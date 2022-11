Ropa zyskuje przed decyzją Fedu

Listopad 02, 2022 14:04

Dzisiaj o 20:00 Rezerwa Federalna prawdopodobnie dokona podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych po raz czwarty z rzędu.

Sama wysokość podwyżki jest już raczej przez uczestników rynku zdyskontowana. Istotna może za to okazać się konferencja prasowa po decyzji.

W ostatnim czasie nasiliły się spekulacje, że po dzisiejszej decyzji Fed zacznie łagodzić przyszłe podwyżki stóp procentowych, co poprawiło nastroje na rynku akcji.

Dlatego też inwestorzy będą szukać w komentarzach Fedu wskazówek, czy zamierza on teraz spowolnić zacieśnianie polityki pieniężnej, czy też nadal będzie utrzymywał jastrzębi ton.

Wall Street zamknęła wczorajszą sesję umiarkowanymi spadkami, a indeks dolara zniżkował dziś rano.

Źródło: TradingView - Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Do góry wspięła się za to ropa. Pomimo niepewnych perspektyw gospodarczych, Brent i WTI zakończyły wczorajszą sesję wzrostami i kontynuowały wzrosty jeszcze dzisiaj rano.

Ceny ropy naftowej, choć historycznie pozostają na wysokich poziomach, od czerwca znacznie osłabły. Powodem są pogarszające się perspektywy gospodarcze. Ostatnie wsparcie dla cen czarnego złota pojawiło się po zaskakującym spadku zapasów ropy w USA, co sugeruje, że popyt pozostaje na wysokim poziomie. Pozytywne dla rynku ropy są również informacje, że OPEC+ zamierza ograniczyć dostawy, a Chiny - drugi największy konsument ropy na świecie - mogą zacząć łagodzić ograniczenia Covid-19.

Wczoraj koncern naftowy BP poinformował o zyskach za trzeci kwartał, które wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem, choć nieznacznie spadły kwartał do kwartału. BP ogłosił również nowy program skupu akcji o wartości 2,5 mld dolarów, co sprawia, że łączna wartość skupu wyniosła do tej pory w tym roku ponad 10 mld dolarów.

W rezultacie kurs akcji BP zamknął sesję 1,4% na plusie, co daje 47% wzrostu w skali tego roku. Niemniej jednak akcjonariusze prawdopodobnie pozostaną ostrożni w obliczu potencjalnej globalnej recesji, która niemal nieuchronnie doprowadziłaby do spadku cen ropy. Jeśli Fed zasugeruje dziś wieczorem dalsze agresywne podwyżki stóp procentowych, prawdopodobnie zobaczymy negatywną reakcję na cenach akcji BP i innych spółek z branży energetycznej.

Ostatnie olbrzymie zyski firm energetycznych mogą zwiększyć polityczną presję na nałożenie wyższych podatków od zysków z ropy i gazu, co dodatkowo obciążyłoby ceny akcji takich spółek.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - BP – wykres tygodniowy od 1 maja 2016 r. do 2 listopada 2022 r. Utworzono 2 listopada 2022 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.