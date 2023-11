Markten voorzichtig in aanloop naar rentebesluiten van de Fed en de BoE

November 01, 2023 12:27

De week staat bol van interessante financiële gebeurtenissen, aangezien de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Bank of England (BoE) de Bank of Japan (BoJ) zullen volgen bij het aankondigen van hun rentebeslissingen. Volgens de prognoses van economen zullen beide banken de rente waarschijnlijk ongewijzigd laten.

In Japan zei kabinetschef Hirokazu Matsuno dat hij stappen om te reageren op wanordelijke FX-bewegingen niet zou uitsluiten, waarbij hij benadrukte dat snelle FX-bewegingen onwenselijk zijn.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) suggereerde dat verdere verkrapping van het monetaire beleid door de Reserve Bank of Australia (RBA) nodig kan zijn om de inflatie tegen 2025 op het streefniveau te brengen. De economen van het IMF merkten op dat de Australische economie veerkrachtig blijft en drongen er bij de regering op aan om openbare investeringsprojecten op een meer gecoördineerde manier te plannen die de inspanningen van de RBA zouden ondersteunen.

In China daalde de Caixin/S&P Global PMI voor de verwerkende industrie van 50,6 in september naar 49,5 in oktober, waarmee het onder de grens van 50,0 punten zakte die de groei van de inkrimping scheidt. In een reactie op het cijfer vertelden economen aan verslaggevers van Reuters dat de Chinese economie lijdt onder een zwakke vraag en interne en externe onzekerheden.

Rentebesluit van de Fed

Het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Fed zal later vandaag zijn besluit over de rentetarieven bekendmaken. De CME Fedwatch Tool geeft meer dan 99% kans voor de Fed om de rente ongewijzigd te laten. Ondanks het feit dat de totale inflatie boven de doelstelling van 2% blijft en al geruime tijd aanhoudt, zal het bestuur van de Fed waarschijnlijk afzien van actie om het effect van haar monetaire beleid te evalueren.

Er moet worden opgemerkt dat de Fed de rente de afgelopen maanden 11 keer heeft verhoogd, wat heeft geleid tot de snelste beleidsverkrapping in bijna 40 jaar. Het hoofd van de Fed, Jerome Powell, heeft gesuggereerd dat de rente langer hoger zal blijven en heeft de mogelijkheid van nog een verhoging tot eind 2023 niet uitgesloten.

Rentebesluit van de Bank of England

Donderdagmiddag voegt de BoE zich bij de groep centrale banken die hun rentebesluiten hebben aangekondigd. Marktanalisten verwachten dat het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE de leenkosten niet zal verhogen, zoals uit een peiling van Reuters onder economen is gebleken.

Een rapport van de Financial Times waarin analisten van Oxford Economics worden geciteerd, zei dat "de inflatie onaangenaam sterk blijft", terwijl MPC-leden hebben gezegd dat het monetaire beleid enige tijd krap zou moeten blijven als reactie op de hoge prijzen. De inflatoire druk wordt ook gestimuleerd door loongroeicijfers die sinds 2001 niet meer zijn voorgekomen. Economen gepolst door Reuters suggereren dat de BoE de rente pas in juli 2024 zal verlagen.

US Nonfarm Payrolls rapport van oktober 2023

Vrijdag volgt het Amerikaanse Nonfarm Payrolls rapport, de dag waarop de meeste marktanalisten graag een glimp willen opvangen van de arbeidsmarktomstandigheden in het land. Analisten verwachten dat het NFP-cijfer zal uitkomen op 172.000, aanzienlijk lager dan het cijfer van 336.000 dat in september werd geregistreerd. Er moet echter worden opgemerkt dat de NFP-rapporten de afgelopen maanden af en toe de wereldwijde markten hebben verrast.

Met een werkloosheidspercentage van 3,8% zullen economen het rapport van het Bureau of Economic Analysis (BEA) onder de loep nemen om te zien of de arbeidsmarkt afkoelt als gevolg van hogere rentetarieven dan normaal.

