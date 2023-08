Handelen in de Hongaarse Forint: Wat u moet weten

Augustus 04, 2023 16:14

Sommigen weten misschien niet dat de Hongaarse forint (HUF) de officiële munteenheid van Hongarije is. De Hongaarse forint is niet een van de meest verhandelde valuta's ter wereld, zoals de Amerikaanse dollar of het Britse pond. Het handelen in de Hongaarse forint tegen belangrijke valuta's is echter niets ongewoons in de handelswereld. Hoewel Hongarije een relatief kleine economie in Europa is, probeert het zijn plaats en status te verbeteren.

Als u meer wilt lezen over de HUF trading en de Hongaarse economische vooruitzichten, lees dan onze blog.

De Hongaarse economie en de Forint

Hongarije behoorde jarenlang tot het Oost-Europese blok, wat onder andere ernstige beperkingen betekende voor de economische activiteit en het in een zwakkere positie plaatse om te volgen en te concurreren met moderne economieën. Na de ineenstorting van het blok meer dan 30 jaar geleden, worstelde Hongarije om zijn weg te vinden in termen van economische vooruitgang, omdat het veel terrein moest afleggen om zijn capaciteiten te verbeteren.

De zaken veranderden echter met de geostrategische ligging van Hongarije in het centrum van het continent die een vitale rol speelde. Hongarije staat momenteel op de 58ste plaats van de grote economieën. In de Global Innovation Index staat Hongarije in 2022 op de 34e plaats met 39,8 punten. Het Hongaarse agentschap voor investeringsbevordering (HIPA) merkte op dat "het vertrouwen van buitenlandse investeerders in de Hongaarse economie ongebroken is, zoals blijkt uit een investeringsvolume van EUR 6,5 miljard in 2022. Een record in de geschiedenis van investeringsbevordering in Hongarije. In totaal werden 92 grote FDI-deals gesloten om zo'n 15.000 nieuwe banen te creëren en tienduizenden te behouden."

De Hongaarse Nationale Bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB) is de centrale bank van Hongarije, opgericht in 1924. Volgens haar website is het haar missie om "prijsstabiliteit te bereiken en te behouden. (...) Onverminderd zijn primaire doelstelling ondersteunt de MNB de handhaving van de stabiliteit van het stelsel van financiële intermediatie, de versterking van de veerkracht ervan en de duurzame bijdrage ervan aan de economische groei; bovendien ondersteunt de MNB het economisch beleid van de regering en haar beleid met betrekking tot ecologische duurzaamheid, met behulp van instrumenten waarover zij beschikt."

De MNB is ook verantwoordelijk voor de uitgifte van de Hongaarse forint. De forint ontleent zijn naam aan de Italiaanse stad Florence, terwijl het woord door Hongaren werd gebruikt, tijdens het Oostenrijks-Hongaarse tijdperk, om de keizerlijke valuta te beschrijven die in het Duits "Gulden" werd genoemd. In 1946, net na het einde van de Tweede Wereldoorlog, introduceerde de MNB de forint.

Hongarije heeft niet aangegeven wanneer en of het de euro zal invoeren. De huidige MNB-gouverneur heeft gesuggereerd dat hij de onafhankelijkheid van het land niet wil opgeven als het gaat om vennootschapsbelasting. Volgens een Reuters-rapport zei "minister van Financiën Mihaly Varga dat Hongarije eraan werkte om aan de voorwaarden voor toetreding tot de euro te voldoen, maar geen streefdatum had om de gemeenschappelijke munt in te voeren en dat de kwestie voorlopig niet op de agenda stond."

Prestaties van de Hongaarse Forint

De Hongaarse forint heeft betere tijden gekend ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Zoals u kunt zien in de USD/HUF maandelijkse grafiek hieronder, presteerde de Hongaarse valuta goed tot het begin van 2022 en handelde onder de HUF 335-markering ten opzichte van de dollar.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDHUF - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 september 2019 - 3 augustus 2023. Opgesteld op: 3 augustus 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

Helaas waren de volgende 6 maanden niet goed voor de Hongaarse Forint, die aanzienlijk verzwakte en in december 2022 op een meerjarig dieptepunt (HUF 431) ten opzichte van de dollar werd verhandeld.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDHUF - Dagelijkse grafiek - Opgesteld op: 30 mei 2023 - 3 augustus 2023. Opgesteld op: 3 augustus 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Het hoogtepunt van negatief nieuws uit de EU-economieën en de versoepeling van het monetaire beleid van de Hongaarse centrale bank en de voortdurende verlaging van de rentetarieven hebben de Hongaarse forint, die sinds half juli opnieuw terrein heeft verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro, pijn gedaan.

Wat zeggen analisten over de Hongaarse forint en het monetaire beleid van Hongarije?

De Europese Commissie (EC) suggereerde in een rapport dat "de inflatie in de volgende kwartalen zal afnemen, gedreven door basiseffecten, lagere grondstoffenprijzen, de recente valuta-appreciatie en de zwakke consumentenvraag. De jaarlijkse gemiddelde inflatie zal naar verwachting stijgen van 15,3% in 2022 tot 16,4% in 2023 en vervolgens dalen tot 4,0% in 2024."

De MNB vecht momenteel tegen de hoogste inflatie van de EU, met een jaarlijkse 20,1% in juni, terwijl de economie vertraagt. De bank heeft een beleidsverruimende cyclus gelanceerd omdat de hoge rentetarieven het lenen praktisch hebben verstikt. In zijn laatste bestuursvergadering verlaagden de beleidsmakers van MNB de rentetarieven, waarbij ze benadrukten dat het gunstige klimaat versoepeling van het monetaire beleid mogelijk maakt, maar voegde eraan toe dat "krappe monetaire voorwaarden in de huidige omgeving gerechtvaardigd zijn om prijsstabiliteit te bereiken."

In een reactie op de beslissingen van de MNB schreven analisten van ING in een rapport dat op 25 juli werd gepubliceerd: "De rentevergadering van september zal ook van cruciaal belang zijn vanwege het nieuwe inflatierapport, dat de bijgewerkte inflatievooruitzichten van de centrale bank bevat. De nieuwe prognose geeft het achterland de mogelijkheid voor de NBH om over te beslissen en misschien zijn masterplan met betrekking tot de volgende fase van de versoepeling te onthullen. In de geest van voorzichtigheid ziet ons basisscenario een verbale signalering in september over de komende nieuwe fase, voortgezet met een symbolische stap in oktober."

De analisten van Commerzbank analyseerden de vooruitzichten van de Hongaarse forint in een rapport dat op 11 juli werd vrijgegeven: "we voorspellen dat de Forint tegen het einde van het jaar wat terrein zal terugwinnen, omdat de inflatie waarschijnlijk sneller zal matigen dan het tempo waarin MNB de rente zal verlagen, en de reële rente zal daarom minder negatief worden - in dit venster, zien we EUR/HUF in het 365 bereik. Maar we voorspellen een zwakkere forint vervolgens in 2024, want: Hongarije is inflatiegevoeliger dan Polen of Tsjechië, wat de reële rente van Hongarije opnieuw zal drukken wanneer de inflatie in 2024 hardnekkig blijkt. De situatie rond de geschillen van Hongarije met de Europese Commissie over EU-fondsen blijft precair. De laatste richtlijnen van de regering suggereren dat dergelijke voorwaarden niet snel zullen worden vervuld. Daarbij heersen hoge risico's."

Economen van Erste Bank suggereerden dat "recente opmerkingen van minister van Financiën Varga, dat een stabiele en niet zwakkere valuta in het belang van Hongarije zou moeten zijn, erop zouden kunnen wijzen dat de regering niet zal oproepen tot buitensporige monetaire versoepeling, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een zwakkere HUF."

Risico's beheren bij het handelen in de Hongaarse forint

Nu u waardevolle informatie over de Hongaarse forint hebt geleerd, denkt u er misschien aan om deze aan uw handelsportefeuille toe te voegen. Omdat u echter een beginnende trader kunt zijn, moet u er rekening mee houden dat handelen risico's met zich meebrengt. Dit betekent dat een goede voorbereiding en grondige studie van handelstechnieken en -strategieën u dichter bij uw doelen kan brengen.

Een breed scala aan educatief materiaal is online beschikbaar om u te helpen leren hoe handelen werkt en hoe risicobeheertools u kunnen helpen risico's te beperken. Het enige dat u hoeft te doen, is ze vinden en wat tijd besteden aan het leren hoe handelen werkt en hoe u risico's kunt minimaliseren. E-books en blogs voor leesliefhebbers, webinars of podcasts zijn er voor jou, dus waarom zou u er geen gebruik van maken?

Als broker met meer dan 20 jaar ervaring op de markt, kunnen we niet genoeg benadrukken dat beginnende traders moeten weten hoe risicobeheertools (zoals de stop-loss order) werken. Het opbouwen van uw handelsstrategie moet het gebruik van deze tools omvatten die u kunnen helpen risico's te beperken in het geval dat markten zich tegen u in bewegen.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.