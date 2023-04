RBNZ-rentebesluit en olieprijzen in de schijnwerpers

April 04, 2023 15:00

Traders en beleggers richten zich op het rentebesluit van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dat morgen wordt verwacht, terwijl de Reserve Bank of Australia (RBA) de rente ongewijzigd heeft gehouden, omdat sommige economen suggereren dat renteverhogingen een impact hebben gehad op de inflatie en de consumentenbestedingen.

Het besluit van de OPEC+ om de olieproductie te verlagen, deed de olieprijzen maandag met 6% stijgen. In een reactie op de verlaging van de olieproductie zeiden marktanalisten dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zijn plannen mogelijk moet heroverwegen, omdat er mogelijk hogere inflatiecijfers op komst zijn.

Morgan Stanley heeft echter zijn olieprijsverwachting voor 2023 bijgesteld. De strategen van Morgan Stanley schreven in een rapport: "(de beslissing) onthult iets, het geeft een signaal van waar we staan op de oliemarkt. En kijk, laten we hier eerlijk over zijn, als de vraag stijgt... dan hoeft de OPEC niet te bezuinigen."

RBNZ Rentebesluit

De Reserve Bank of New Zealand zal naar verwachting woensdag haar rentebesluit bekendmaken. Analisten suggereren dat de Official Cash Rate (OCR) waarschijnlijk met 25 basispunten zal worden verhoogd.

ASB-economen suggereren dat er nog twee renteverhogingen op komst zijn, maar merken op dat hogere tarieven al een impact hebben gehad op de economie van het land. "De economie verliest mogelijk sneller momentum dan verwacht, wat impliceert dat het monetaire beleid nu hard begint te bijten. Er komt nog meer beleidsimpact aan: de gemiddelde hypotheekrente die wordt betaald, is pas ongeveer halverwege de klim van dal naar piek", merken ze op in hun rapport.

De economen van Westpac zijn het oneens over het aantal verwachte stijgingen, omdat "we momenteel een piek van 5% voorspellen voor deze cyclus, hoewel we erkennen dat de risico's zijn verschoven naar een hogere piek dan een lagere. Totdat de RBNZ duidelijke bevestiging krijgt dat de economie vertraagt, zal het het potentieel voor verdere renteverhogingen blijven benadrukken."

RBA laat rente ongewijzigd

De Reserve Bank of Australia (RBA) kondigde zijn besluit aan om zijn referentierente onveranderd te laten op 3,60%, na 10 opeenvolgende renteverhogingen. Het besluit was in lijn met de verwachtingen van economen.

De gouverneur van de RBA, Philip Lowe, zei dat hij verwacht dat een verdere verkrapping van het monetaire beleid misschien wel nodig is. In de verklaring na de vergadering werd opgemerkt: "Het bestuur heeft het besluit genomen om de rentetarieven deze maand stabiel te houden om extra tijd te bieden om de impact van de stijging van de rentetarieven tot nu toe en de economische vooruitzichten te beoordelen. Het bestuur erkent dat het monetaire beleid met een vertraging werkt en dat het volledige effect van deze aanzienlijke renteverhoging nog niet voelbaar is. De inflatie heeft een piek bereikt in Australië, de inflatie van de goederenprijzen zal naar verwachting de komende maanden matigen."

Verlaging olieproductie veroorzaakt prijsrally

Zondag kondigden de Organisatie van Olie-exporterende Landen en haar bondgenoten (OPEC+) aan dat het de olieproductie met 1,15 miljoen vaten per dag zou verlagen, te beginnen in mei. De timing van de beslissing verraste de markten, hoewel de OPEC+ heeft gezworen de productie tegen het einde van 2023 met 2 miljoen vaten per dag te verminderen.

OPEC+ vertegenwoordigers zeiden dat de stap bedoeld is om prijsstabiliteit te ondersteunen, terwijl sommige marktanalisten suggereren dat de organisatie streeft naar hogere winsten. Het verlagen van de olieproductie zou spanningen kunnen veroorzaken tussen OPEC+ leden en westerse regeringen, omdat de inflatiecijfers begonnen te dalen als gevolg van lagere energieprijzen.

Wat vinden ING en Goldman Sachs?

De aankondiging dwong analisten van ING hun prognose voor de olieprijzen aan te passen. "Deze verrassende bezuinigingen betekenen dit jaar een krappere markt. Als gevolg hiervan hebben we onze olieprognoses voor de rest van 2023 moeten herzien. Een krappere markt betekent dat we nu hogere olieprijzen verwachten. Voorafgaand aan deze aangekondigde verlagingen voorspelden we dat Brent in de tweede helft van het jaar gemiddeld $97/bbl zou bedragen. We verwachten nu echter dat de markt in deze periode gemiddeld $ 101/bbl zal bedragen," merkten ze op in hun bijgewerkte rapport.

Economen van Goldman Sachs stelden hun prognose voor de Brent-prijzen voor december 2023 opwaarts bij naar 95 dollar per vat. Ze verwachten ook dat een Brent-vat in december 2024 zo een $100 zal kosten. In hun rapport dat zondag werd vrijgegeven, schreven ze: "Hoewel de stap verrassend was, weerspiegelt de beslissing belangrijke economische en waarschijnlijke politieke overwegingen. Productieverlaging zou een boost van 7% kunnen geven aan de olieprijzen, wat bijdraagt aan hogere olie-inkomsten in Saoedi-Arabië en OPEC+. De weigering om de Amerikaanse SPR (Strategic Petroleum Reserve (SPR) in het fiscale jaar 2023 bij te vullen, hoewel (Amerikaanse benchmark) WTI-dieptepunten die eerder werden gekenmerkt als voldoende om bij te vullen, mogelijk hebben bijgedragen aan het besluit van de OPEC+ om ook te snijden. "

ISM Services PMI data in maart

Het Institute for Supply Management (ISM) zal in maart gegevens vrijgeven over de US Services PMI. De PMI voor ISM-diensten zal naar verwachting veerkrachtig blijven en vertragen van 55,1 naar 54,5. Uit het PMI-rapport voor de dienstensector van februari bleek dat de dienstensector terrein won ten opzichte van de PMI voor de verwerkende industrie, die voor de vierde maand op rij kromp.

De vorige week gepubliceerde S&P Global US Services PMI liet een veel groter dan verwachte verbetering zien, een resultaat dat zou kunnen impliceren dat de inflatie deze maand niet in lijn met de verwachtingen zal dalen.

