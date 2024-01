WEF-vergadering en opmerkingen over renteverlagingen van de ECB

Januari 16, 2024 15:11

De Amerikaanse markt hervatte zijn activiteit na de lange weekendpauze van Martin Luther King Jr. Day, die een week begon met verschillende economische gegevens.

De 54e jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum is al begonnen in Davos, Zwitserland, en trekt de aandacht terwijl politieke en zakelijke leiders van over de hele wereld hun gedachten wisselen over zaken, zoals de geopolitieke spanningen, wereldwijde economische omstandigheden en meer.

ECB-beleidsmakers geven antwoord op geruchten over renteverlaging

In de eurozone zei de beleidsmaker van de ECB, Joachim Nagel, dat de markten soms erg optimistisch kunnen zijn, eraan toevoegend dat de inflatie in het euroblok te hoog blijft. Nagel merkte op dat de raad van bestuur van de ECB tot de zomer zou kunnen wachten en dan renteverlagingen zou overwegen. Economen suggereren dat de eerste renteverlaging in de eurozone in september van dit jaar zou kunnen plaatsvinden, terwijl ze ook vermelden dat Nagel een van de strikte beleidsondersteuners in de raad is.

Het hoofd van de Oostenrijkse centrale bank, Robert Holzmann, vertelde de CNBC-verslaggevers die de WEF-bijeenkomst in Davos bijwoonden: "Ik kan me niet voorstellen dat we het nog over bezuinigingen zullen hebben, omdat we er niet over moeten praten. Alles wat we de afgelopen weken hebben gezien, wijst in de tegenovergestelde richting, dus misschien voorzie ik dit jaar zelfs helemaal geen bezuiniging."

Britse CPI-rapport van december 2023

Woensdagochtend publiceert het Office for National Statistics (ONS) gegevens over de CPI-inflatie van het land in december. Economen verwachten dat het rapport op maandbasis een stijging van 0,2% zal laten zien. Op jaarbasis zal de CPI-inflatie naar verwachting uitkomen op 3,8%, iets minder dan het cijfer van november.

Sinds maart 2023 is de totale CPI in het Verenigd Koninkrijk meer dan gehalveerd, van 10,1%. Sommige marktanalisten speculeren dat de Bank of England in 2024 dichter bij een renteverlaging zou kunnen zijn dan oorspronkelijk was ingeschat. Ze suggereren echter wel dat de inflatie is gedaald als gevolg van de daling van de brandstofprijzen, terwijl de gemiddelde lonen gedurende vele opeenvolgende maanden zijn gestegen.

China BBP Q4 2023 Rapport

Woensdagochtend publiceert het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) de BBP-enquête voor het vierde kwartaal van 2023. Volgens een rapport van Reuters is "het bruto binnenlands product (bbp) in 2023 waarschijnlijk met 5,2% gegroeid - waarmee de jaarlijkse groeidoelstelling van de regering wordt gehaald. Deels geholpen door het lage basiseffect van het voorgaande jaar, dat werd gekenmerkt door COVID-19 lockdowns, volgens de mediane prognoses van 58 economen die door Reuters zijn ondervraagd."

Uit dezelfde peiling bleek dat marktanalisten verwachten dat de Chinese economie waarschijnlijk zal vertragen tot 4,6% in 2024, en nog meer tot 4,5% in 2025. Opgemerkt moet worden dat de vastgoedsector van het land in 2023 een klap kreeg, waarbij economen suggereerden dat deze een belangrijke rol zou kunnen spelen in het herstel van de economie.

Duits bbp gekrompen in 2023

Uit de laatste enquête van Destatis bleek dat de Duitse economie in het vierde kwartaal van het jaar met -0,3% op kwartaalbasis is gekrompen. Hoewel de Duitse economie kleiner werd, vermeed ze een technische recessie toen Destatis het cijfer voor het derde kwartaal bijstelde tot 0%. Het cijfer van het laatste kwartaal was iets beter dan verwacht door analisten. Het Duitse bbp is nog steeds 0,7% hoger dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van de Covid-pandemie.

In een reactie op het nieuws over de Duitse economie merkten economen van ING op dat "de Duitse economie in 2023 met 0,3% j-o-j is gekrompen. Wat echter erger is, is dat er geen opleving in zicht is en dat de economie de eerste twee jaar durende recessie sinds het begin van de jaren 2000 lijkt door te maken. Al met al verwachten we dat de huidige staat van stagnatie en oppervlakkige recessie zal aanhouden. Sterker nog, het risico is groot dat 2024 weer een jaar van recessie wordt. We verwachten dat de Duitse economie dit jaar met 0,3% op jaarbasis zal krimpen. Het zou de eerste keer zijn sinds het begin van de jaren 2000 dat Duitsland een recessie van twee jaar doormaakt, ook al zou het een oppervlakkige recessie zou kunnen zijn.

