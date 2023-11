RBA verhoogt rentetarieven, Australische dollar daalt

November 07, 2023 12:25

De Reserve Bank of Australia (RBA) verhoogde de rente met 25 basispunten in lijn met de marktverwachtingen. Ondanks de renteverhoging stond de Australische dollar onder aanzienlijke druk, aangezien het bestuur van de RBA suggereerde dat "of verdere verkrapping van het monetaire beleid nodig is om ervoor te zorgen dat de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek terugkeert naar de doelstelling, zal afhangen van de gegevens en de evoluerende beoordeling van de risico's."

In het Verenigd Koninkrijk toonde een onderzoek van Bloomberg Economics een kans van 52% dat het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal van het jaar in een recessie terechtkwam en op koers ligt om in het huidige kwartaal nog meer te krimpen. De analisten van Bloomberg suggereerden dat de Bank of England (BoE) gedwongen zou kunnen worden de rente te verlagen als de inflatie ook daalt als gevolg van de recessiedruk.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiprognoses voor het bruto binnenlands product (bbp) voor China opgewaardeerd tot 5,4% in 2023 en 4,6% in 2024. Het IMF heeft zijn prognose herzien toen de Chinese regering een uitgifte van staatsobligaties ter waarde van 1 biljoen yuan (137 miljard dollar) goedkeurde.

RBA verhoogt rente

Zoals eerder opgemerkt, ging de raad van bestuur van de RBA verder met de 13e renteverhoging sinds maart 2022, zoals verwacht door marktanalisten. In de verklaring na de vergadering stond dat "de inflatie in Australië over zijn hoogtepunt heen is, maar nog steeds te hoog is en hardnekkiger blijkt te zijn dan een paar maanden geleden werd verwacht", eraan toevoegend dat nieuwe gegevens die sinds augustus zijn verzameld, aantonen dat "het gewicht van deze informatie suggereert dat het risico dat de inflatie langer hoger blijft, is toegenomen."

De analisten van HSBC vertelden verslaggevers van de Financial Times dat de RBA zich in de "kalibratiemodus" bevindt, eraan toevoegend dat een renteverhoging in december naar hun mening onwaarschijnlijk is. Volgens hetzelfde mediabericht benadrukte de Australische Kamer van Koophandel en Industrie dat de terugkeer naar een verkrapping van het monetaire beleid zou bijdragen aan het "slappe koord" voor bedrijven, omdat ze probeerden de hogere kosten te beheersen en tegelijkertijd concurrerende prijzen te handhaven.

Notulen BoJ: Doelstelling prijsstabiliteit niet bereikt

In Japan bleek uit de notulen van september van de BoJ dat beleidsmakers van mening zijn dat de doelstelling van prijsstabiliteit niet is bereikt, waarbij de meeste bestuursleden suggereerden dat het niet nodig zou zijn om aanvullende stappen te ondernemen met betrekking tot de Yield Curve Control (YCC)-operaties, aangezien de langetermijnrente relatief stabiel is.

Economen zeiden dat de BoJ haar ultra-accommoderende beleid zou kunnen blijven uitvoeren, dat de Japanse yen verzwakt ten opzichte van haar concurrenten zoals de Amerikaanse dollar.

Commerzbank: Zwitserse Nationale Bank geeft waarschijnlijk voorkeur geven aan een sterke frank

Een rapport van Commerzbank suggereerde dat de vorige week gepubliceerde inflatiegegevens niet zorgwekkend waren voor de Zwitserse Nationale Bank (SNB).

Economen van de Duitse bank suggereerden dat de SNB de voorkeur zou kunnen geven aan de sterke Zwitserse frank om de inflatie onder controle te houden, en merkten op dat "de meest recente inflatiegegevens weinig reden tot bezorgdheid geven. Natuurlijk zijn er opwaartse risico's voor de inflatie en de SNB verwacht de komende kwartalen een hernieuwde gematigde stijging van de rente op jaarbasis, maar het is onwaarschijnlijk dat dit voldoende zal zijn voor een verdere verkrapping van het monetaire beleid. In plaats daarvan zal de SNB waarschijnlijk haar agressieve communicatie handhaven met het oog op de toegenomen onzekerheid. Tegen de achtergrond van de crisis in het Midden-Oosten zal de frank waarschijnlijk toch in de eerste plaats in trek blijven als safe haven."

