Nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen en de impact op AI-bedrijven

Oktober 20, 2023 14:15

Kunstmatige intelligentie of AI is misschien wel het belangrijkste gespreksonderwerp met betrekking tot technologie in 2023. Aan het begin van het jaar maakten Chat GPT en andere vergelijkbare generatieve AI-modellen indruk op technische gebruikers, omdat hun mogelijkheden en interactieve gebruikersinterface nieuwe normen stelden. Nieuwe AI-technologie heeft de Verenigde Staten en China echter in een nieuw conflict gebracht, omdat beide het potentieel van de ontwikkeling van de relevante hardware en software hebben gerealiseerd.

Lees hier de nieuwste updates die van invloed kunnen zijn op AI-bedrijven, aangezien de VS hun beslissing hebben aangekondigd om nieuwe beperkingen in te voeren bij het exporteren van chips en andere AI-gerelateerde technologie naar China, Rusland, enz.

VS versterkt AI-technologie exportbeperkingen voor China

Op 17 oktober bracht de Amerikaanse regering, met name het Bureau of Industry and Security (BIS), een 400 pagina's tellend rapport uit met regels en beperkingen met betrekking tot de export van geavanceerde AI-chips naar China en andere landen zoals Iran en Rusland. De nieuwe beperkingen zijn bedoeld om de mogelijkheden van de Chinezen te beperken om hun leger verder te ontwikkelen op basis van AI-technologie.

De eerste reeks beperkingen werd in oktober 2022 geïmplementeerd, maar de Amerikaanse autoriteiten beoordeelden dat er veel mazen in de wet waren waarvan de Chinese kant profiteerde om toegang te krijgen tot AI-gerelateerde technologie.

In een gesprek met verslaggevers van Reuters zeiden voormalige agenten van de Nationale Veiligheidsraad dat "het organiserende principe voor al deze regels is om hen gefocust te houden op die capaciteiten die Chinese militaire systemen mogelijk kunnen maken. Ze zijn niet geïnteresseerd in brede consumententoepassingen. Ze proberen echt dit pad te bewandelen."

Het draait allemaal om de DUV-systemen

Exportbeperkingen omvatten DUV-systemen. Als u zich afvraagt waar DUV voor staat, is hier het antwoord: om supergeleiders te produceren, gebruiken bedrijven immersion Deep Ultraviolet (DUV) -machines. Door deze beperkingen in te voeren, heeft de VS gezworen om elke mogelijke export van DUV-machines die bestaan uit in de VS gemaakte supergeleiders te stoppen.

De aandelenkoersen van AI-bedrijven dalen bij nieuws van beperkingen

Nieuws over de bijgewerkte exportbeperkingen dwong enkele van de populairste technologiebedrijven om op 17 oktober te dalen. Zo daalden Nvidia (NVDA) aandelen met 4,67% en bleven ze dalen op 18 oktober. Het aandeel Intel (INTC) daalde met 1,4% en het aandeel Advanced Micro Devices (AMD) daalde met 1,2% in reactie op het nieuws.

NVIDIA voorspelt geen impact op zijn financiële resultaten

De leidinggevenden van NVIDIA zeiden in een rapport aan het Securities Exchange Committee (SEC) dat "gezien de sterke vraag naar onze producten wereldwijd, we niet verwachten dat de extra beperkingen op korte termijn een betekenisvolle impact zullen hebben op onze financiële resultaten."

Citi-analisten verlaagden hun NVIDIA-koersdoel van $630 per aandeel naar $575 en zeiden dat "we onze FY25/26-schattingen de-riskeren en uitgaan van een lage waarschijnlijkheid dat de Amerikaanse overheid exportvergunningen verleent. We zijn van mening dat de reikwijdte van de nieuwe prestatiedichtheidsdrempels het voor Nvidia moeilijk zal maken om aan China te verkopen, omdat het meer zal vereisen dan de netwerkaanpassingen die het heeft aangebracht op eerdere [Chinese producten]."

In een reactie op de toekomst van NVIDIA schreven aandelenanalisten van Morningstar in hun rapport: "Dit beleid zal waarschijnlijk van invloed zijn op een deel van Nvidia's snelgroeiende activiteiten van het verkopen van grafische verwerkingseenheden (GPU's) voor datacenters die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Vanaf nu denken we dat de beperkingen in het slechtste geval een bescheiden tegenwind op de lange termijn zullen bieden voor de exponentiële groei van Nvidia."

Ze suggereren ook dat "de enorme groei van Nvidia de inkomsten uit China in de loop van de tijd minder materieel zou kunnen maken. Nvidia koppelt zijn datacenteromzet in China aan 20% -25% van het totaal, maar dit percentage kan dalen naarmate het bedrijf een snelle AI-groei realiseert van cloud computing-leiders in andere ontwikkelde markten. We blijven $41 miljard aan datacenterinkomsten voorspellen in fiscaal 2024, groeiend tot $100 miljard in fiscaal 2028, dankzij de enorme vraag om AI-modellen te bouwen en te implementeren."

ASML zegt dat omzet in 2024 waarschijnlijk vlak zal zijn

Ook ASML, een van de belangrijkste semiconductor bedrijven ter wereld, is verstrikt geraakt in de spanning tussen China en de Verenigde Staten. Het Nederlandse bedrijf maakte zijn resultaten over het derde kwartaal bekend, met een winststijging op jaarbasis en overtrof de verwachtingen van analisten. In het Q3 2023-rapport van ASML werd echter opgemerkt dat de omzet in 2024 waarschijnlijk vlak zou zijn.

Aangezien ASML wereldwijd een van de grootste DUV-producenten is, suggereren sommige marktanalisten dat de nieuwe reeks beperkingen zou kunnen wegen op de winstgevendheid van ASML, die heeft geleden onder de zwakke vraag naar mobiele apparaten zoals smartphones en laptops. Opgemerkt moet worden dat Nederland ook regels heeft ingevoerd tegen het exporteren van AI-gerelateerde chips naar China, maar ASML-leidinggevenden zeiden dat deze maatregelen geen invloed zouden hebben op de financiële resultaten van 2023.

