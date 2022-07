PMI-groei eurozone daalt in aanloop naar het ECB rentebesluit juli

Juli 06, 2022 11:36

Traders prijzen het nieuwste risico voor de Europese economie in nadat de laatste S&P Purchasing Manager Index-benchmark voor juni daalde naar 52 van 54,8 in mei. Hoewel het technisch gezien nog steeds in groeigebied is, komt het nieuws over de vertraging vooruit op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op 21 juli, wanneer de monetaire beleidsmakers naar verwachting hun belangrijkste renteverwachting zullen verhogen van 0 naar 0,25 procent.

De belangrijkste vraag is of de Europese economie kan terugkeren naar een sterkere groei zodra de monetaire verkrapping begint. Toegang tot krediet voor bedrijven en huishoudens zal duurder worden, wat gevolgen zal hebben voor investeringen en uitgaven. Bestaande leningen zullen hogere terugbetalingsniveaus hebben, wat betekent dat als de ECB de basisrenteverwachting te snel verhoogt, er een risico op wanbetalingen in de bank- en financiële sector kan ontstaan. Dat gezegd zijnde, zou het verhogen van de rente ook meer inkomsten voor de financiële sector betekenen na vele jaren van lage rentetarieven, wat beleggers zou kunnen ondersteunen in termen van dividendrendementen op de middellange tot lange termijn.

Bovenop deze uitdagingen blijven geopolitieke gebeurtenissen in Oekraïne bijdragen aan inflatoire tegenwind en als Europa in het soort recessie terechtkomt dat op de werkgelegenheid weegt, kan dit leiden tot een periode van stagflatie.

De EUR staat zwaar onder druk van de USD omdat het sentiment van de safe haven en de pre-NFP-positionering de valuta deze week hebben versterkt. De eenheidsmunt van de eurozone daalde op 5 juli naar een dieptepunt van 1,0239, wat opnieuw de mogelijkheid van pariteit met de USD naar voren bracht.

Aan de positieve kant lijken de spotprijzen voor ruwe olie sinds eind juni met bijna $ 20 te zijn gedaald en schommelen ze op het moment van schrijven rond de $ 100 per vat. Elke neerwaartse druk op de inflatie is een goede ontwikkeling voor de Europese economie. Bovendien, zodra de Europese rentetarieven stijgen, is er een betere kans om de inflatie te temmen.

Marktbewegend handelsnieuws vandaag omvat de detailhandelsverkopen van de eurozone voor mei. De benchmark is naar verwachting gestegen van 3,9% naar 5,4% op jaarbasis. Eventuele verrassingen aan de opwaartse of neerwaartse kant kunnen de EUR-valutaparen bewegen op dit gevoelige moment in de Europese economie.

In ander nieuws worden later vandaag de notulen van het FOMC vrijgegeven met inzichten in de analyse van de Amerikaanse centrale bank van de economie en de renteverwachtingen. Afhankelijk van de reactie van traders op de inhoud van de notulen, kunnen de USD-valutaparen bewegen. Tot slot zijn er meer gegevens uit de Verenigde Staten met de ISM Services PMI-resultaten voor juni, die naar verwachting zijn gedaald van 55,9 naar 54,5.

Er moeten drie voorwaarden zijn voor stagflatie: hoge werkloosheid, lage groei en hoge inflatie. Als er maar twee voorwaarden zijn, namelijk lage groei en hoge inflatie, is er een betere kans op verbetering van de economie. Wanneer alle drie de voorwaarden tegelijkertijd bestaan, vereist dit meestal massale fiscale en monetaire beleidsstimulansen om de economie nieuw leven in te blazen.

