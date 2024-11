Inflatie in VK stijgt, twijfels over volgende renteverlaging van de BoE

November 20, 2024 13:03

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk steeg in oktober meer dan verwacht, boven de doelstelling van 2% van de Bank of England. Sommige analisten suggereerden dat de lezing van oktober een mogelijke renteverlaging door de Britse centrale bank zou kunnen tegenhouden. Als gevolg hiervan steeg het pond woensdagochtend ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ander nieuws is dat de Canadese CPI-inflatie op jaarbasis in oktober met 2,0% is gestegen, een verhoging ten opzichte van de stijging van 1,6% in september en waarbij de verwachtingen van analisten voor een stijging van 1,9% werd overtroffen.

Britse CPI-inflatie stijgt in oktober

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is sterk gestegen en kwam in oktober uit op 2,3% op jaarbasis, zo bleek vandaag uit een rapport van het Office for National Statistics. Het cijfer was veel hoger dan de 1,7% in september en het overtrof de verwachtingen van analisten met 2,2%.

Economen van ING schreven in hun nota aan beleggers dat de BoE meer gericht is op de inflatiecijfers voor de dienstensector dan op de nominale en kerninflatie. In een reactie op toekomstige renteverlagingen suggereerden ze: "Zelfs als er vóór de volgende vergadering van de BoE nog een inflatiedruk is, zouden we waarschijnlijk een scherpe vertraging van de diensteninflatie nodig hebben om een verlaging weer op tafel te leggen. Wij zijn van mening dat de CPI voor de dienstensector de komende vier maanden rond de 5% zal blijven stuiteren en pas vanaf 2Q25 beslissend lager zal worden, wanneer we verwachten dat de BoE het tempo van de monetaire versoepeling zal versnellen. We zien momenteel dat de volgende verlaging van de BoE in februari zal plaatsvinden, wat nog niet volledig is ingeprijsd (19 bp)."

Inflatie in de eurozone stijgt in oktober

Volgens door Eurostat gepubliceerde gegevens bedroeg de inflatie op jaarbasis in de eurozone 2% in oktober 2024, een stijging ten opzichte van 1,7% in september. Tijdens de vergadering van oktober herhaalde de raad van bestuur van de ECB zijn gehechtheid aan een "gegevensafhankelijke en vergaderingsgewijze" benadering van toekomstige monetaire beleidsbeslissingen.

Het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, zei dat "Europa achterloopt op het gebied van innovatie en productiviteit in vergelijking met de Verenigde Staten en China." Lagarde benadrukte dat het EU-blok niet zo concurrerend is als het zou moeten toen ze zei dat de "EU gespecialiseerd is in verouderde technologieën; slechts 4 van 's werelds top 50 technologiebedrijven zijn Europees."

Bailey van de BoE zegt dat geleidelijke benadering van tarieven de beste optie is

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England (BoE), getuigde dinsdag voor het Treasury Select Committee van het Britse parlement over het Monetary Policy Report (MPR) van november. Het hoofd van de BoE zei dat "de diensteninflatie nog steeds boven een niveau ligt dat verenigbaar is met de inflatie op peil", en voegde eraan toe dat "we de diensteninflatie zeer zorgvuldig in de gaten moeten houden, die de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt weerspiegelt".

Andrew Bailey merkte op dat een geleidelijke aanpak van het opheffen van de terughoudendheid van het monetaire beleid de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zou helpen om risico's met betrekking tot de inflatievooruitzichten waar te nemen. De gouverneur van de BoE uitte zijn bezorgdheid over de inflatie en zei dat de inflatie lager is gedaald dan verwacht, maar niet zeker wist of dat de komende maanden het geval zou zijn.

Schmid van de Fed zegt dat de centrale bank meer instrumenten heeft om de inflatie te bestrijden

Jeffrey Schmid, president van de Federal Reserve (Fed) Bank of Kansas, suggereerde dat het nu tijd is voor de Fed om de restrictieve houding van haar monetaire beleid terug te draaien. Schmid benadrukte dat recente renteverlagingen een signaal zijn van het vertrouwen van de Fed dat de inflatie dicht bij de doelstelling van 2% zal komen.

De beleidsmaker van de Fed zei dat "grote begrotingstekorten geen inflatie zullen veroorzaken omdat de Fed dit zal voorkomen, hoewel dat hogere rentetarieven zou kunnen betekenen", waarmee hij de bezorgdheid over het voorgestelde beleid van Donald Trump wegnam.

