w naszej poprzedniej analizie dotyczącej indeksu Hang Seng, był to jeden z najgorzej zachowujących się indeksów w pierwszej połowie roku, wzrastając tylko o 5,86%, z powodu początku silnej korekty w lutym tego roku, to spowolnienie w gospodarce ma jeszcze większy wpływ na chińskie indeksy, ponieważ w miesiącach lipcu i sierpniu indeks Hang Seng stracił ponad 10,20% po przełamaniu kanału bocznego reprezentowanego przez zielone i czerwone wstęgi. Tym samym po tych spadkach indeks HSI50 traci jak na razie 4,97% w 2021 roku.

Z technicznego punktu widzenia, cena osiągnęła cel kanału, więc może formować podwójne dno na rocznych minimach reprezentowanych przez czerwoną dolną wstęgę. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy zarówno na wskaźnik stochastyczny jak i MACD, możemy zaobserwować pozytywną dywergencję z ceną, więc odbicie od najniższych poziomów może zostać wzmocnione, choć w tym celu kluczowe jest, by cena zdołała pokonać 18-sesyjną średnią kroczącą, która działa jako główny poziom oporu.

Z drugiej strony, utrata obecnego wsparcia mogłaby otworzyć drzwi do dalszej korekty do poziomu bliskiego 23.950/24.000 punktów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. HSI50, wykres dzienny. Zakres danych: od 7 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Przygotowano 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:20 CEST. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych zysków.

Ewolucja kursu HSI50 w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -3,40%

2019: +9,07%

2018: -13,61%

2017: +35,99%

2016: +0,39%

