RBNZ verhoogt rente en Focus op notulen van het FOMC

Februari 22, 2023 12:53

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verhoogde de leenkosten met 0,5% tot het hoogste niveau in de afgelopen 14 jaar. Het bestuur van de RBNZ zei dat de monetaire voorwaarden meer moeten worden aangescherpt omdat de inflatie te hoog blijft. Het bestuur verwacht dat de totale inflatie in maart 2024 zal dalen tot 4,2%. Het besluit van de RBNZ gaf de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) een boost ten opzichte van andere belangrijke valuta's.

Beleggers en handelaren zullen zich richten op de notulen van het Federal Open Market Committee (FOMC) die later vandaag worden vrijgegeven. Marktdeelnemers zullen op zoek gaan naar opmerkingen over de mogelijkheid dat de Federal Reserve (Fed) teruggaat naar verhogingen van 50 bps.

RBNZ verhoogt officiële contante rente met 50 bps

Het bestuur van de RBNZ kondigde zijn besluit aan om de referentierente met 50 basispunten te verhogen tot 4,75%. Het besluit was in lijn met de verwachtingen van analisten. Het begeleidende rapport van de RBNZ zei dat verhogingen van 50 en 75 bps tijdens de vergadering werden besproken, eraan toevoegend dat de bank verwacht dat de contante rente op 5,5% zal pieken.

De gouverneur van de RBNZ, Andrew Orr, merkte op dat het bestuur nog steeds een recessie voorspelt over een periode van 9-12 maanden en benadrukte dat het te vroeg zou zijn om de impact van cycloon Gabrielle op de economie van het land te bepalen. RBNZ's hoofdeconoom Paul Conway zei dat "de prijsdruk op korte termijn hoog zal blijven."

Japan Nationale CPI-lezing verwacht op donderdag

Donderdag publiceert Statistics Japan zijn nationale CPI-inflatierapport over januari. Economen verwachten dat de totale inflatie op jaarbasis uitkomt op 4,5%. De nationale CPI van Japan bedroeg in december 4,0% op jaarbasis, bereikte een hoogtepunt in 41 jaar en verdubbelde het doelniveau van de Bank of Japan (BOJ).

In zijn economisch rapport over februari benadrukte het Cabinet Office dat de Japanse economie "gematigd aantrekt" ondanks enkele tekenen van zwakte. Het Cabinet Office van Japan merkte op dat de groothandelsprijzen op een hoog niveau blijven in vergelijking met een jaar eerder, maar vlak zijn ten opzichte van de voorgaande maand.

Volgens een rapport dat vorige week werd gepubliceerd, steeg de Japanse economie in het laatste kwartaal van 2022 met 0,6%.

Duits bbp-rapport op vrijdag

Op vrijdag (24 februari) publiceert het Federale Statistiekbureau van Duitsland een reeks gegevens met betrekking tot het bbp van het land. Marktanalisten suggereren dat de Duitse economie in het vierde kwartaal van 2022 op jaarbasis met 1,1% is gegroeid.

Een rapport dat de Europese Commissie (EC) medio februari publiceerde, suggereerde dat de Duitse economie naar verwachting in 2023 gematigd zal groeien. De cijfers van de EG toonden een verwachte bbp-groei van 0,2%, waarmee de vorige prognose van -0,6% werd verbeterd. Het rapport voegde eraan toe dat het Duitse bbp naar verwachting begin 2023 opnieuw een lichte daling zal ondergaan en voorspelt een groei van 1,3% in 2024.

