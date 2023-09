Markten gericht op Amerikaans inflatierapport

September 12, 2023 14:37

Het CPI-inflatierapport van augustus uit de Verenigde Staten is een van de belangrijkste financiële gegevens die aan het begin van de week worden vrijgegeven. Terwijl economen debatteren over de vraag of de Federal Reserve zijn monetaire beleid zal verkrappen of renteverhogingen zal pauzeren, wordt verwacht dat de gegevens in het rapport een rol zullen spelen bij toekomstige beslissingen van het Fed bestuur.

Amerikaanse CPI-rapport van augustus

Woensdag is het het moment van de waarheid voor de Amerikaanse economie als het Bureau of Labour Statistics (BLS) het CPI-inflatierapport van augustus zal publiceren. Economen stellen dat de totale inflatie op jaarbasis met 3,6% is gestegen. Op maandbasis verwachten zij dat de inflatie in augustus met 0,6% is gestegen.

De monetaire beleidsvergadering van de Fed is gepland voor 19-20 september, dus de komende inflatiegegevens zullen naar verwachting aanwijzingen geven over het verkrappende beleid van de Amerikaanse centrale bank.

ARM IPO trekt de aandacht

Marktanalisten hebben zich gericht op de ARM IPO gepland voor 13 september. Sommigen van hen suggereren dat de IPO van ARM de grootste in de geschiedenis van de Amerikaanse markt zou kunnen zijn, omdat het bedrijf een gevestigde halfgeleiderproducent is en een van de belangrijkste spelers op de specifieke markt. Volgens een CNBC-rapport heeft ARM onlangs nieuwe chips uitgebracht die specifiek gericht zijn op AI- en machine learning-gebruiksscenario's. Sommige analisten suggereren echter dat "het onwaarschijnlijk is dat Arm het voordeel van AI-filter gedurende ten minste drie tot vijf jaar doortrekt naar zijn inkomsten." Voor meer informatie over de aanstaande ARM IPO kunt u onze blog lezen.

Britse BBP-rapport

Woensdagochtend zal het Office for National Statistics (ONS) naar verwachting gegevens publiceren over het bbp van het Verenigd Koninkrijk in juli. Uit prognoses blijkt dat de Britse economie in juli op jaarbasis waarschijnlijk met 0,4% is gegroeid.

Eerder vandaag maakte de ONS bekend dat de werkloosheid in het land in de drie maanden tot juli met 4,3% is gestegen. Uit hetzelfde rapport bleek dat de gemiddelde verdiensten, inclusief bonussen, in dezelfde periode met 8,5% stegen. De salarissen exclusief bonussen stegen met 7,8%, het hoogste groeipercentage sinds 2001.

BoE-bestuurslid: "Te veel verkrapping is beter dan niet bewegende rentetarieven"

Catherine Mann, bestuurslid van de Bank of England (BoE), zei dat het onderschatten van de aanhoudende inflatie kan leiden tot een overschrijding. In haar opmerkingen merkte ze op: "om de beleidsrente langer te pauzeren of lager te houden, loopt het risico dat de inflatie dieper wordt ingebed, wat dan in totaal meer verkrapping zou vereisen, om zowel de inflatie zelf te veranderen als om de ingebedde inflatie uit te wringen die voortkomt uit de aanhoudende duur boven de doelstelling. Daarom vergis ik me liever aan de kant van te veel verkrapping. Maar als ik het mis heb, en de inflatie vertraagt sneller en de activiteit verslechtert aanzienlijker, zal ik niet aarzelen om de rente te verlagen."

Mann suggereerde ook dat een benadering van "3% inflatie is dichtbij genoeg" de verkeerde boodschap naar de markten zou kunnen sturen.

