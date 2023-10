Markten houden de spanningen in het Midden-Oosten in de gaten

Oktober 10, 2023 13:42

De olieprijzen daalden dinsdagochtend, terwijl marktanalisten en beleggers de mogelijke impact van het conflict in het Midden-Oosten op de energievoorziening proberen in te schatten. De aandelenmarkten in Azië stegen en schudden de druk van gisteren af.

Maandag stuwde de onrust in het Midden-Oosten de olieprijzen op de wereldmarkten omhoog, waarbij de populaire handelswaar verliezen van de afgelopen week kon herstellen. Brent olie handelde 4% hoger, tot $89 per vat, omdat beleggers zich haastten om meer van de zogenaamde "safe haven" activa aan hun portefeuilles toe te voegen.

Sommige marktanalisten suggereren al dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) eventuele renteverhogingsoverwegingen opnieuw zou kunnen evalueren om een recessie te voorkomen of zelfs renteverlagingen in 2024 naar voren te halen. Volgens de CME FedWatch Tool is de kans dat de Fed de rente ongewijzigd houdt in zijn bestuursvergadering van november gestegen tot 89%.

Duitsland CPI Inflatierapport

Woensdagochtend publiceert Destatis het CPI-inflatierapport van september. Economen verwachten dat de totale inflatie onveranderd is gebleven op respectievelijk 4,5% en 0,3% op jaar- en maandbasis. De laatste keer dat een lagere inflatie werd geregistreerd was in februari 2022, vlak voor het begin van de oorlog in Oekraïne.

Het nieuws uit de Duitse markt is echter niet bijzonder positief. De analisten van ING merkten op dat de populairste bedrijfsindicator van het land, de Ifo-index, voor de vijfde maand op rij daalde en de laagste stand noteerde sinds 2018.

De Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie (PMI) kwam in augustus uit op 39,1, de op een na laagste stand sinds mei 2020, terwijl een daling van de fabrieksorders met meer dan 4% de verwachtingen van economen overtrof.

OPEC verhoogt prognose olieproductie voor de lange termijn

In zijn World Oil Outlook voor 2023 zei de OPEC te verwachten dat de wereldwijde vraag tegen 2045 zo een 116 miljoen vaten per dag zal bereiken, wat 6 miljoen vaten meer zou zijn dan het vorig jaar rond deze tijd voorspelde. Het rapport van de OPEC zei dat de investeringsfondsen om de productiestijging te dekken in de buurt van $14 biljoen zouden kunnen komen.

OPEC-secretaris-generaal Haitham al-Ghais merkte op: "Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het OPEC-team opnieuw heeft beoordeeld wat elke energie kan opleveren, met een focus op pragmatische en realistische opties en oplossingen. Oproepen om investeringen in nieuwe olieprojecten stop te zetten zijn misplaatst en kunnen leiden tot energie- en economische chaos. De geschiedenis staat vol met talloze voorbeelden van onrust die zouden moeten dienen als een waarschuwing voor wat er gebeurt als beleidsmakers de verweven complexiteit van energie niet erkennen."

ECB-vicepresident De Guindos dringt aan op voorzichtigheid

De vicepresident van de ECB, Luis De Guindos, zei maandag dat marktdeelnemers voorzichtig moeten zijn vanwege de stijgende consumentenprijzen. De Guindos merkte op dat de macro-economische omgeving onderhevig is aan "enorme onzekerheid".

De Guindos sprak echter zijn overtuiging uit dat de inflatie zich op een neerwaarts traject bevindt, ondanks de hoge olieprijzen, de depreciatie van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en stijgende arbeidskosten.

