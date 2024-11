Handelen in de auto-industrie: wat u moet weten

November 28, 2024 15:35

Het handelen in de auto-industrie en het opnemen van deze sector in een beleggingsportefeuille kan tegenwoordig een hele opgave zijn voor een trader. Sinds het einde van het pandemie is de auto-industrie nog niet hersteld, aangezien ze zwaar werd getroffen door de gevolgen van de lockdown. De redenen achter de strijd zijn geen geheim, aangezien een groot deel van de auto-industrie lijkt te worden beïnvloed door hoger dan gemiddelde rentetarieven en problemen in de vraag- en aanbodketen.

Wat de bedrijfsomstandigheden voor sommige populaire merknamen en leiders in de auto-industrie nog slechter heeft gemaakt, is de verschuiving naar de productie van EV-auto's, die niet zo eenvoudig is als het beleidsmakers leek.

In dit artikel zullen we zien hoe enkele van de beroemdste bedrijven in de auto-industrie reageren op de nieuwe omgeving, aangezien sommige van hun bewegingen van invloed kunnen zijn op uw handelsplannen in de auto-industrie.

Volkswagen heeft het moeilijk, lanceert venture met Rivian

Volkswagen is een van de grootste autofabrikanten ter wereld en een belangrijk lid van de auto-industrie. Het bedrijf heeft moeite om zich aan te passen aan het nieuwe EV-tijdperk. Aangezien de Duitse economie al vele maanden op de rand van een recessie staat als gevolg van hoge energiekosten en andere factoren, kampt de Duitse fabrikant met extra problemen omdat zijn aanbod consumenten niet lijkt te overtuigen die zich tot andere bedrijven wenden om hun voertuigen te kopen.

Het management van Volkswagen heeft aangekondigd dat het van plan is ten minste drie fabrieken te sluiten, tienduizenden banen te schrappen en de lonen voor de resterende werknemers met 10% te verlagen. Bovendien zei het bedrijf dat alle resterende plannen zouden worden beperkt, wat zou kunnen leiden tot het uitbesteden van de productie van onderdelen aan externe leveranciers.

De zwakke vraag naar auto's met een interne verbrandingsmotor (ICE) en een reeks EV-auto's die op achterstand staat ten opzichte van de Chinese concurrentie, hebben Volkswagen gedwongen zijn tweede winstwaarschuwing in minder dan drie maanden af te geven. Opgemerkt moet worden dat het Duitse bedrijf in zijn 87 jaar aanwezigheid in het land nog nooit een fabriek heeft stilgelegd.

In de tussentijd is Volkswagen van plan om vanaf 2026 bijgewerkte versies van zijn ID-modellen te lanceren. De VW baas van R&D Kai Grünitz vertelde verslaggevers dat het ID2all-concept het begin zal zijn van dit nieuwe VW-tijdperk "omdat klanten zullen zien dat er een verandering is geweest, en een veel grotere verandering dan verwacht." De Duitse fabrikant kondigde ook de lancering aan van een joint venture met Rivian, een in de Verenigde Staten gevestigde EV-maker die het financieel moeilijk heeft. De onderneming heeft tot doel Volkswagen te voorzien van EV-gerelateerde technologie waarmee het bedrijf zijn voertuigaanbod kan verbeteren.

Economische tegenwind dwingt Ford om personeel te ontslaan

Ford is een andere grote autofabrikant die de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met economische tegenwind en moeite heeft om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden in de industrie met betrekking tot EV-voertuigen. Hiervoor kondigde Ford plannen aan om zijn personeelsbestand in Europa tegen eind 2027 met 4.000 in te krimpen, waarbij het merendeel van de werknemers in Duitsland zal vertrekken. Volgens een rapport van Euronews "zal het banenverlies, dat ongeveer 14% van het totale Europese personeelsbestand van het bedrijf zal uitmaken, afnemen".

Dave Johnston, Ford's Europese vice-president voor transformatie en partnerschappen, zei in een verklaring: "Het is van cruciaal belang om moeilijke maar beslissende maatregelen te nemen om het toekomstige concurrentievermogen van Ford in Europa te waarborgen. De wereldwijde auto-industrie bevindt zich nog steeds in een periode van aanzienlijke ontwrichting terwijl deze overschakelt op geëlektrificeerde mobiliteit".

De CFO van Ford, John Lawler, schreef een brief aan de Duitse regering met het verzoek om een duidelijke beleidsagenda die de groei van de auto-industrie zou stimuleren. Lawler zei: "Wat we in Europa en Duitsland missen, is een onmiskenbare, duidelijke beleidsagenda om e-mobiliteit te bevorderen, zoals overheidsinvesteringen in oplaadinfrastructuur, zinvolle prikkels om consumenten te helpen de overstap naar geëlektrificeerde voertuigen te maken, verbetering van het kostenconcurrentievermogen voor fabrikanten en meer flexibiliteit bij het behalen van CO2-nalevingsdoelstellingen."

Nissan worstelt op de Amerikaanse en Chinese markten

Eerder in november kondigde het management van Nissan aan dat het 9.000 banen en 20% van zijn wereldwijde productiecapaciteit zou schrappen als onderdeel van een kostenreductieplan. De Japanse autofabrikant en een van de sterkste leden van de Japanse auto-industrie, schreef de verlagingen toe aan een verkoopdaling die het afgelopen jaar op de Amerikaanse en Chinese markt werd opgetekend.

Het gebrek aan hybride auto's op de Amerikaanse markt en het onvermogen van Nissan om de groei van BYD in China tegen te gaan, lijken het herstel van Nissan tot een moeilijke taak te maken. In tegenstelling tot de andere Japanse autofabrikant Toyota, zag Nissan het potentieel van de verkoop van hybride auto's op de Amerikaanse markt niet, zoals CEO Makoto Uchida aan journalisten vertelde.

Naast het verminderen van de productiecapaciteit met 20%, heeft Nissan gezworen de doorlooptijd van de voertuigontwikkeling terug te brengen tot 30 maanden en de samenwerking met partnerfabrikanten, waaronder Renault en Mitsubishi Motors, te intensiveren.

BYD wint terrein op de wereldwijde automarkt

In schril contrast met de eerder in het artikel genoemde autofabrikanten, geniet de Chinese BYD van een opwaarts traject dankzij een reeks nieuwe automodellen, meestal EV-fabrikanten, die in overeenstemming lijken te zijn met de behoeften en koopkracht van bestuurders.

BYD beweert "de meest hightech voertuigen tegen redelijke prijzen" aan te bieden. Of dit waar is of niet, zou alleen een diepgaande analyse kunnen bevestigen. Het is echter waar dat BYD de afgelopen drie jaar een lange weg heeft afgelegd, beginnend met een relatief onbekende Chinese merknaam in de lokale auto-industrie om een van de grootste en populairste autofabrikanten ter wereld te worden. BYD was slechts een fabrikant van telefoonbatterijen voordat het in 2008 de markt voor EV-auto's betrad, gedeeltelijk geholpen door de investeringsfondsen van Warren Buffet die destijds meer dan $ 200 miljoen bereikten. In 2022 overtrof BYD Elon Musk's Tesla als de grootste EV-autofabrikant met een productie die bijna twee keer zo groot is als die van het Amerikaanse bedrijf.

Op 30 oktober kondigde BYD aan dat de omzet voor de drie maanden eindigend op 30 september uitkwam op 201,12 miljard yuan ($28,24 miljard), een stijging van 24% op jaarbasis. Het cijfer overtrof de omzet van Tesla van $25,18 miljard die voor dezelfde periode werd gerapporteerd. Dit was de eerste keer dat BYD Tesla overtrof in de geschiedenis van de twee bedrijven. Een op de twee voertuigen die door BYD werden verkocht, waren hybrides, terwijl Tesla alleen EV-voertuigen verkocht.

Volgens een rapport dat door Chinese media is gepubliceerd, zei BYD dat het in 2025 een nieuwe generatie bladbatterijen zal lanceren. Analisten suggereren dat de zogenaamde Blade Battery een minder omvangrijke lithium-ijzerfosfaatbatterij is, waarbij BYD-managers vermelden dat deze veiliger zal zijn dan andere marktalternatieven en niet in brand zal vliegen.

