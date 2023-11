Handelen op de luxemarkt: vertraging in 2024?

November 27, 2023 06:28

Kerstmis staat voor de deur, en het wordt tijd om aan cadeautjes te denken. Afhankelijk van hun budget plannen consumenten hun aankopen voor familie en dierbaren. Degenen met een groter budget zullen zich wenden tot luxemerken die duurdere dan gemiddelde artikelen aanbieden. De luxemarkt krijgt meestal een boost tijdens de kerstvakantie, waarbij bedrijven hun financiële balansen versterken.

Maar hoe heeft de markt voor luxemerken gepresteerd in 2023? Wat moeten handelaren in luxemerken weten of verwachten? In ons artikel zullen we enkele waardevolle inzichten delen met betrekking tot de marktprestaties van luxemerken die u als trader nuttig kunt vinden bij het opstellen van uw handelsstrategie.

Handelen in de markt voor luxemerken: Prestaties van de luxemarkt in 2023

Sommige analisten suggereren dat de markt voor luxemerken in 2023 het pad van andere markten heeft gevolgd, beïnvloed door hoge rentetarieven en inflatie die de consumentenbudgetten beperken en de uitgaven onder druk zetten. Veel mensen over de hele wereld hadden moeite om in hun behoeften te voorzien, omdat de economische neergang nog meer vermogende consumenten heeft getroffen. 2023 is nog niet voorbij, maar er zijn enkele gegevens die enig licht kunnen werpen op hoe de luxemarkt tot nu toe heeft gepresteerd.

Bain & Company, een wereldwijd managementadviesbureau, heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de wereldwijde luxemarkt dit jaar met 8,0% zou kunnen groeien, een goed groeipercentage rekening houdend met het financiële klimaat en de uitdagingen ervan in 2023. Opgemerkt moet worden dat hoewel de expansie van de luxesector in dergelijke omstandigheden positief was, deze nog ver verwijderd is van het groeipercentage van 26% dat in 2021 en 2022 werd opgetekend.

Volgens het onderzoek "zal de wereldwijde luxemarkt in 2023 naar verwachting 1,5 biljoen euro bereiken. Het belangrijkste segment, persoonlijke luxegoederen, heeft in 2023 een aanhoudende groei doorgemaakt en zal tegen het einde van het jaar naar verwachting 362 miljard euro bedragen. Dit is 4% hoger dan in 2022 tegen de huidige wisselkoersen."

Marktanalisten zijn echter minder optimistisch voor volgend jaar. Ze suggereren dat de huidige scenario's wijzen op een verzwakking van de prestaties van persoonlijke luxegoederen in 2024, wat neerkomt op een lage tot gemiddelde eencijferige groei in 2023. Het rapport voorspelt dat tegen 2030 "Chinese klanten 35-40% van de markt voor persoonlijke luxegoederen voor hun rekening zullen nemen, terwijl Europeanen en Amerikanen samen 40% zullen vertegenwoordigen."

LVMH presteerde ondermaats in Q3 2023

Op 11 oktober kondigde de gigant van luxegoederenmerken LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, beter bekend als LVMH, teleurstellende financiële resultaten voor het derde kwartaal van het jaar aan. Een vertraging van de omzetgroei (+9% in plaats van 11% op jaarbasis) leidde tot een uitverkoop van aandelen, waardoor de LVMH koers daalde tot het laagste niveau van het afgelopen jaar. Als gevolg hiervan verloor LVMH de eerste plaats in Europa in termen van marktwaardering aan de Deense farmaceut Novo Nordisk.

De chief financial officer van LVMH merkte in het begeleidende rapport op dat "na drie daverende jaren en uitstekende jaren, de groei convergeert naar cijfers die meer in lijn zijn met het historische gemiddelde." De functionarissen van het bedrijf suggereerden dat "in een onzekere economische en geopolitieke omgeving de LVMH Group vertrouwen heeft in de voortzetting van zijn groei".

Economen van UBS lijken het optimisme van de leidinggevenden van LVMH niet te delen sinds ze op 21 november hun beslissing aankondigden om de aandelen van het bedrijf te verlagen van "kopen" naar "neutraal". De analisten van de bank zeiden dat er een periode zou kunnen komen waarin LVMH zijn uitzonderlijke groeitraject mogelijk niet kan volhouden, wat leidt tot een defensievere positie voor de aandelen.

Richemont H2 2023 Winst blijft achter op prognose

Compagnie Financière Richemont S.A., beter bekend als Richemont, een andere luxegroep uit Zwitserland en eigenaar van onder meer Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Van Cleef en Arpels, maakte op 10 november haar winstresultaten voor de eerste helft van 2023 bekend.

De nettowinst van Richemont in de eerste zes maanden van het jaar bedroeg €1,51 miljard, minder dan de prognose van €2,17 miljard door analisten, terwijl de omzet ook minder steeg dan verwacht. Richemont aandelen daalden met bijna 6% na de publicatie van het rapport. Het hoofd van Richemont, Johann Rupert, merkte op dat "er een matiging van de vraag is opgetreden, wat te verwachten was, want dat is precies wat de centrale banken van de wereld van plan zijn. Ze wilden minder vraag, en dat geldt voor alle activaklassen."

In een reactie op de Aziatische markten voegde Ruper eraan toe: "We hadden voorspeld dat het [herstel] van China veel langer zou duren dan de meeste marktanalisten en zelfs concurrenten hadden verwacht. Het blijkt te kloppen dat de markt er nog steeds is, aangezien we tekenen beginnen te zien wanneer ze naar Hong Kong, Macau en zelfs Japan reizen. Alleen de feelgood-factor is er niet."

Hermes weerstaat neergang in Q3 2023

Hermès International S.A. is een Frans luxemerk met bijna 200 jaar geschiedenis op de markt en eigenaar van de merken Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin en J3L. Hermes was een van de weinige grote luxegoederengroepen die in het derde kwartaal van het jaar een omzetstijging van 16% wist te realiseren, waarmee het de verwachtingen van analisten overtrof.

Leidinggevenden van Hermes vertelden mediaverslaggevers dat "de solide prestaties in het derde kwartaal de wenselijkheid van onze collecties over de hele wereld weerspiegelen, met een aanhoudend momentum in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Meer dan ooit, in een onzekere wereldwijde omgeving, versterken we onze investeringen en onze teams om de groei te ondersteunen."

Het bedrijf is van plan te blijven investeren in Azië en nieuwe winkels te openen om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen, aangezien volgens het financiële resultatenrapport "de regio zijn sterke momentum voortzette".

Handelen in de luxebranche en risicobeheer

De markt voor luxemerken is een van de sterkste ter wereld, omdat het zijn veerkracht bewijst, ondanks incidentele economische neergang. Traders die nu beginnen met trading, kunnen het verleidelijk vinden om te handelen in CFD's op aandelen van luxemerken. Net als bij alle andere instrumenten vereist handelen echter kennis van de basisprincipes en de juiste timing bij het uitvoeren van een strategie.

Beginnende traders moeten zich concentreren op het verbeteren van hun kennis en leren hoe ze risicobeheertools kunnen gebruiken om risico's te beperken. Brokers bieden gratis educatief materiaal aan dat is opgesteld door ervaren traders, waaronder artikelen, handleidingen en video's, webinars enz., die kunnen helpen om te leren hoe u een uitgebreide handelsstrategie kunt opbouwen. Beginnende handelaren mogen niet afdwalen van het leren gebruiken van tools voor risicobeheer, zoals de stop-loss-order die het verlies van geld zou kunnen verminderen in het geval dat de markten tegen hun plannen ingaan. Het versterken van uw handelskennis is de manier die u zou kunnen overwegen te volgen voordat u aan een opwindende handelservaring begint.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.