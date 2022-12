Waarom beïnvloeden rentetarieven de aandelenmarkt?

December 01, 2022 13:53

Gisteren sloot Wall Street de maand in stijl af, waarbij alle drie de grote indices voor de tweede maand op rij in het groen eindigden. Met name de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq composite sloten de sessie van gisteren af met een dagwinst van respectievelijk 2,18%, 3,09% en 4,41%.

De stijging van woensdag op Wall Street werd veroorzaakt door opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een toespraak bij de denktank Brookings Institute in Washington, over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie.

Beleggers luisterden aandachtig naar elke hint over de volgende stappen van de Federal Reserve voorafgaand aan hun beleidsvergadering over een paar weken. Ze werden niet teleurgesteld.

Powell kondigde aan dat "het logisch is om het tempo van onze renteverhogingen te matigen naarmate we het niveau van terughoudendheid naderen dat voldoende zal zijn om de inflatie naar beneden te brengen", voordat hij eraan toevoegde: "De tijd voor het matigen van het tempo van de renteverhogingen kan komen zodra de vergadering van december."

Hoewel deze opmerkingen grotendeels in lijn waren met eerdere opmerkingen van de Fed in de afgelopen weken, juichten beleggers de dovish toon toe. De reactie op Wall Street was vrijwel onmiddellijk, omdat alle drie de grote Amerikaanse indices begonnen te stijgen kort nadat Powell het podium betrad.

Maar waarom maken beleggers zich zo druk over renteverhogingen? Hoe en waarom beïnvloeden ze de aandelenmarkt?

Inflatie, rentetarieven en de aandelenmarkt

Rentetarieven zijn het belangrijkste instrument dat een centrale bank bezit in de strijd tegen inflatie. Wanneer de inflatie hoog is, zoals momenteel het geval is, verhogen centrale banken normaal gesproken de rente in een poging de inflatie terug te brengen naar hun streefpercentage van ongeveer 2%.

Hogere rentetarieven verminderen in wezen de consumptie en investeringen, wat op zijn beurt neerwaartse druk uitoefent op de prijzen. Hogere rentetarieven werken op verschillende manieren om stijgende prijzen tegen te gaan:

Ze verhogen de kosten van lenen, wat nieuwe leningen ontmoedigt om grote middelen te kopen, zoals een huis of een auto.

Hogere rentetarieven verhogen ook de kosten van het aflossen van bestaande schulden, wat de discretionaire inkomsten van consumenten vermindert. Minder discretionaire inkomsten = minder uitgaven, met name aan niet-essentiële middelen.

Consumenten verdienen meer rente op spaardeposito's bij de bank, wat hen aanmoedigt om geld te sparen in plaats van het uit te geven of te investeren.

Zoals we hierboven beschreven en dit jaar talloze keren hebben gezien, hebben veranderingen in de rentetarieven ook een impact op de aandelenmarkt.

Over het algemeen hebben de twee een omgekeerde relatie. Wanneer de rente stijgt, heeft de aandelenmarkt de neiging om in de tegenovergestelde richting te bewegen en vice versa. Maar wat is de logica hierachter?

Renteverhogingen en aandelenkoersen

Hierboven hebben we benadrukt hoe hogere rentetarieven de consumptie verminderen en bijgevolg neerwaartse druk op de prijzen uitoefenen. We hebben dit strikt bekeken vanuit het perspectief van de consument, maar rentetarieven beïnvloeden iedereen, inclusief bedrijven.

Een stijging van de rentetarieven - en bijgevolg een stijging van de kosten van leningen - zal bedrijven op een aantal manieren beïnvloeden:

Hogere bedrijfskosten

Minder kapitaal voor investeringen in toekomstige groei

Een daling van de omzet als gevolg van lagere discretionaire inkomsten en verminderde stimulans om te lenen

Laten we deze een voor een bekijken.

Hogere bedrijfskosten

De overgrote meerderheid van de bedrijven zal een bepaald niveau van schuld in hun boeken hebben. Stijgende tarieven zullen de kosten van het aflossen van deze schuld verhogen, waardoor de bedrijfskosten stijgen en vervolgens de winstgevendheid van het bedrijf afneemt.

Minder investeringen in toekomstige groei

Een daling van de winst betekent minder geld om terug te investeren in het bedrijf voor toekomstige groei. Bovendien kan het bedrijf, als gevolg van de hogere kosten van het lenen, minder geneigd zijn om hun krediet voor investeringsdoeleinden te verhogen.

Een daling van de verkoop

Stijgende rente betekent dat consumenten minder geld te besteden hebben, dus minder consumeren. Wie draagt hiervan de gevolgen? Bedrijven.

Minder consumptie vertaalt zich natuurlijk in een lagere omzet, wat leidt tot een lagere omzet en vervolgens een lagere winst. Dit versterkt het hierboven beschreven effect. Naast hogere bedrijfskosten die op de winst wegen, weegt ook een daling van de omzet en is er nog minder kapitaal beschikbaar voor investeringen in toekomstige groei.

Conclusie

Lagere winst en minder investeringen in toekomstige groei verminderen de geschatte toekomstige kasstroom van een bedrijf. Als al het andere gelijk is, maakt dit een bedrijf minder aantrekkelijk als investering. Bestaande aandeelhouders kunnen worden overgehaald om hun belang te verkopen en potentiële beleggers kunnen op zoek gaan naar een andere bestemming voor hun kapitaal, waardoor de aandelenkoersen dalen.

Natuurlijk duurt het even voordat alles wat beschreven is doorgesijpeld is na een renteverhoging. De aandelenmarkt wacht echter niet tot deze gevolgen daadwerkelijk plaatsvinden, het anticipeert erop en past zich dienovereenkomstig aan.

Om deze reden zal elk teken dat er een verandering in de rentetarieven zal zijn, meestal een reactie op de aandelenmarkt veroorzaken, omdat beleggers proberen de verwachte uitkomst in te prijzen. Zo zagen we gisteren een zeer positieve reactie op Wall Street toen beleggers de opmerkingen van Powell over renteverhogingen verteerden.

Hoewel de rente blijkbaar zal blijven stijgen, was het feit dat deze stijgingen beperkter zullen zijn dan eerdere stijgingen voldoende om het sentiment onder beleggers te verbeteren.

