Handelen in de Noorse kroon: stijgt of daalt de NOK in 2023?

Juni 29, 2023 20:17

De Noorse kroon (NOK) is niet zo populair als de Euro of het Britse pond onder traders. Het is echter een valuta die gerelateerd is aan een van de sterkste Europese economieën, terwijl sommige van de NOK-valutaparen met de gemeenschappelijke valuta van de Amerikaanse dollar niet onopgemerkt blijven door traders.

Deze blog is bedoeld om beginnende traders te informeren over de Noorse kroon, de Noorse economie en enkele analistenprognoses te delen.

De Noorse kroon en Norges Bank

De Noorse kroon verving de speciedaler in 1875. Eind 1992 besloot Norges Bank, de centrale bank van Noorwegen, het systeem van vaste wisselkoersen te verlaten ten gunste van zwevende wisselkoersen, omdat de Noorse munt werd aangevallen door speculanten.

Norges Bank werd opgericht in 1816 en is een van de oudste centrale banken in Europa. Het belangrijkste doel van de centrale bank van Noorwegen is het bevorderen van de financiële stabiliteit, terwijl zij ook het overheidspensioenfonds beheert, waar de overtollige rijkdom geproduceerd door Noorse olie-inkomsten wordt gedeponeerd. De beleidsrente is het belangrijkste instrument van Norges Bank om de inflatie en de ontwikkelingen in de Noorse economie te stabiliseren.

De Noorse kroon ten opzichte van de Euro

De Noorse kroon is de 14e meest verhandelde valuta wereldwijd volgens de Bank voor Internationale Betalingen. De meest populaire paren zijn de euro ten opzichte van de Noorse kroon en de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Noorse munt.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - EURNOK - Maandelijkse grafiek - Gegevensbereik: 1 april 2018 - 27 juni 2023. Opgesteld op: 27 juni 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De maandgrafiek laat zien dat de Noorse kroon tussen december 2021 en februari 2022 sterker is geworden ten opzichte van de eenheidsmunt, met een tweejarig hoogtepunt aan het begin van de tweede maand van 2022.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - EURNOK - Dagelijkse grafiek. Datumbereik: 23 april 2023 - 27 juni 2023. Opgesteld op: 27 juni 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

Sindsdien verliest de kroon echter terrein ten opzichte van de euro, handelt op 11,85 kr (27 juni) en wordt dit jaar de slechtst presterende G10-valuta.

Norges Bank verhoogt rente naar 15-jaars hoogtepunt

Op 22 juni verhoogde de centrale bank van Noorwegen de rente naar het hoogste niveau in de afgelopen 15 jaar, waarmee ze de verwachtingen van analisten overtrof, terwijl ze de inflatoire druk probeert te bestrijden. Het bestuur van Norges Bank suggereerde dat een nieuwe renteverhoging in augustus een optie zou kunnen zijn.

De gouverneur van Norges Bank, Ida Wolden Bache, merkte op dat "als we de beleidsrente niet verhogen, de prijzen en lonen snel kunnen blijven stijgen en de inflatie verankerd raakt."

Wanneer stopt Norges Bank met het verhogen van de rente?

In een reactie op het besluit van de Noorse centrale bank zeiden Nordea-economen dat "het hawkish besluit van vandaag laat zien dat Norges Bank zaken doet en zich zorgen maakt over het verankeren van de inflatie. Het besluit is gerechtvaardigd gezien het feit dat de inflatie aanzienlijk hoger is uitgevallen dan verwacht. Een zwakkere NOK en een hogere loongroei dan verwacht verslechteren de inflatievooruitzichten verderop. Het zwakke NOK draagt ook bij aan het in stand houden van de druk op de Noorse economie."

Marktanalisten van TD Securities merkten in een rapport op dat "Norges Bank zijn renteverhogingstempo versnelde door tijdens de vergadering van vandaag een verhoging van 50bps tot 3,75% te leveren. Naast de hawkish verhoging heeft de Bank haar macro- en renteprojecties aanzienlijk verhoogd. Het besluit van vandaag (22 juni) is een krachtige verklaring van Norges Bank, waarbij de Bank duidelijk laat zien dat ze klaar is om alles te doen wat nodig is om de inflatie weer op het doel te brengen." In hun rapport suggereren ze dat ze verwachten dat er in augustus en september nog twee verhogingen van 25bps zullen plaatsvinden, om een eindpercentage van 4,25% te bereiken, waarbij ze benadrukken dat "hoewel we risico's als ongeveer in evenwicht zien, de onzekerheid hoog is."

Een rapport van Danske Bank stelt dat de euro de komende maanden kan versterken ten opzichte van de Noorse kroon. "Op de korte termijn zal NOK zeer gevoelig zijn voor nieuws over het wereldwijde investeringsklimaat en de combinatie van zwakkere wereldwijde sequentiële groei en krappere wereldwijde liquiditeitsvoorwaarden is zelden een goede cocktail voor NOK. We verwachten dat NB hun fiscale NOK FX-verkopen in augustus sterk zal herzien, maar voor die tijd maakt de fiscale FX-transactiemismatch NOK kwetsbaar. We handhaven dus een opwaarts hellend profiel voor EUR/NOK in de komende maanden voordat we een beweging lager zetten op zowel EUR-sterktevervaging als de NOK die een 2023-comeback maakt", schrijven ze in hun rapport.

De analisten van ING benadrukken dat de Norges Bank "hawkish" is geworden in zijn poging om de kroon te ondersteunen, wat aangeeft dat er meer verkrappingsbewegingen op komst zijn. In hun rapport van 22 juni merken de economen van de Nederlandse bank op: "Niet alleen is de centrale bank verder gegaan dan dat tijdens deze vergadering, maar ze signaleert nu een piekpercentage van 4,25% later dit jaar - ongeveer 60 bp hoger dan eerder verwacht. Naar historische maatstaven is dat een behoorlijk grote herziening. NOK was eind mei op handelsgewogen basis maar liefst 5,5% zwakker ten opzichte van wat de centrale bank in maart had aangenomen, hoewel dat verschil de afgelopen dagen kleiner is geworden. Die zwakte vraagt ook om hogere rentes, volgens het model van de bank."

Handelen in de Noorse kroon en risicobeheer

De Noorse kroon is een van de minder populaire valuta's op het oude continent. Het is misschien niet zo belangrijk als de euro op de wereldwijde financiële markten of een baken van stabiliteit als de Zwitserse frank, maar het is de valuta die gerelateerd is aan een van de sterkste economieën in Europa.

Het verhandelen van valutaparen brengt risico's met zich mee, vooral voor beginnende traders. Alleen omdat de euro naar Noorse kroon of de Amerikaanse dollar naar de Noorse kroonparen niet tot de belangrijkste valutaparen behoren, betekent niet dat er minder risico is. Beginnende traders moeten de Forex-markt zorgvuldig bestuderen, hun trades vooruit plannen en voorzichtig te werk gaan bij het uitvoeren van hun strategieën.

Een zorgvuldig handelsplan kan een beginnende trader helpen dichter bij het bereiken van zijn financiële doelen te komen, maar het gebruik van risicobeheertools is essentieel voor traders die een uitgebreide strategie willen opbouwen. Risicobeheertools zoals stop-loss-orders kunnen beginnende traders bijvoorbeeld helpen hun geld te beschermen tegen onverwachte neergangen of verkeerde beslissingen. Leren hoe u ze kunt gebruiken, is een kwestie van hoeveel u zou willen studeren, omdat bronnen van educatieve inhoud talrijk zijn, zoals webinars, e-books, gedetailleerde how-to blogs en seminars. Ervaren traders dringen er bij beginners op aan om hun strategieën te beschermen door risicobeheertools te gebruiken, dus waarom volgt u hun advies niet op?

