RBNZ verlaagt de rente met 50 basispunten, signaleert nieuwe verlaging in februari

November 27, 2024 11:37

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verlaagde haar referentierente met 50 basispunten. Een stap die door de meeste economen werd verwacht.

In ander nieuws suggereerden analisten van Deutsche Bank dat als de tarieven van Donald Trump volledig zouden worden ingevoerd, de PCE-kerninflatie in de Verenigde Staten zou kunnen stijgen van 2,6% naar 3,7% in 2025.

RBNZ Rentebesluit

De RBNZ verlaagde haar officiële contante rente (OCR) met 50 basispunten (bps) tot 4,25%, in lijn met de verwachtingen van analisten. Dit is het laagste renteniveau sinds november 2022.

"De jaarlijkse consumentenprijsinflatie is gedaald en ligt nu dicht bij het midden van de door het Monetary Policy Committee nagestreefde bandbreedte van 1 tot 3 procent. De inflatieverwachtingen liggen ook dicht bij de doelstelling en de kerninflatie convergeert naar het middelpunt", aldus de verklaring na de vergadering.

In een persconferentie direct na de vergadering van de beleidsmakers vertelde de gouverneur van RBNZ, Adrian Orr, aan verslaggevers dat "zelfs met 50 basispunten we enigszins restrictief blijven. Er is een aanzienlijke output gap, een aanzienlijke reservecapaciteit, dus 50 (bps) ziet er goed uit. Orr voegde er ook aan toe dat de prognoses van de centrale bank in overeenstemming zijn met een verlaging met 50 basispunten in februari, afhankelijk van de activiteit en de gegevens die in de tussentijd zullen worden verzameld. Sommige analisten suggereerden echter dat, hoewel ze een verlaging met 25 basispunten zouden kunnen inplannen, het te vroeg zou zijn om commentaar te geven op een grotere mogelijke stap, aangezien er in de komende drie maanden veel veranderingen zouden kunnen plaatsvinden.

Tokyo CPI rapport volgt op vrijdag

Vrijdag publiceert het Japanse Bureau voor de Statistiek de Tokyo CPI-inflatiegegevens voor de maand oktober. De consensus onder economen is dat de kern-CPI van Tokio op jaarbasis 2,0% zou kunnen bedragen, een stijging ten opzichte van het cijfer van 1,8% dat in september werd geregistreerd. De CPI-index van Tokio wordt door economen algemeen beschouwd als een leidende indicator van de totale CPI-inflatie in Japan.

Een op de twee economen die eerder deze maand door Reuters werden ondervraagd, verwacht in december een nieuwe renteverhoging. De gouverneur van de Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, had enkele dagen geleden gezegd dat de uitkomst van de volgende monetaire beleidsvergadering van de BoJ op 18 en 19 december "onvoorspelbaar" zou zijn.

Kashkari van de Fed zegt dat renteverlaging in december redelijk kan zijn

In een reactie op monetaire beleidskwesties zei Neel Kashkari, de president van de Federal Reserve Bank of Minneapolis, tegen Bloomberg-verslaggevers dat "op dit moment, wetende wat ik vandaag weet, is het verlaging met 25 basispunten in december nog steeds een redelijk debat om te voeren."

Kashkari, die tot het havikistische kamp van de Fed-beleidsmakers behoort, zei dat hij er vertrouwen in had dat de inflatie "zachtjes naar beneden gaat en dat de arbeidsmarkt op dit moment sterk blijft". Het Federal Open Market Committee (FOMC) komt medio december bijeen, waarbij de CME FedWatch Tool een kans van 66,3% geeft op een renteverlaging van 25 basispunten.

Canada en Mexico reageren op de opmerkingen van Trump over tarieven

De opmerkingen van Donald Trump brachten de markten in beroering, waarbij Canada en Mexico meteen reageerden op de tariefdreigementen. In Canada zei de vice-gouverneur van de Bank of Canada (BoC), Rhys Mendes, dat "wat er in de Verenigde Staten gebeurt, een grote impact op ons heeft, en zoiets zou duidelijk een impact hebben op beide economieën."

De BoC zal naar verwachting haar economische prognoses op 29 januari bijwerken, wanneer de eerste monetaire beleidsbeslissing voor 2025 wordt verwacht. Mendes benadrukte dat "we het in dit stadium zullen bekijken, en zodra we de details van het beleid dat wordt uitgevaardigd daadwerkelijk zien, zullen we beginnen die in onze vooruitzichten op te nemen."

In Mexico zei president Claudia Sheinbaum dat een dialoog met de Verenigde Staten en de nieuwe president nodig zou zijn. "Het ene tarief zal het andere opvolgen enzovoort, totdat we onze gemeenschappelijke bedrijven in gevaar brengen. "Welke zin heeft het?", zei de president van Mexico. Een verslaggever van Reuters schreef het volgende: "Mexico is vanaf september de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten, goed voor 15,8% van de totale handel, gevolgd door Canada met 13,9%."

