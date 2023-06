Bank Anglii i funt brytyjski – czego oczekiwać?

Czerwiec 11, 2023 19:26

Gospodarka Wielkiej Brytanii prawdopodobnie odnotuje trzeci najwyższy odczyt inflacji CPI w 2023 roku wśród gospodarek rozwiniętych po Argentynie i Turcji. Na zaledwie dwa tygodnie przed kolejnym posiedzeniem Banku Anglii, tego typu przewidywania mogą oznaczać dalsze podnoszenie poziomu stóp procentowych.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), inflacja CPI w Wielkiej Brytanii ma wynieść w tym roku 6,3%.

Funt brytyjski umocnił się w stosunku do euro i dolara amerykańskiego w 2023 r., ale niektórzy analitycy nie są pewni, czy ten trend się utrzyma, biorąc pod uwagę słabe dane finansowe związane z gospodarką UK. Więcej informacji na temat sytuacji funta brytyjskiego przeczytasz w dalszej części artykułu.

Bank Anglii zadecyduje o poziomie stóp procentowych 22 czerwca

Od grudnia 2021 r. BoE podniósł koszty pożyczek 12 razy z rzędu, co stanowi najostrzejszy wzrost stóp procentowych w ciągu ostatnich 34 lat.

Ankieta Agencji Reutera opublikowana 31 maja wykazała, że czterdziestu ośmiu z 50 ankietowanych ekonomistów spodziewa się podwyżki o 25 punktów bazowych, a dwóch oczekuje podwyżki o 50 punktów bazowych. Z kolei 27 z 47 analityków prognozuje, że stopa procentowa osiągnie poziom 5,00% lub wyższy do końca września.

Wyniki ankiety wskazały, że ekonomiści nie spodziewają przerwy w zacieśnianiu polityki pieniężnej BoE, jak przewidywano jeszcze na początku maja. Nie stanowi to żadnego zaskoczenia, ponieważ najnowszy raport Office for National Statistics (ONS) ujawnił, że inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spadła do 8,7% w ujęciu rocznym, ale liczba ta była nadal o 0,5% wyższa niż przewidywano.

Z kolei ceny bazowe (z wyłączeniem cen energii, żywności, alkoholu i tytoniu) wzrosły w kwietniu o 6,8%, w porównaniu do 6,2% w marcu. Należy zauważyć, że rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do obniżenia inflacji o połowę w tym roku, podczas gdy długoterminowym celem BoE jest obniżenie inflacji zasadniczej do 2%.

Funt brytyjski umocnił się w pierwszej połowie 2023 r., ale część analityków pozostaje sceptyczna

Ekonomiści Credit Suisse zauważyli w raporcie: „oczekujemy, że inflacja zasadnicza będzie nadal spadać i zobaczymy to w nadchodzących danych. Spodziewamy się również łagodnej recesji, która powinna pozwolić BoE na przerwę w sierpniu (czyli wcześniej niż spodziewa się tego rynek)”. Analitycy szwajcarskiego banku podkreślili również: „podnieśliśmy naszą prognozę końcowej stopy procentowej BoE z 4,75% do 5,0%. Obecnie spodziewamy się jeszcze dwóch podwyżek stóp o 25 p.b. ze strony BoE (w czerwcu i sierpniu), w porównaniu z jedną podwyżką wcześniej, oraz braku obniżek stóp w 2023 roku. Wynika to z pozytywnego zaskoczenia inflacją w Wielkiej Brytanii”.

Ekonomiści Commerzbanku podkreślili, że niezdecydowane stanowisko BoE może okazać się negatywne dla funta brytyjskiego. W nocie opublikowanej 2 czerwca powiedzieli: „Rynek prawdopodobnie będzie musiał zmniejszyć swoje oczekiwania dotyczące stóp procentowych, dlatego też trzymamy się naszej prognozy, że funt osłabi się w stosunku do euro w nadchodzących miesiącach. W końcu, w przeciwieństwie do Banku Anglii, EBC wydaje się znacznie bardziej zdeterminowany w swoich oświadczeniach, co powinno wspierać EUR. Słabość GBP prawdopodobnie utrzyma się również w przyszłym roku, ponieważ BoE prawdopodobnie obniży swoją główną stopę procentową w związku ze słabą gospodarką i nieco niższą inflacją”.

Stratedzy walutowi JP Morgan stwierdzili, że w odpowiedzi na pogarszające się podstawy wzrostu gospodarczego może nastąpić bardziej długotrwałe cofnięcie i dodali, że „brak aprecjacji GBP w związku z szokująco wysoką inflacją w Wielkiej Brytanii zasygnalizował, że reakcja funta szterlinga może się zmieniać, biorąc pod uwagę implikacje dla wzrostu”.

Strategowie Goldman Sachs (GS) twierdzą, że BoE wydaje się niechętny podwyżkom stóp procentowych, ale gwałtowny wzrost inflacji i silny rynek pracy prawdopodobnie zmusi ich do dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Ekonomiści GS podnieśli prognozę końcowej stopy procentowej, sugerując, że może ona wzrosnąć do 5,25% do września (poprzednia prognoza: 5% w sierpniu), co oznaczałoby, że możliwe są jeszcze trzy podwyżki o 25 punktów bazowych.

Handel funtem brytyjskim i zarządzanie ryzykiem

Funt brytyjski jest jedną z najczęściej handlowanych walut na światowych rynkach finansowych. Brytyjska waluta dość często pojawia się na nagłówkach finansowych mediów. Ponieważ istnieje wiele informacji dotyczących funta brytyjskiego, niektórzy początkujący inwestorzy mogą odczuwać potrzebę włączenia tego instrumentu handlowego do swojego portfela.

Początkujący traderzy powinni jednak powstrzymać się od reagowania na każdą informację prasową i zdawać sobie sprawę, że handel wiąże się z ryzykiem. Otwarcie rachunku handlowego może nie być trudne, łatwo za to stracić środki podczas handlu, jeśli nie jesteś dobrze przygotowany. Zarządzanie ryzykiem powinno być priorytetem dla początkujących traderów.

Istnieje wiele narzędzi do zarządzania ryzykiem, z których początkujący inwestorzy mogą nauczyć się korzystać podczas budowania swoich strategii. Dzięki szerokiej gamie webinariów, szkoleń, artykułów i e-booków przygotowanych przez ekspertów handlowych, można dość łatwo zdobyć wymaganą wiedzę tradingową. Ponadto rachunki demo oferowane przez w pełni regulowanych brokerów pozwalają na przetestowanie strategii handlowych za pomocą wirtualnych środków.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.