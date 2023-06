Wat volgt er voor het Britse pond en de BoE?

Juni 08, 2023 19:28

De Britse economie zal waarschijnlijk de op twee na hoogste CPI-inflatie noteren onder geavanceerde economieën, na Argentinië en Turkije in 2023. Als dit stukje informatie uw aandacht heeft getrokken, kunnen we u verzekeren dat het niet gebaseerd is op een willekeurige hypothese. Met slechts twee weken voor de volgende rentevergadering van het BoE-bestuur, ondersteunen dergelijke rapporten de opvattingen van beleidsmakers die de komende maanden hogere rentetarieven willen zien.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal de Britse CPI-inflatie dit jaar naar verwachting uitkomen op 6,3%. Het verwachte cijfer zou het Verenigd Koninkrijk net achter Argentinië en Turkije kunnen brengen, twee landen die bekend staan om hun inflatieproblemen en verzwakkende valuta's zoals de Turkse lira en de Argentijnse peso.

Het Britse pond is in 2023 sterker geworden ten opzichte van de euro en de Amerikaanse dollar, maar sommige analisten weten niet zeker of het meer kan stijgen, op basis van zwakke financiële gegevensrapporten met betrekking tot de Britse economie. Als u meer wilt weten over de staat van de Britse economie, hoe het Britse pond is beïnvloed en wat analisten denken, lees dan meer in onze blog.

BoE beslist op 22 juni over tarieven

Op 22 juni zal de raad van bestuur van de Bank of England (BoE) naar verwachting bijeenkomen en een besluit nemen over de rentetarieven. Sinds december 2021 heeft de BoE de leenkosten 12 keer op rij verhoogd, de sterkste stijging van de rente in de afgelopen 34 jaar.

Een peiling van Reuters die op 31 mei werd gepubliceerd, toonde aan dat achtenveertig van de 50 ondervraagde economen een stijging van 25 basispunten verwachtten na de vergadering van juni, waarbij twee een grotere stijging van 50 basispunten verwachtten. Ondertussen voorspellen 27 van de 47 dat de bankrente eind september 5,00% of hoger zal bereiken.

De resultaten van de peiling gaven aan dat economen niet langer een pauze verwachten in de verkrapping van het monetaire beleid van de BoE, zoals ze begin mei hadden voorspeld. Dit komt niet als een verrassing, aangezien uit het laatste rapport van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat de Britse CPI-inflatie daalde tot 8,7% op jaarbasis, maar het cijfer was nog steeds 0,5% hoger dan verwacht.

Integendeel, de kernprijzen (exclusief volatiele energie-, voedings-, alcohol- en tabaksprijzen) stegen in april met 6,8%, tegen 6,2% in maart. Opgemerkt moet worden dat de Britse regering heeft gezworen de inflatie dit jaar te halveren, terwijl het langetermijndoel van de BoE is om de totale inflatie terug te brengen tot 2%.

Britse pond stijgt in H1 2023, maar sommige analisten benadrukken voorzichtigheid

Economen van Credit Suisse merkten in een rapport op dat "onze verwachting is dat de totale inflatie zal blijven dalen en dat een deel van de kracht van de kerninflatie in de komende vrijgaven zal omkeren. We verwachten ook een milde recessie die de BoE in staat zou moeten stellen om in augustus te pauzeren (eerder dan de marktprijzen)." De analisten van de Zwitserse bank benadrukten ook dat "we onze BoE-eindrenteprognose hebben verhoogd van 4,75% naar 5,0%. We verwachten nu nog twee verhogingen van 25 bps van de BoE (in juni en augustus), vergeleken met één eerder en geen renteverlagingen in 2023. Dit wordt gedreven door de opwaartse verrassing van de Britse inflatie."

De economen van Commerzbank benadrukten dat de aarzelende houding van de BoE negatief kan zijn voor het Britse pond. In een notitie die op 2 juni werd gepubliceerd, zeiden ze: "De markt zal waarschijnlijk zijn renteverwachtingen moeten terugschroeven, daarom houden we vast aan onze voorspelling dat het pond de komende maanden zal verzwakken ten opzichte van de EUR. Immers, in tegenstelling tot de BoE, lijkt de ECB veel vastberadener in haar verklaringen, die de EUR zouden moeten ondersteunen. De zwakte van het GBP zal waarschijnlijk ook volgend jaar aanhouden, omdat de BoE waarschijnlijk haar belangrijkste rente zal verlagen met het oog op de zwakke economie en de iets lagere inflatie."

Valutastrategen van JP Morgan zeiden dat een meer langdurige pullback op komst zou kunnen zijn als reactie op verslechterende economische groeifundamentals, eraan toevoegend dat "het gebrek aan GBP-appreciatie op de rug van de schokkend hoge inflatiedruk in het Verenigd Koninkrijk aangaf dat de reactiefunctie van het pond kan verschuiven gezien de groeiimplicaties."

Strategen van Goldman Sachs (GS) zeggen dat de BoE terughoudend lijkt als het gaat om renteverhogingen, maar de sterke stijging van de inflatie en de sterke arbeidsmarkt lijken hen waarschijnlijk te dwingen tot verdere verkrapping van het beleid. GS-economen verhoogden hun terminale bankrenteprognose en suggereerden dat deze in september zou kunnen stijgen tot 5,25% (vorige prognose: 5% in augustus), wat zou betekenen dat er nog drie verhogingen van 25 basispunten op komst zouden kunnen zijn.

