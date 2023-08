Handelen in de Tsjechische Kroon: wat u moet weten

Augustus 25, 2023 15:44

Centraal- en Oost-Europese landen zoals Tsjechië en Polen hebben hun economieën de afgelopen jaren sterker zien worden en hebben zich snel aangepast aan de normen van de Europese Unie (EU). De Tsjechische Republiek is niet toegetreden tot het euroblok omdat het de Tsjechische kroon heeft behouden om het monetaire beleid naar believen te kunnen wijzigen. De Tsjechische Republiek, slechts 3 decennia na het uiteenvallen van Tsjechoslowakije, heeft een van de meest concurrerende economieën in de EU, die zware industrie omvat zoals autoproductielijnen enz.

In deze blog zullen we enkele waardevolle inzichten delen met betrekking tot de handel in de Tsjechische kroon en de economie van het land die beginnende handelaren kunnen helpen een mening te vormen over het toekomstige potentieel van de valuta.

Tsjechische economische vooruitzichten, de Tsjechische Nationale Bank en de Tsjechische kroon

In haar economische enquête van 2023 voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een Tsjechische bbp-groei van 0,1% dit jaar, voordat een herstel tot 2,4% in 2024 zal plaatsvinden naarmate de wereldeconomie zich waarschijnlijk zal herstellen.

Het OESO-rapport is optimistischer dan dat van de Tsjechische autoriteiten. Het ministerie van Financiën voorspelt een daling van 0,5% en de Tsjechische Nationale Bank (CNB) voorspelt 0,3%. Het land verkeert sinds medio 2022 in een recessie. Het OESO-rapport suggereert dat de inflatie dit jaar 13,0% bereikt, terwijl de schatting van het ministerie 10,4% is en de prognose van de CNB 10,8%. In 2024 voorspelt de OESO dat de inflatie zal dalen tot 4,1%. De OESO zegt dat Tsjechië een van de hoogste kerninflaties in de EU heeft en dat de inflatie breed gedragen en verankerd is. De analisten suggereren dat de inflatie pas eind 2024 de doelstelling van 2% van de centrale bank zal benaderen.

De Tsjechische Nationale Bank of Česká Národní Banka in het Tsjechisch (CNB) werd opgericht in 1993 na de ontbinding van Tsjechoslowakije. De CNB heeft tot taak de prijsstabiliteit te handhaven, de financiële stabiliteit te handhaven en toe te zien op de goede werking van het financiële stelsel in de Tsjechische Republiek, bankbiljetten en munten uit te geven, de circulatie van valuta en clearing tussen banken te beheren, en toezicht te houden op de entiteiten die op de financiële markt actief zijn.

De Tsjechische kroon (CZK) verving de Tsjechoslowaakse kroon in 1993 na de ontbinding van Tsjechoslowakije. De kroon is een van de acht valuta's van de Europese Unie. Hoewel de Tsjechische economie sterk genoeg lijkt om de eenheidsmunt in te voeren, lijkt er binnen Tsjechië een krachtig verzet tegen deze stap te zijn.

Handelen in Tsjechische kronen: wat zijn de CZK prestaties

Zoals de maandgrafiek laat zien, heeft de Tsjechische kroon sinds 2019 veel schommelingen gehad ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Vlak voordat de lockdown in Europa (maart 2020) begon, was één Amerikaanse dollar gelijk aan CZK 24,8. De Tsjechische munt bereikte in mei 2021 een meerjarig dieptepunt en handelde tegen CZK 20,7 ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDCZK - Maandelijkse grafiek. Datumbereik: 1 mei 2019 – 24 augustus 2023. Datum vastgelegd: 24 augustus 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De dollar begon echter terrein te winnen ten opzichte van de Tsjechische kroon, bereikte een 2-jarige recordhoogte en handelde in september 2022 op CZK 25,0.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDCZK - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 14 juni 2023 - 24 augustus 2023. Opgesteld op: 24 augustus 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

De afgelopen maanden waren in het voordeel van de kroon die een boost kreeg en sinds begin dit jaar tussen CZK 21,0-22,0 ten opzichte van de Amerikaanse dollar handelt.

Voorspellingen van analisten met betrekking tot de Tsjechische kroon

In een reactie op het monetaire beleid van de Tsjechische centrale bank schreven HSBC-analisten in hun notitie aan beleggers: "Naar onze mening hebben we nu het stadium bereikt waarin de huidige groei-inflatiemix dergelijke krappe monetaire omstandigheden niet langer rechtvaardigt. Tijdens zijn vergadering in augustus kondigde de CNB inderdaad een einde aan zijn FX-interventieregime aan. Uit de laatste MPC-notulen bleek dat alle leden het erover eens waren dat er geen haast was om de tarieven te verlagen. Voor ons suggereert de relatief hawkish houding ten aanzien van de rente dat de CNB nog niet klaar is om te versoepelen via haar beleidsrentes."

Economen van Commerzbank verwachten dat het EUR/CZK-paar dit jaar iets lager zal drijven voordat de trend in 2024 weer wordt omgebogen. In hun rapport schreven ze: "De centrale bank (CNB) kondigde een einde aan haar FX-interventieregime aan. Dit betekent dat de centrale bank geen FX-interventie zal gebruiken om valutazwakte te voorkomen. Maar omdat er recent geen interventies zijn ingezet, maakt dit in de praktijk geen verschil. Bovendien, als er een nieuwe noodsituatie zou ontstaan, zou CNB een nieuwe aankondiging kunnen doen en de interventies opnieuw kunnen opstarten. Vandaar dat elke valutazwakte als gevolg van een knievalreactie in de markt waarschijnlijk in de komende kwartalen zal omkeren."

Met betrekking tot de prognose van het paar voor volgend jaar, suggereren ze: "In 2024 zien we verder risico op koruna-waardevermindering. Het belangrijkste risico is dat de inflatie mogelijk niet volledig afzwakt tot de doelstelling, wat de geloofwaardigheid van CNB opnieuw zal aantasten. Bovendien is er een controverse uitgebroken tussen de overheid en de centrale bank, omdat de laatste de expansieve begrotingskoers bekritiseert als de belangrijkste boosdoener achter de hoge inflatie. Dergelijke ontwikkelingen kunnen volgend jaar weer volatiliteit toevoegen aan de CZK als de inflatie hardnekkig zou blijken te zijn zoals we verwachten."

In een ING-rapport over de inflatie in Tsjechië staat: "Onzekerheid over het inflatiepad is volgens het bestuur op dit moment het grootste risico. Onze prognose is al enige tijd ongewijzigd gebleven, met de eerste renteverlaging van de CNB in november. We denken dat de voorwaarde is om de inflatie in september in de buurt van 7% j-o-j te zien, wat onze voorspelling is. Dit moet het bestuur vertrouwen geven dat de inflatiedoelstelling in januari volgend jaar haalbaar is. Als het beeld echter niet duidelijk is, kan het bestuur wachten op de inflatie van januari, wat zou betekenen dat de verlaging wordt uitgesteld tot februari of maart 2024."

Hoe u uw risico kunt verminderen bij het handelen in de Tsjechische kroon

Als u besluit om de Tsjechische kroon aan uw handelsportefeuille toe te voegen, moet u altijd onthouden dat het handelen in Forex risico's met zich meebrengt. In het geval dat uw plan niet werkt omdat de markten tegen u in bewogen, bestaat de kans dat u tijdens het proces geld verliest. Daarom moeten beginnende traders heel voorzichtig zijn bij het omgaan met FX-trading.

Een manier om risico's te verminderen, is door uw kennis over trading te vergroten. Brokers bieden een breed scala aan educatief materiaal en hulpmiddelen, zoals e-books, webinars, blogs en handleidingen over hoe te handelen terwijl de risico's worden geminimaliseerd. Beginnende traders die begrijpen hoe handelen werkt en welke de gevaren zijn die hun financiële plannen kunnen beïnvloeden, kunnen hun strategieën aanpassen aan hun doelen.

Soms is kennis misschien niet genoeg zonder de juiste tools. Vooral in trading is het absoluut noodzakelijk om de nodige risicobeheertools beschikbaar te hebben om te gebruiken, omdat zonder hen de kans op falen toeneemt. Brokers bieden meestal een reeks risicobeheertools, zoals de Stop Loss order die een einde kan maken aan fondsverliezen wanneer de markt fluctueert. Het combineren van kennis met geschikte risicobeheertools kan een waardige handelservaring bieden met minder stress en angst.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.