Zal de RBNZ de rente verhogen of niet?

Februari 27, 2024 14:53

De belangrijkste financiële updates komen begin deze week uit Oceanië. De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zal haar rentebesluit bekendmaken, terwijl in Australië het CPI inflatierapport voor januari waarschijnlijk zal aangeven hoe de economie van het land reageert op dalende cijfers.

Het rentebesluit van de RBNZ

Het bestuur van de RBNZ zal naar verwachting woensdagochtend haar rentebesluit bekendmaken. Voor het eerst in vele maanden zijn economen het er niet over eens of de beleidsmakers van de RBNZ de leenkosten ongewijzigd zullen laten of ze zullen verhogen.

ANZ zei dat ze "een gokje waagden" toen ze voorspelden dat de centrale bank de officiële kasrente (OCR) zowel woensdag als tijdens de volgende bestuursvergadering op 22 mei met 25 basispunten zou verhogen. Een rapport van TD Securities lijkt het eens te zijn met de voorgestelde renteverhoging, omdat het opmerkt: "We voorspellen nu verhogingen tijdens de vergadering van volgende week - 25 basispunten - en in mei om de OCR naar 6% te brengen. Bijgevolg zal de uiteindelijke versoepelingscyclus waarschijnlijk agressiever zijn met een verlaging van 200 basispunten."

Uit een opiniepeiling van Bloomberg van vorige week bleek echter dat op twee na alle economen suggereren dat de RBNZ de rente on hold zou kunnen houden. Analisten van Kiwibank schreven dat "we denken dat de Reserve Bank de geldrente ongewijzigd zal laten op 5,50%, maar ze zullen op de trom blijven slaan dat de inflatie niet is teruggekeerd naar het doelniveau. Er is enige frustratie binnen de Reserve Bank (over de inflatie)... en ze zullen nogal havikistisch blijven in hun retoriek. We verwachten dat ze nog even wachten, maar ze zullen ons blijven waarschuwen als er opwaartse verrassingen zijn, dat een verhoging misschien waarschijnlijker is dan een verlaging."

Australische CPI van januari 2024

Het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) publiceert woensdag naar verwachting het CPI-inflatierapport over januari. Marktkenners suggereren dat de inflatie in de eerste maand van het jaar waarschijnlijk zal stijgen tot 3,5% op maandbasis. De consumentenprijsindex kwam in het laatste kwartaal van 2023 uit op 4,1% in vergelijking met een jaar eerder.

Analisten van ING zeiden tegen Reuters dat "de markten op de zaken vooruitliepen... Ik zou zeggen dat dit het moment is om een tegengesteld standpunt in te nemen en dat de inflatiecijfers er de komende maanden wel eens aanzienlijk minder nuttig uit zouden kunnen zien." Dr. Sarah Hunter, hoofdeconoom van de RBA, merkte op dat "naarmate de aanbodschokken afnemen en de inflatiedynamiek normaliseert, de loonstijging weer de belangrijkste aanjager van de inflatie zal worden, aangezien arbeidskosten gewoonlijk de grootste kost voor bedrijven zijn."

Nationale CPI van Japan in januari 2024

Het Japanse bureau voor de statistiek maakte bekend dat de kerninflatie (CPI) in januari voor de derde maand op rij is gedaald tot 2,0%, iets hoger dan de prognose van economen voor een cijfer van 1,8%. De CPI-meting wekte de verwachting dat de Bank of Japan (BoJ) in april een einde zou kunnen maken aan de negatieve rentetarieven.

Economen van Capital Economics zeiden tegen Reuters dat "de CPI van januari de mogelijkheid openlaat dat de BOJ haar beleidsrente tijdens de vergadering in maart verhoogt als de voorlopige Shunto-resultaten bemoedigend zijn. Deze resultaten worden een paar dagen voor de vergadering verwacht. Wij denken nog steeds dat een verhoging in april waarschijnlijker is. Zo zal de inflatie in februari ruim boven de 2% uitkomen als de basiseffecten van de lancering van de energiesubsidies een jaar geleden doorwerken, waardoor de Bank een overtuigender verhaal kan vertellen dat de inflatie sterk blijft."

Goldman Sachs voorspelt 5 renteverlagingen in 2024

Economen van Goldman Sachs suggereren dat de Bank of England de rente dit jaar waarschijnlijk vijf keer zal verlagen, een veel agressievere beleidswijziging in vergelijking met andere voorspellingen.

In hun nota aan klanten merkten analisten van Goldman Sachs op dat "de eerste renteverlaging niet altijd positief is ontvangen door de markten. Groeiende zorgen over de groei in 2001 en 2007, bijvoorbeeld, compenseerden ruimschoots de steun die renteverlagingen boden."

